EIB President Hoyer with Danish Minister of Economic Affairs and Interior Morten Ostergaard

Am 29. Januar traf EIB-Präsident Werner Hoyer in Kopenhagen mit Morten Ostergaard, Minister für Wirtschaft und Inneres, sowie Ulrik Vestergaard Knudsen, Staatssekretär im Außenministerium, zusammen, um den Investitionsplan für Europa sowie die Projekte zu diskutieren, die Dänemark im Rahmen des Investitionsplans fördern möchte.

EIB-Präsident Werner Hoyer erklärte: „Ziel des Investitionsplans für Europa ist es, Investitionen von 315 Milliarden Euro zu mobilisieren, um das Wachstum und die Wettbewerbsfähigkeit in der Europäischen Union zu steigern. Die dänische Regierung konzentriert ihre Aufmerksamkeit zu Recht auf zusätzliche Investitionen, die über die traditionellen Bereiche Infrastruktur und Energie hinaus innovative Projekte und Technologien fördern.“

Während seines Besuchs führte Werner Hoyer auch Gespräche über die laufende Tätigkeit der Europäischen Investitionsbank in Dänemark. Er bestätigte, dass die Bank weiterhin Forschung, Entwicklung und Innovation dänischer Unternehmen sowie dänische KMU nachdrücklich unterstützen wird. Allein im letzten Jahr finanzierte die EIB-Gruppe in Dänemark Projekte im Umfang von mehr als einer Milliarde Euro.