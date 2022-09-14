EIB-Vizepräsident Christian Kettel Thomsen hat die vor Kurzem fertiggestellte Sanierung des Modiano-Markts in Thessaloniki gelobt. Das lang erwartete Stadterneuerungsprojekt wurde mit Unterstützung der EIB finanziert.

Nach der Grundsanierung und Restauration für insgesamt 6,5 Millionen Euro eröffnet das historische Gebäude bald wieder als trendiger Lebensmittelmarkt und Shopping-Destination für die Einwohnerinnen und Einwohner der nordgriechischen Stadt. Weitere positive Effekte des Stadterneuerungsprojekts: Es entstehen neue Unternehmen und neue Arbeitsplätze.

Der Modiano-Markt erhielt am 9. September 2022 im Rahmen der Internationalen Messe Thessaloniki, die vom 10. bis 18. September stattfindet, hohen Besuch: Griechenlands Minister für Entwicklung und Investitionen Adonis Georgiadis, sein Stellvertreter Yiannis Tsakiris und der Generalsekretär für öffentliche Investitionen und Infrastruktur Dimitris Skalkos besuchten den Markt in Begleitung von Führungskräften des Investitionsteams der EIB für Griechenland sowie der National Bank of Greece und der Fais Group.

Christian Kettel-Thomsen, EIB-Vizepräsident mit Aufsicht über Finanzierungen in Griechenland: „Die EIB ist hocherfreut, ein so visionäres Projekt zu unterstützen. Ein symbolträchtiges Gebäude, das fester Teil der Stadtgeschichte und -kultur ist, erstrahlt wieder in altem Glanz. So erhält Thessaloniki ein lebendiges, pulsierendes Wahrzeichen zurück. Auch für die Wirtschaft und Gesellschaft zahlt sich dieses gemeinsame Projekt mit unseren griechischen Partnern aus: Es entstehen neue Unternehmen und Arbeitsplätze, und das Stadtbild wird erneuert. Um all das geht es der EIB, wenn sie Investitionen in Griechenland unterstützt, die den Alltag der Menschen verbessern.“

Neuer Markt in alter Pracht

Die Restaurierung der seit 2016 geschlossenen und vom Verfall bedrohten Modiano-Markthalle wurde aus dem griechischen Infrastruktur-Dachfonds finanziert, mit Mitteln des operationellen Programms „Wettbewerbsfähigkeit, Unternehmertum und Innovation“ für den Zeitraum 2014–2020 und einem Darlehen der EIB. Die EIB fungierte zugleich als Fondsverwalter. Der Infrastruktur-Dachfonds wurde Ende 2017 eingerichtet. Er soll dem privaten und öffentlichen Sektor günstige Finanzierungsbedingungen für kleine und mittelgroße Projekte vor allem aus den Bereichen Energie, Umwelt und Stadtentwicklung bieten.

Für das Projekt waren 6,5 Millionen Euro als Förderbetrag veranschlagt. 42 Prozent der Mittel stammten aus dem Infrastruktur-Fonds, die restlichen 58 Prozent wurden mit Eigen- und Bankmitteln finanziert. Zwischengeschaltete Finanzorganisation im Rahmen des Infrastruktur-Dachfonds ist die National Bank of Greece, die parallel ein Darlehen aus eigenen Mitteln bereitstellte.

In den kommenden Monaten wird der beliebte Modiano-Markt zu neuem Leben erwachen und sich mit den Farben und Aromen frischer griechischer Produkte füllen. Vervollständigt wird das Angebot durch handwerkliche Erzeugnisse, traditionelle Köstlichkeiten und Delikatessen sowie zahlreiche Cafés, Restaurants, Bars und andere Lokalitäten.