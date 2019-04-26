© DBJ

EIB-Präsident Hoyer führte am 26. April 2019 in Tokio den Vorsitz des Lenkungsausschusses des D20 Long-Term Investors Club (D20-LTIC). Er wurde für weitere drei Jahre als Präsident im Amt bestätigt. Im Anschluss eröffnete er die siebte Jahreskonferenz der Finanzierungsinstitutionen der G20-Staaten mit Entwicklungsmandat (D20).

Der D20-LTIC feiert dieses Jahr sein zehnjähriges Bestehen. Er bringt internationale Akteure zusammen, die langfristige Investitionen unterstützen. Der Club fördert dabei die Zusammenarbeit und gute Bedingungen für ein nachhaltiges Wachstum. Er besteht mittlerweile aus 18 großen Finanzierungsinstitutionen und institutionellen Anlegern aus der ganzen Welt, vor allem aus den G20-Staaten.

In seiner Eröffnungsrede betonte Präsident Hoyer, wie dringend nachhaltige Finanzierungen – und insbesondere mehr privates Kapital – für nachhaltige Infrastruktur sind. Er forderte auch, Aspekte der Klimaresilienz stärker in laufende und neue Infrastrukturvorhaben einzubinden.

„Neben Innovation und Wissen bestimmen – zu einem großen Teil – der Umfang und die Qualität unserer heutigen Infrastrukturinvestitionen die Wachstumsraten noch auf Jahrzehnte hinaus. Unsere heutigen Infrastrukturinvestitionen bestimmen auch den Übergang zu einer emissionsarmen und klimaresilienten Wirtschaft, ganz in Einklang mit den Zusagen vor drei Jahren in Paris“, sagte Werner Hoyer.

Die D20-Chefs sprachen über die größten Herausforderungen für die Weltwirtschaft und für die Entwicklungsfinanzierer. Sie bekräftigten in einer gemeinsamen Erklärung ihr Engagement, hochwertige Infrastruktur zu fördern, um den damit verbundenen sozialen Nutzen zu maximieren. Langfristige Investitionen in soziale Infrastruktur, etwa im Bildungs- und Gesundheitswesen, und in bezahlbaren Wohnraum sind für das Wirtschaftswachstum und das Wohlergehen der Menschen unerlässlich.

Der D20-LTIC schlug außerdem vor, universelle gemeinsame Parameter für die Qualität von Infrastruktur und einen gemeinsamen Ansatz für die Lebenszyklusanalyse zu entwickeln, um die G20-Staaten bei der Planung und beim Bau ihrer Projekte zu unterstützen.

Die EIB als Bank der EU sieht im D20-LTIC eine wichtige Brücke zwischen öffentlichen Einrichtungen und privaten Geldgebern. Werner Hoyer war bereits in den vergangenen drei Jahren Präsident des D20-LTIC. Die Generalsekretärin der EIB, Marjut Santoni, ist derzeit Generalsekretärin des Clubs, die EIB führt das Sekretariat.

