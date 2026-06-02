Tschechien: EIB stärkt Partnerschaft mit Rohlik mit 30 Mio. Euro für Automatisierungsplattform Veloq

EIB

EIB-Kredit von 30 Mio. Euro an tschechischen Online-Lebensmittelhändler Rohlik für KI-gestützte Automatisierung

Förderung von digitaler Innovation, Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung in Europa

Zweiter EIB-Kredit an Rohlik seit 2024 erhöht Gesamtförderung auf 120 Mio. Euro

Die Europäische Investitionsbank (EIB) stellt der Rohlik-Gruppe, einem führenden tschechischen Online-Lebensmittelhändler, 30 Millionen Euro zur Verfügung. Mit dem Geld will das Unternehmen die fortschrittliche Automatisierung und den Einsatz künstlicher Intelligenz vorantreiben. Die Finanzierung ergänzt einen ersten EIB-Kredit über 90 Millionen Euro von 2024, der die Expansion in mehrere europäische Märkte ermöglichte.

Mit dem Kredit kann Rohlik die kommerzielle Skalierung von Veloq, seiner KI-gestützten Technologieplattform für die taggleiche Lieferung von Lebensmitteln beschleunigen. Die Plattform soll künftig auch andere Händler in Europa und den Vereinigten Staaten unterstützen. Wie bereits 2024 wird der Kredit für das Scale-up als Venture Debt bereitgestellt, eine langfristige Finanzierung für schnell wachsende Unternehmen.

Rohlik wurde 2014 in Prag gegründet und ist eines der drei tschechischen Start-ups mit Unicorn-Status, einer Bewertung von über 1 Milliarde US-Dollar. In den vergangenen 12 Jahren hat das Unternehmen über Tschechiens Grenzen hinaus expandiert – nach Ungarn, Österreich, Deutschland und Rumänien. Dabei verknüpft es ein stark automatisiertes Geschäftsmodell mit moderner Software und KI-gestützten Prozessen.

EIB-Vizepräsident Marek Mora: „Rohlik ist ein Paradebeispiel für einen europäischen Technologieführer, der den Sprung von einer raschen Marktexpansion zur Entwicklung eigener, skalierbarer Technologie geschafft hat. Das Unternehmen verbindet hohe Marktbekanntheit mit fundiertem technischem Know-how. Mit diesem Kredit begleiten wir Rohlik auf seiner nächsten Etappe: Bewährte, KI-gestützte Lösungen werden zu Veloq weiterentwickelt, einer Plattform mit großem Potenzial für den europäischen Handel und die Logistik.“

Der Kredit schließt eine Finanzierungslücke im Markt für wachstumsstarke europäische Scale-ups in späten Entwicklungsphasen. Er wird durch das InvestEU-Programm der Europäischen Union im Förderbereich „Zukunftstechnologien“ abgesichert.

Tomáš Čupr, CEO und Gründer von Rohlik: „Europäische Kundinnen und Kunden erwarten frische Lebensmittel, die genau dann geliefert werden, wenn es ihnen passt. Wir haben ein Jahrzehnt lang die Technologie dafür entwickelt, profitabel und auf fünf Märkten. Dank der anhaltenden Unterstützung der EIB können wir diese Lösung über Veloq nun auch anderen Händlern zugänglich machen.“

Das Unternehmen wird seine neuen EIB-finanzierten Aktivitäten in Tschechien durchführen und damit Innovationen, Beschäftigung und Know-how in den europäischen Handels- und Logistiknetzwerken fördern.

Hintergrundinformationen

EIB-Gruppe

Die EIB-Gruppe, zu der auch der Europäische Investitionsfonds (EIF) gehört, unterzeichnete 2025 neue Finanzierungen von fast 100 Milliarden Euro. Diese Mittel sollen bis 2029 Investitionen von rund 350 Milliarden Euro mobilisieren und 1,5 Millionen Arbeitsplätze schaffen. In Tschechien unterzeichnete die EIB-Gruppe letztes Jahr Finanzierungen von 1,93 Milliarden Euro. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der EIB.

InvestEU

Das InvestEU-Programm mobilisiert umfangreiche private und öffentliche Mittel für langfristige Finanzierungen in der EU, um die Wirtschaft nachhaltig zu stärken. Es stößt auch private Investitionen an, die zu EU-Zielen wie dem europäischen Grünen Deal und dem digitalen Wandel beitragen. InvestEU vereint alle bisherigen EU-Instrumente zur Förderung von Investitionsprojekten in Europa unter einem Dach und macht ihre Finanzierung dadurch einfacher, effizienter und flexibler. Das Programm hat drei Bausteine: den InvestEU-Fonds, die InvestEU-Beratungsplattform und das InvestEU-Portal. Der InvestEU-Fonds wird von Durchführungspartnern umgesetzt, die bei der Kreditvergabe auf die EU-Haushaltsgarantie von 26,2 Milliarden Euro zurückgreifen können. Die Haushaltsgarantie erhöht die Risikotragfähigkeit der Partner und soll so mindestens 372 Milliarden Euro an zusätzlichen Investitionen mobilisieren.

Rohlik-Gruppe und Veloq

Die 2014 in der Tschechischen Republik gegründete Rohlik-Gruppe hat das ultimative Branchenmodell für den Online-Lebensmittelhandel entwickelt und avanciert derzeit zu Europas Technologieführer im Lebensmittelhandel. Mit über 25 000 Artikeln, darunter Produkte von lokalen Erzeugerinnen und Erzeugern, Supermarktware und Eigenmarken, bietet Rohlik enge Lieferfenster von 15 Minuten und taggleiche Zustellung. Rund 97 Prozent der Bestellungen werden pünktlich geliefert. Der Umsatz liegt bei rund 2 Milliarden US-Dollar, bei einem jährlichen Wachstum von etwa 30 Prozent. Das Unternehmen ist in Tschechien (Rohlik.cz), Ungarn (Kifli.hu), Österreich (Gurkerl.at), Deutschland (Knuspr.de) und Rumänien (Sezamo.ro) aktiv.

Veloq ist die Plattform für die nächste Generation der Lebensmittellogistik. Sie basiert auf der Technologie der Rohlik-Gruppe und wickelt monatlich über 2,1 Millionen Bestellungen in fünf Märkten ab, mit einem NPS-Score für die Kundenzufriedenheit von konstant über 90. Veloq ist das Betriebssystem für die taggleiche Abwicklung von Online-Lebensmitteleinkäufen: automatisierte Kommissionierung, Lagersteuerung, vorausschauende Bestandsplanung, E-Commerce-Abwicklung und Routenplanung auf der letzten Meile – gesteuert durch eine KI-basierte Plattform zur Koordination von Personal und Auslieferung.