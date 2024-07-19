EIB

Die Spitzen der fünf größten nationalen Förderbanken in der EU sprachen am Sitz der Europäischen Investitionsbank in Luxemburg über ihre laufende Zusammenarbeit und eine mögliche stärkere Partnerschaft.

Mit der Präsidentin der EIB-Gruppe, Nadia Calviño, diskutierten die CEOs über gemeinsame Prioritäten: sozialer und bezahlbarer Wohnraum, Kreislaufwirtschaft, Wasser, kritische Rohstoffe und Sicherheit und Verteidigung.

Außerdem ging es darum, die Zusammenarbeit in operativen Bereichen zu verbessern, etwa bei der Cybersicherheit, künstlicher Intelligenz, der Nachhaltigkeitsberichterstattung und bei Geschäftsabschlüssen.

Die informelle „5+1“-Gruppe besteht aus der Europäischen Investitionsbank und den fünf größten nationalen Förderbanken in Europa:

Die anwesenden CEOs waren Mirosław Czekaj von BGK, Eric Lombard von CDC, Dario Scannapieco von CDP, José Carlos García de Quevedo von ICO und Stefan Wintels von KfW.

Das nächste „5+1“-Treffen findet voraussichtlich im Dezember 2024 in Paris mit der CDC als Gastgeberin statt.

Erfahren Sie mehr über die Zusammenarbeit der EIB-Gruppe mit nationalen Förderbanken und -instituten