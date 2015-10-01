EFSI Workshop

Bei einem Workshop für Investoren, EU-Mitgliedstaaten und Projektträger in Brüssel sprach EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle über den Investitionsplan für Europa und die Rolle der EIB als Verwalter des Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI).

Im Rahmen der Veranstaltung unterstrich Vizepräsident Fayolle wie wichtig die Initiative dafür ist, private Investitionen in Vorhaben zu mobilisieren, die Europas Wachstumsaussichten maßgeblich beeinflussen, insbesondere in den Bereichen Innovation, Infrastruktur, Energieeffizienz und Projekte von kleinen Unternehmen. Bei dieser Gelegenheit begrüßte er, dass die EU-Mitgliedstaaten und die nationalen Förderbanken dazu beitragen, dass das Ziel des Investitionsplans, Investitionen in strategische Projekte in Europa wieder anzukurbeln, erreicht wird. „Zusammen mit den nationalen Förderbanken arbeiten wir an konkreten Produkten, die es uns ermöglichen, in den nächsten drei Jahren mindestens 315 Milliarden Euro an zusätzlichen Investitionen auszulösen. Dies ist vor allem wichtig angesichts der Notwendigkeit, Projekte zu identifizieren und nach Prioritäten zu ordnen, bei denen dafür gesorgt ist, dass die Mittel die Realwirtschaft erreichen.“

Eine der wichtigsten Botschaften der Konferenz, auf der sowohl Vizepräsident Fayolle als auch der Europäische Kommissar Jyrki Katainen Vorträge hielten, war, dass die Europäische Kommission und die Mitgliedstaaten wirklich zusammenarbeiten und unternehmens- und investitionsfördernde Maßnahmen ergreifen müssen, die das Vertrauen der Investoren in die Zukunft wiederherstellen und die es ermöglichen, einen großen Vorrat an bankfähigen Projekten aufzubauen, die für eine Finanzierung aus dem EFSI in Betracht kommen. „Der EFSI orientiert sich an der Nachfrage. Die EIB-Gruppe sorgt dafür, dass risikoabsorbierende Finanzierungen verfügbar sind. Wir sind jedoch keine Projektträger und können Projekte nicht verwirklichen.“ Der EIB-Vizepräsident erinnerte die Teilnehmer daran, wie weitgefasst der Investitionsplan ist. Er rief Unternehmen jeglicher Größenordnung aus dem öffentlichen und dem privaten Sektor dazu auf, sich um eine Finanzierung aus dem EFSI zu bewerben.