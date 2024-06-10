6. jährliches Kapitalmarktseminar von EIB, ESM und EU-Kommission: „Europe United: fresh perspectives for future challenges“

EIB

Das 6. Kapitalmarktseminar von Europäischer Investitionsbank (EIB), Europäischer Kommission und Europäischem Stabilitätsmechanismus (ESM) fand am 5. und 6. Juni 2024 im Hybridformat statt.

Zu der Veranstaltung, die eine EU-Perspektive auf die Kapitalmärkte bietet, kamen dieses Jahr über 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, viele von ihnen physisch. Unter ihnen waren Investoren, Finanzintermediäre, Emittenten und politische Entscheidungstragende.

Im Mittelpunkt der Themen standen Innovationen auf den EU-Kapitalmärkten. Dabei ging es in erster Linie um die Kapitalmarktunion, ein nachhaltiges Finanzwesen sowie digitale Vermögenswerte und künstliche Intelligenz.

Zum Auftakt der Veranstaltung gab der geschäftsführende Direktor des ESM Pierre Gramegna einen Überblick über die aktuelle Situation. Er unterstrich das kontinuierliche Engagement des ESM für seine Mitgliedsländer – vor allem in einer Zeit, in der Europa mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert ist, die erhebliche finanzielle Ressourcen erfordern. Anschließend ging der EU-Kommissar für Haushalt und Verwaltung Johannes Hahn auf die Entwicklung der Europäischen Kommission als Emittent von EU-Anleihen und deren zunehmende Bedeutung für stärkere Kapitalmärkte in Europa ein.

Ein Highlight des ersten Tages war eine hochrangig besetzte Podiumsdiskussion zum Thema „Europe United: a toolkit for the future“.

Die Diskussion über ein nachhaltiges Finanzwesen wurde von EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle eröffnet. Er unterstrich die Innovationen von EU und EIB bei Regulierungen und deren Anwendung. Anschließend sprach Julie Becker, CEO der Luxemburger Börse, über die Finanzierung eines gerechten Wachstums. In der darauffolgenden Podiumsdiskussion standen die Fortschritte auf dem Markt und mögliche Lösungen für die gemeinsamen Herausforderungen bei der Einführung von Vorschriften und Leitlinien im Mittelpunkt. Ziel sei es, mehr Transparenz und Vergleichbarkeit zu erreichen und die Lücke bei nachhaltigen Investitionen zu schließen.

Im Anschluss daran fand eine Investoren-Podiumsdiskussion zum Thema „Bonds are back: supply, demand and market dynamics“ statt.

Der erste Tag endete mit einer inspirierenden Rede der Vorsitzenden der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde, Verena Ross, zum Thema „Fresh perspectives for EU capital markets“.

Den zweiten Konferenztag eröffnete Luxemburgs Finanzminister Gilles Roth.

Anschließend gab EIB-Präsidentin Nadia Calviño einen strategischen Überblick über die acht Kernprioritäten der Bank und ging dabei vor allem auf die wesentlichen Initiativen der EIB für die Kapitalmarktunion ein. Die EIB holt im Auftrag der EU die internationalen Kapitalmärkte für Projekte in Europa ins Boot und schlägt damit eine Brücke zwischen den Kapitalmärkten und der Realwirtschaft.

In einem Kamingespräch mit Xavier Musca, CEO der Crédit Agricole CIB, ging es darum, dass Europa wettbewerbsfähig bleiben muss. Außerdem wurde diskutiert, wie die Kapitalmarktunion vollendet werden kann und was von der Europawahl zu erwarten ist.

Anschließend fand eine Podiumsdiskussion zum Thema „Digital assets and Artificial Intelligence in EU Capital Markets“ statt, gefolgt von Präsentationen der drei Gastgeberinstitutionen EU-Kommission, EIB und ESM zu ihren Emissionen.

Die Konferenz endete mit dem Kamingespräch „Out of the Box – Sustainability in Sports“ mit Michael Diederich, Vorstandsmitglied des FC Bayern München.

