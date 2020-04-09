EIB-Präsident Werner Hoyer: „Die Entscheidung des heutigen Abends ist ein Zeichen echter europäischer Solidarität. Europa steht vereint zusammen und ist bereit zu handeln. Das von der Eurogruppe genehmigte Paket wird einen entscheidenden Beitrag leisten. Die EIB-Gruppe (EIB und EIF) ist sehr erfreut, dass sich die europäischen Finanzminister für den europäischen Garantiefonds von 25 Milliarden Euro ausgesprochen haben. Der Fonds wird bis zu 200 Milliarden Euro für Unternehmen mobilisieren, insbesondere für kleine und mittelständische Firmen. Wir stehen bereit, den Fonds nun gemeinsam mit allen europäischen und nationalen Partnern schnell zu aktivieren und die Mittel dort einzusetzen, wo sie am dringendsten gebraucht werden.“