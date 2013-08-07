Renewal of Dario Scannapieco as Vice-President of the EIB

Der Verwaltungsrat hat am 9. Juli 2013 beschlossen, dem Rat der Gouverneure einen Vorschlag für die Wiederbestellung von Herrn Dario Scannapieco als Vizepräsident und Mitglied des Direktoriums für weitere sechs Jahre ab dem 16. August 2013 zu unterbreiten.

Der Rat der Gouverneure wurde am 15. Juli 2013 gebeten, im schriftlichen Verfahren über die vorgeschlagene Wiederbestellung abzustimmen.

Der Beschluss zur Wiederbestellung von Herrn Dario Scannapieco wurde am 30. Juli 2013 gefasst, dem Zeitpunkt, an dem die erforderliche Stimmenmehrheit im Rat der Gouverneure erreicht wurde. Somit wurde das Mandat von Herrn Scannapieco zum 16. August 2013 um eine weitere Amtszeit erneuert.