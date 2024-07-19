Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
EIB empfängt Spitzen der fünf größten nationalen Förderbanken in der EU

19 Juli 2024
EIB

Die Spitzen der fünf größten nationalen Förderbanken in der EU sprachen am Sitz der Europäischen Investitionsbank in Luxemburg über ihre laufende Zusammenarbeit und eine mögliche stärkere Partnerschaft.

Mit der Präsidentin der EIB-Gruppe, Nadia Calviño, diskutierten die CEOs über gemeinsame Prioritäten: sozialer und bezahlbarer Wohnraum, Kreislaufwirtschaft, Wasser, kritische Rohstoffe und Sicherheit und Verteidigung.

Außerdem ging es darum, die Zusammenarbeit in operativen Bereichen zu verbessern, etwa bei der Cybersicherheit, künstlicher Intelligenz, der Nachhaltigkeitsberichterstattung und bei Geschäftsabschlüssen.

Die informelle „5+1“-Gruppe besteht aus der Europäischen Investitionsbank und den fünf größten nationalen Förderbanken in Europa:

Die anwesenden CEOs waren Mirosław Czekaj von BGK, Eric Lombard von CDC, Dario Scannapieco von CDP, José Carlos García de Quevedo von ICO und Stefan Wintels von KfW.

Das nächste „5+1“-Treffen findet voraussichtlich im Dezember 2024 in Paris mit der CDC als Gastgeberin statt.

Erfahren Sie mehr über die Zusammenarbeit der EIB-Gruppe mit nationalen Förderbanken und -instituten

 

Fotos

Family photo of participants
EIB hosts heads of five largest European national promotional banks
Family photo of participants
©EIB
Download original

Aktuell

Tags

  • Direktorium
  • Nadia Calviño
Mehr Weniger

