Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

EIB stärkt Europas Energieunabhängigkeit mit 146 Mio. Euro an Kronospan

18 März 2026
Unsplash
  • EIB-Kredit über 146 Mio. Euro für Solarenergie, Batteriespeicher und Elektromobilität an Kronospans Produktionsstandorten in Mittel- und Osteuropa
  • Projekt senkt Emissionen, stärkt Europas Energieunabhängigkeit und unterstützt die REPowerEU-Initiative
  • Fokus auf nachhaltiger Industrie und resilienteren Lieferketten für den europäischen Wohnbau

Die Europäische Investitionsbank (EIB) stellt Kronospan, einem führenden europäischen Hersteller von Holzwerkstoffplatten, einen Kredit über 146 Millionen Euro zur Verfügung. Ziel ist es, Emissionen zu senken, Energiekosten zu reduzieren und die Energieunabhängigkeit der Produktionsstandorte in Mittel- und Osteuropa zu stärken.

Kronospan gehört zu den größten Herstellern von Holzwerkstoffen weltweit und ist ein wichtiger Zulieferer für die europäische Bau- und Möbelindustrie. Die Investition ermöglicht den Ausbau von Photovoltaikanlagen auf Dächern und Freiflächen an Standorten in Polen, Tschechien und der Slowakei, sowie Batteriespeicher und den Austausch von fossil betriebenen Gabelstaplern und Lkw durch Elektrofahrzeuge.

Das Vorhaben unterstützt die EU-Initiative REPowerEU, einen Plan zur Beschleunigung der Energiewende und Verringerung der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen, sowie die Klimaziele der EIB, indem es einem wichtigen Industrieunternehmen hilft, Emissionen zu senken und die Energieversorgung widerstandsfähiger zu machen.

Gleichzeitig leistet es einen wichtigen Beitrag zur Wohnbauagenda der EU, indem es die Lieferketten für nachhaltige Baumaterialien stärkt. Zudem fördert der Kredit die regionale Entwicklung, da ein Großteil der Investitionen in Kohäsionsregionen erfolgt.

EIB-Vizepräsident Karl Nehammer: „Kronospan ist ein wichtiger Akteur im europäischen Wohnungs- und Bausektor. Mit dieser Investition kann das Unternehmen seine Emissionen senken, Energiekosten reduzieren und seine internationale Wettbewerbsfähigkeit sichern und dabei Arbeitsplätze schaffen sowie Innovationen in Europa und darüber hinaus fördern.“

Hintergrundinformationen

EIB

Die Europäische Investitionsbank-Gruppe (EIB-Gruppe) ist der Finanzierungsarm der Europäischen Union und eine der weltgrößten multilateralen Entwicklungsbanken. Ihre Anteilseigner sind die 27 Mitgliedstaaten. 2025 unterzeichnete die EIB-Gruppe 100 Milliarden Euro an neuen Finanzierungen und Beratung für mehr als 870 wirkungsstarke Projekte in acht Kernbereichen, die die strategischen Ziele der EU unterstützen: Klima und Umwelt, Digitalisierung und technologische Innovationen, Sicherheit und Verteidigung, territorialer Zusammenhalt, Landwirtschaft und Bioökonomie, soziale Infrastruktur, starke globale Partnerschaften sowie die Spar- und Investitionsunion. Neben der Vergabe langfristiger Darlehen für große Infrastrukturprojekte mobilisiert die EIB-Gruppe privates Kapital für risikoreiche innovative Projekte und Unternehmen. Auf den europäischen Märkten für Venture Debt, Risikokapital, Garantien und Verbriefungen kommt ihr eine wachsende Bedeutung zu.

Der Europäische Investitionsfonds (EIF) ist die auf Garantien und Eigenkapitalbeteiligungen spezialisierte Tochtergesellschaft der EIB-Gruppe und erleichtert kleinen und mittleren Unternehmen sowie Start‑ups europaweit den Zugang zu Finanzierungen. Als Ankerinvestor mobilisiert der EIF über sein breites Netz von Partnerbanken und Investmentfonds privates Kapital und stärkt das Risikokapital‑Ökosystem, um innovative Unternehmerinnen und Unternehmer in Europa zu fördern.

Fotos vom Sitz und vom Management der EIB-Gruppe, Logos und B-Roll-Videos finden Sie auf unserer Website.

Projektübersicht

KRONOSPAN RENEWABLE ENERGY

The framework loan operation concerns a portfolio of ground mounted and rooftop solar PV plants, battery energy storage as well as electric forklifts and electric lorries across the promoter's manufacturing sites in Central and Eastern Europe (Poland, Czech Republic, Slovakia).

Unterzeichnet | 19/12/2025

Weitere Seiten zu diesem Thema

Kontakt

Antonie Kerwien

Press Office

Referenz

2026-103-DE

Teilen

Tags

  • Karl Nehammer
  • REPowerEU
  • Direktorium
Mehr Weniger

Weitere Pressemitteilungen
17 März 2026

EIB unterstützt Investmentstrategie von PATRIZIA für Energiewende in asiatischen Schwellenländern mit 70 Mio. US-Dollar

PATRIZIA, ein globaler Investmentmanager für Real Assets, und Mitsui & Co., Ltd. (Mitsui), eines der größten Handels- und Investmentunternehmen der Welt, haben sich Kapitalzusagen der EIB Global von 70 Millionen US-Dollar gesichert. Die EIB Global ist der Geschäftsbereich für Entwicklung der Europäischen Investitionsbank. Mit den Mitteln wollen die Partner die Energiewende in asiatischen Schwellenländern vorantreiben und mehr privates Kapital für erneuerbare Energien, nachhaltige Kühltechnologie und CO2-arme Mobilitätslösungen in der Region mobilisieren.

Direktorium Nicola Beer Entwicklung weltweit Energie
17 März 2026

Italy: EIB, Natixis CIB and Sunprime sign €507 million programme to deploy one of Italy’s largest solar and storage portfolios

Today the European Investment Bank (EIB), Natixis Corporate & Investment Banking (Natixis CIB) and Sunprime Holdings S.r.l., have signed in Milan a project‑finance operation worth up to €507 million to support Project Sophocles, a major investment programme combining rooftop and ground‑mounted solar photovoltaic (PV) plants with battery‑energy storage systems (BESS) across Italy.

Solar power Management committee Gelsomina VIGLIOTTI Italy European Union Energy
13 März 2026

EIB Global backs pioneering green hydrogen-based fertiliser plant in Paraguay with up to USD 95 million financing

The European Investment Bank (EIB) through its development arm EIB Global, has announced up to USD 95 million in financing for the development of ATOME’s Villeta Green H₂ Fertiliser Plant, a landmark project that will produce low‑carbon nitrogen fertilisers in Paraguay using green hydrogen generated from the country’s fully renewable electricity system. With an annual production capacity of around 260 000 tonnes of calcium ammonium nitrate (CAN), the project is set to become one of the first industrial‑scale green hydrogen fertiliser plants outside the European Union, and the world’s largest upon start of operations, demonstrating Europe’s global leadership in clean industrial technologies.