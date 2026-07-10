Litauen: EIB schnürt 290‑Mio.-Euro‑Finanzierungspaket für Militärstützpunkt in Rūdninkai

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EIB stellt insgesamt 290 Mio. Euro für wichtigen Verteidigungsstandort in Litauen bereit

Drei Kredite für den Bau eines Militärstützpunktes im Südosten von Rūdninkai unterzeichnet

Unterstützung unterstreicht wachsende Rolle der EIB bei Sicherheits- und Verteidigungsprojekten in der EU

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat ein Finanzierungspaket von 290 Millionen Euro für den geplanten litauischen Militärstützpunkt südöstlich von Rūdninkai geschnürt. Dies markiert einen wichtigen Schritt für die Umsetzung eines der größten Projekte für Verteidigungsinfrastruktur im Baltikum.

Die Kredite decken die drei Hauptabschnitte für den Bau der „Militärstadt Rūdninkai“ ab, die als NATO-Stützpunkt dienen wird. Zudem flankieren sie den Zeitplan für den Bau der militärischen Infrastruktur, die Ende 2027 in Betrieb gehen soll.

Vergangene Woche unterzeichnete die EIB einen Kredit über 105 Millionen Euro, einschließlich einer Reservefazilität von 5 Millionen Euro, mit einer Zweckgesellschaft, die die Arbeiten für das Los A der Militärstadt durchführt. Hinter der Zweckgesellschaft steht ein Konsortium, dem die litauischen Bauunternehmen Conres und Fegda sowie der alternative Vermögensverwalter INVL Asset Management (INVL) angehören. In dieser Woche folgte die Unterzeichnung von zwei weiteren EIB-Krediten über insgesamt rund 185 Millionen Euro mit zwei Zweckgesellschaften, die für die Lose B und C zuständig sind und von dem baltischen Bauunternehmen Merko unterstützt werden.

EIB-Vizepräsident Karl Nehammer: „Das Projekt in Rūdninkai ist äußerst wichtig für Europas Verteidigungsinfrastruktur. Wir sind stolz, mit unserer Finanzierung zur Stärkung der NATO-Ostflanke beizutragen. Das zeigt, dass Europa in Sicherheit, Resilienz und Bereitschaft investiert, um den Herausforderungen der heutigen Zeit zu begegnen.“

Die Finanzierung unterstreicht die wachsende Rolle der EIB bei der Stärkung von Europas Sicherheit und Verteidigung. Die EIB hat ihre Finanzierungen für Dual-Use- und verteidigungsbezogene Infrastruktur deutlich ausgeweitet, um die EU bei ihrem Bemühen um mehr Sicherheit und strategische Resilienz zu unterstützen.

Das Projekt in Rūdninkai gehört zu den größten Investitionen in die Verteidigungsinfrastruktur Litauens seit Wiedererlangung seiner Unabhängigkeit im Jahr 1991.

Robertas Kaunas, litauischer Verteidigungsminister: „Die EIB-Finanzierung für die Militärstadt Rūdninkai ist ein großer Meilenstein für eines der wichtigsten militärischen Infrastrukturprojekte Litauens. Sie beschleunigt den Aufbau der Infrastruktur für die deutsche Brigade und stärkt Litauens Verteidigungsfähigkeit sowie die Sicherheit der NATO-Ostflanke. Zudem ist sie Beleg für Europas gemeinsames Engagement für Sicherheit.“

Die Militärstadt entsteht in der Nähe der strategisch wichtigen Suwałki-Lücke und wird eine deutsche Brigade mit rund 4 000 Soldatinnen und Soldaten sowie 750 zivile Beschäftigte beherbergen.

Für Deutschland ist dies die erste dauerhafte Truppenstationierung im Ausland seit dem Zweiten Weltkrieg. Das Projekt hat damit für Deutschland wie auch für seine NATO-Partner strategische Priorität.

Die Militärstadt mit einer Fläche von 170 Hektar umfasst 11 Kilometer Straßen sowie rund 150 Gebäude, darunter Sanitätszentren, Wohngebäude, Truppenübungsanlagen, Lager, Hangars und Hubschrauberlandeplätze.

Andrius Načajus, CEO von INVL: „Dieses Projekt ist ein Beispiel dafür, wie der öffentliche Sektor, private Kapitalgeber und internationale Finanzinstitutionen für ein höheres Ziel an einem Strang ziehen: die Sicherheit des Landes und der Region. Das Finanzierungspaket ermöglicht es unseren Konsortialpartnern Conres und Fegda, die nächste wichtige Etappe in Angriff zu nehmen: den zügigen und qualitativ hochwertigen Ausbau der Infrastruktur für die dauerhafte Stationierung der deutschen Brigade in Litauen.“

Laut den Finanzierungsverträgen mit der EIB werden die Bauarbeiten für die Lose A, B und C zeitgleich durchgeführt.

Saulius Putrimas, CEO von Merko in Litauen: „Dank der EIB-Finanzierung können wir nun in die zweite Bauphase für die Militärstadt Rūdninkai starten. Wir wissen das Vertrauen der EIB und ihren Beitrag zu diesem Projekt sehr zu schätzen, und unser Team ist bestens auf seine Umsetzung vorbereitet. Wir sind uns bewusst, wie wichtig das Projekt für Litauens Verteidigungsfähigkeit und nationale Sicherheit ist.“

Hintergrundinformationen

EIB-Gruppe

Die Europäische Investitionsbank-Gruppe (EIB-Gruppe) ist der Finanzierungsarm der Europäischen Union und eine der weltgrößten multilateralen Entwicklungsbanken. Ihre Anteilseigner sind die 27 Mitgliedstaaten. 2025 unterzeichnete die EIB-Gruppe 100 Milliarden Euro an neuen Finanzierungen und Beratung für mehr als 870 wirkungsstarke Projekte in acht Kernbereichen, die die strategischen Ziele der EU unterstützen: Klima und Umwelt, Digitalisierung und technologische Innovationen, Sicherheit und Verteidigung, territorialer Zusammenhalt, Landwirtschaft und Bioökonomie, soziale Infrastruktur, starke globale Partnerschaften sowie die Spar- und Investitionsunion. Neben der Vergabe langfristiger Darlehen für große Infrastrukturprojekte mobilisiert die EIB-Gruppe privates Kapital für risikoreiche innovative Projekte und Unternehmen. Auf den europäischen Märkten für Venture Debt, Risikokapital, Garantien und Verbriefungen kommt ihr eine wachsende Bedeutung zu.

INVL Asset Management (INVL)

INVL ist der führende alternative Vermögensverwalter im Baltikum. Das Unternehmen ist Teil der Invalda INVL-Gruppe, die seit über 30 Jahren aktiv ist. Die Gruppe verfolgt einen offenen Ansatz, wächst, entwickelt sich kontinuierlich weiter und schafft Wohlstand für die Menschen. Sie verwaltet und überwacht Vermögenswerte im Umfang von 2,1 Milliarden Euro, darunter Investitionen in Private Equity, Forst- und Agrarflächen, erneuerbare Energie, Immobilien und Private Debt. Zu den Aktivitäten der Gruppe gehören außerdem Family-Office-Dienstleistungen in Litauen, Lettland und Estland, die Verwaltung von Pensionsfonds in Lettland sowie Investitionen in internationale Fonds von Drittanbietern. Die Aktien von Invalda INVL werden seit 1995 an der Nasdaq-Börse in Vilnius gehandelt.

UAB Merko statyba ist ein renommiertes litauisches Bauunternehmen. Sein Angebot umfasst Leistungen im Hoch-, Ingenieur- und Wohnungsbau. UAB Merko statyba gehört zur Merko Ehitus-Gruppe, die in Estland, Lettland und Litauen aktiv ist.