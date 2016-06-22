© YIT Helping to construct the new heart of Helsinki - a high energy performance building encompassing a shopping mall, a car park and a railway station

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat einen Darlehensvertrag mit dem finnischen Bauunternehmen YIT unterzeichnet, um ein Energieeffizienzvorhaben in Helsinki zu fördern, das zu einem großen Stadtentwicklungsprojekt gehört. Das Darlehen ist mit einer Garantie des Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) besichert.

„Wir sind stolz darauf, beim Tripla-Projekt im sogenannten ‚zweiten Zentrum von Helsinki‘ mitwirken zu können. Im Bestreben, nachhaltigere und wettbewerbsfähigere Städte zu schaffen, legt die EIB besonderes Augenmerk auf Stadtentwicklung und Energieeffizienz. Das entspricht auch unserer Verpflichtung, mindestens 25 Prozent unserer Finanzierungen dem Klimaschutz zu widmen. Da es sich bei Tripla um ein Niedrigstenergiegebäude handelt, entspricht das Vorhaben genau unserer Strategie. Vor allem wird das EIB-Darlehen für das Tripla-Projekt durch eine Garantie im Rahmen des Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) besichert. Dieser Fonds gehört zum Investitionsplan für Europa, einer Initiative der Juncker-Kommission. Durch den EFSI kann die EIB unter anderem Projekte für Energieeffizienz noch stärker unterstützen“, sagte EIB-Vizepräsident Jan Vapaavuori, der für Investitionen in Finnland verantwortlich ist.

Die Bank der EU unterzeichnete heute ein Darlehen von 130 Millionen Euro für den Bau des Niedrigstenergiegebäudes Tripla im finnischen Helsinki. Neben Gewerbeflächen umfasst das neue Gebäude auch einen komplett modernisierten Bahnhof und viele Parkmöglichkeiten. Das Tripla ist das wichtigste Projekt eines milliardenschweren Stadtentwicklungs- und ‑erneuerungsplans für Pasila. Dieser Stadtteil von Helsinki war bis vor Kurzem ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt. Nun soll dort bis zum Jahr 2040 auch Wohnraum für rund 12 000 Einwohner entstehen. Gemessen an der Anzahl der Geschäfte wird der Tripla-Gebäudekomplex zudem das größte Einkaufszentrum in Finnland sein und gleichzeitig für eine gute Verkehrsanbindung der Bewohner sorgen.

Das EIB-Darlehen ist durch eine Garantie im Rahmen des Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) besichert, der das Kernstück des Investitionsplans für Europa der Juncker-Kommission bildet. Das Projekt wird außerdem von der Nordischen Investitionsbank, der Danske Bank und Handelsbanken unterstützt.