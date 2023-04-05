Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und EIB-Vizepräsidentin Teresa Czerwińska trafen sich am 5. April 2023 auf dem Polnisch-Ukrainischen Wirtschaftsforum in Warschau.

Czerwińska informierte Selenskyj über das Engagement der EIB für die Ukraine. Die EIB greift dem Land kontinuierlich unter die Arme, damit es seinen dringendsten Bedarf finanzieren kann, etwa bei der Verkehrs-, Sozial- und Energieinfrastruktur.

„Ich danke der EIB für ihre Unterstützung ukrainischer Betriebe und für jeden Arbeitsplatz, den sie dort sichert. Eine Gesellschaft braucht wirtschaftliche Stabilität. Wir sind auf diesen Beistand angewiesen, damit die ukrainischen Unternehmen überleben können“, erklärte Selenskyj.

„Die EIB steht an der Seite der Ukraine und ihrer Bevölkerung. Wir fördern schon jetzt die Instandsetzung kritischer Infrastruktur und werden zum Wiederaufbau nach dem Krieg beitragen. Der Mut und die Entschlossenheit der Menschen in der Ukraine werden siegen. Das Land wird sich erholen und eine wahrhaft demokratische und freie Nation sein“, zeigte sich Czerwińska überzeugt.