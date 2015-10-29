Über die Beratungsplattform fi-compass organisieren die EIB und die Europäische Kommission eine Reihe von Informationsseminaren. Teilnehmer der ersten Veranstaltung dieser Art haben sich bereits sehr positiv geäußert. Ein hohes Maß an Zufriedenheit unter den Seminarteilnehmern zeigt, dass eine solche Veranstaltung gut geeignet ist, um einer breiten Palette von Partnern aus dem privaten und dem öffentlichen Sektor nützliche Informationen über den Einsatz der ESIF-Instrumente zu erteilen.

Jedes Seminar ist speziell auf seine Teilnehmer zugeschnitten. Die EIB und die Europäische Kommission geben in ihren Präsentationen Orientierungshilfen zu wichtigen technischen Aspekten dieser Finanzierungsinstrumente. Darüber hinaus geben Personen, die an den Planungs- und Umsetzungsphasen für die verschiedenen Arten von Darlehen, Mikrokrediten, Garantien, Eigenkapital- und Risikokapitalfinanzierungen beteiligt sind, Empfehlungen ab anhand von Fallbeispielen.

Die Teilnehmer betonen, wie nützlich dieser Wissensaustausch und diese Networking-Veranstaltungen für sie waren. Sie berichten, dass sie neue Vorstellungen davon gewonnen haben, wie ESIF-Instrumente eingesetzt werden können. Die Seminarteilnehmer schätzen außerdem die Möglichkeit, mit Experten der EIB und der Europäischen Kommission und mit anderen ESIF-Fachleuten ins Gespräch zu kommen.

Die fi-compass-Seminarreihe wird 2015 und 2016 weiter fortgesetzt. Seminare in 25 Mitgliedstaaten sind vorgesehen. Interessenten finden auf der Website von fi-compass unter Veranstaltungskalender eine Veranstaltung in ihrer Nähe. Auf der Website ist auch eine kurze Videoaufzeichnung aus dem fi-compass-Seminar in Paris zu finden, die einen Einblick in diese Seminarreihe ermöglicht.

Weitere Informationen über die jüngsten fi-compass-Veranstaltungen (darunter Präsentationen von Rednern und weitere Videoaufzeichnungen) sind auf der Website von fi-compass unterzurückliegende Veranstaltungen abrufbar.