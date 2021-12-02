Anlässlich des Internationalen Tags der Menschen mit Behinderung am 3. Dezember organisierte die EIB eine Woche lang Veranstaltungen zum Thema. Sie dienten dem Gedankenaustausch mit Beschäftigten der Bank und Fachleuten von außen wie Alice Maynard, Direktorin von Future Inclusion, und Daniel Theisen, Direktor von ALAN, Maladies Rares Luxembourg.

Während der „Disability Awareness Week“ erstrahlte der ikonische Stuhl vor dem Gebäude der EIB in violettem Licht. Damit schloss sich die Bank der globalen Bewegung #PurpleLightUp an. #PurpleLightUp macht auf den wirtschaftlichen Beitrag aufmerksam, den die 386 Millionen berufstätigen Menschen mit Behinderung weltweit leisten.

Im Mittelpunkt der Veranstaltungen und Aktivitäten der EIB zur „Disability Awareness Week“ standen Initiativen, mit denen die Bank und ihre Partner für die Rechte von Menschen mit Behinderung eintreten und die dabei helfen, Hindernisse in ihrem Leben und ihrer Entwicklung zu beseitigen. In den Podiumsdiskussionen ging es um verschiedenste Themen – von behindertengerechter Sprache über diskriminierungsfreie Rekrutierung bis hin zum Onboarding. Die EIB würdigte auch den konkreten Beitrag von Kolleginnen und Kollegen, die mit einer Behinderung leben, und warb für ihr internes Netzwerk „enAble“, um für das Thema zu sensibilisieren.

Die Teilhabe von Menschen mit Behinderung ist bei der EIB eine klare Priorität geworden. Das spiegelt sich in ihrer Strategie für Diversität und Inklusion und in den Initiativen wider, die die Bank in den letzten Jahren ergriffen hat, um ihre Systeme, Leitlinien und Praxis pragmatisch zu verbessern. Zu Jahresbeginn trat die EIB der Initiative The Valuable 500 bei und gehört damit zu den 500 international renommierten Organisationen, bei denen die Teilhabe von Menschen mit Behinderung auf der Tagesordnung der Führungsriege steht.

Im Sommer 2021 wurde die Bank außerdem Mitglied von PurpleSpace, der weltweit führenden Organisation zur Unterstützung von Netzwerken für Menschen mit Behinderung. Sie hilft den Akteuren, sich in ihrem jeweiligen Unternehmen für die entsprechenden Belange einzusetzen.

Videobeitrag von EIB-Präsident Hoyer zu „Leader to Leader Conversations“