La BEI et Bpifrance renforcent leur partenariat avec 550 millions d'euros de financements supplémentaires pour les énergies renouvelables, la sécurité et la défense

European Investment Bank

400 millions d'euros pour accélérer le déploiement des énergies renouvelables

150 millions d'euros destinés au financement des PME et ETI françaises de la sécurité et de la défense.

Ces nouveaux financements portent au total à plus de 1,1 milliard d’euros les fonds mis à disposition des entreprises dans ces deux secteurs stratégiques pour l’autonomie européenne.

La Banque européenne d'investissement (BEI) et Bpifrance annoncent la signature de deux nouvelles opérations de financement représentant un montant total de 550 millions d'euros. Ces financements visent à soutenir la transition énergétique et à renforcer la compétitivité et la sécurité européenne en accompagnant le développement des entreprises actives dans ces deux secteurs clé pour l’autonomie stratégique européenne.

Cette nouvelle étape du partenariat entre la banque publique européenne et la banque publique française comprend un financement de 400 millions d'euros destiné aux projets d'énergies renouvelables ainsi qu'une enveloppe de 150 millions d'euros dédiée aux PME et ETI du secteur de la sécurité et de la défense.

Un milliard d'euros pour accélérer les investissements dans les énergies renouvelables

La première opération concerne la signature d'une nouvelle tranche de 500 millions d'euros dans le cadre du contrat-cadre de financement dédié principalement à des projets solaires photovoltaïques, des projets d’éolien terrestre et de stockage d’électricité. Cette nouvelle ligne de financement porte à un milliard d'euros le montant total du soutien de la BEI à ce programme mis en œuvre par Bpifrance.

Elle contribue directement aux objectifs de décarbonation de la France et de l'Union européenne, au plan européen REPowerEU ainsi qu'aux objectifs climatiques et environnementaux de la Banque Européenne d’Investissement.

Grâce aux conditions financières attractives de la BEI, Bpifrance pourra poursuivre et amplifier son soutien à des projets contribuant à accroître la production d'électricité renouvelable, à renforcer la souveraineté énergétique européenne et à créer des emplois qualifiés dans les filières vertes.

Un soutien renforcé à la sécurité et à la défense européennes

La seconde opération prévoit une augmentation de 150 millions d'euros, spécifiquement dédiée à la défense, s'ajoutant à une enveloppe existante de 500 millions d'euros destinée au financement général des PME et ETI françaises, avec un focus sur l'innovation. Le total atteint ainsi 650 millions d'euros, dont 500 millions pour le financement général et 150 millions pour la défense.

Ce financement s'inscrit dans le renforcement de l'engagement du Groupe BEI en faveur de la sécurité et de la défense devenu l'une des priorités stratégiques de l'Union européenne. Il permettra aux entreprises concernées d'accéder à des ressources financières de long terme afin d'investir dans l'innovation, les capacités industrielles et les technologies contribuant à la résilience et à l'autonomie stratégique de l'Europe.

« Ces nouveaux financements illustrent la capacité de la BEI et de Bpifrance à répondre aux grandes priorités européennes, déclare Ambroise Fayolle, vice-président de la Banque européenne d'investissement. Qu'il s'agisse d'accélérer la transition énergétique ou de renforcer la défense et la sécurité européenne, notre objectif est le même : mobiliser des ressources de long terme au service des entreprises et des projets qui construisent une Europe plus sûre, plus compétitive et plus durable.»

« Nous sommes très heureux de renforcer une nouvelle fois notre partenariat stratégique avec la Banque européenne d’investissement à travers la signature de ces deux opérations majeures de refinancement, explique Pascal Lagarde, Directeur Exécutif, International, Stratégie, Études, Développement de Bpifrance. Ces accords, portant à la fois sur le financement des PME dans les secteurs de la sécurité et de la défense ainsi que sur le développement des énergies renouvelables, illustrent pleinement la confiance mutuelle entre nos deux institutions et notre engagement commun au service des priorités européennes. Grâce au soutien de la BEI, Bpifrance est en mesure d’intensifier son action en faveur du financement de l’économie réelle, en accompagnant les entreprises françaises dans des secteurs clés pour la souveraineté et la transition énergétique. »

Un partenariat en forte croissance

Ces deux signatures illustrent le développement continu des coopérations entre la BEI et Bpifrance. Au cours des dernières années, ce partenariat s'est élargi tant en volume qu'en diversité sectorielle. Outre les énergies renouvelables, il couvre les investissements verts des PME et ETI, les équipements industriels et la rénovation énergétique des bâtiments liés à la transition vers une économie décarbonée ainsi que la sécurité et la défense, l'innovation et le financement de garanties liées aux exportations. A ce jour, l'encours des opérations signées entre les deux institutions atteint près de deux milliards d’euros.

Informations générales

BEI

Le Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI), dont les actionnaires sont les 27 États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE et l’une des plus grandes banques multilatérales de développement au monde. En 2025, il a signé 100 milliards d’euros de nouveaux financements et missions de conseil (dont 13 milliards d’euros en France) à l’appui de plus de 870 projets à fort impact relevant de huit grandes priorités qui soutiennent la réalisation des grands objectifs de l’UE : l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion territoriale, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, des partenariats mondiaux solides et l’union de l’épargne et des investissements. Outre les prêts à long terme destinés aux grandes infrastructures, le Groupe BEI mobilise des investissements privés en faveur d’entreprises et de projets innovants à haut risque, en jouant un rôle croissant sur les marchés européens des prêts d’amorçage-investissement, du capital-risque, des garanties et de la titrisation.

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Bpifrance

Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs. Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.

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