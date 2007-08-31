Dario Scannapieco, Vice President of the EIB

Nach Benennung durch die Italienische Republik hat der Verwaltungsrat am 19. Juli 2007 beschlossen, dem Rat der Gouverneure die Bestellung von Herrn Dario Scannapieco zum Vizepräsidenten und Mitglied des Direktoriums als Nachfolger von Herrn Gerlando Genuardi, der sein Amt niedergelegt hat, vorzuschlagen.

Das schriftliche Verfahren, mit dem der Rat der Gouverneure über diesen Vorschlag abstimmen sollte, wurde am 20. Juli 2007 eingeleitet.

Der Beschluss zur Bestellung von Herrn Dario Scannapieco wurde am 3. August 2007 gefasst, dem Zeitpunkt, an dem die erforderliche Stimmenmehrheit erreicht wurde. Herr Dario Scannapieco ist somit mit Wirkung vom 16. August 2007 zum Vizepräsidenten und Mitglied des Direktoriums bestellt.

Der Rat der Gouverneure hat Herrn Gerlando Genuardi ferner den Titel eines Ehren-Vizepräsidenten verliehen.