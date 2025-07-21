Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
KRONOSPAN RENEWABLE ENERGY

Unterzeichnung(en)

Betrag
146.250.000 €
Länder
Sektor(en)
Tschechien : 8.000.000 €
Slowakei : 12.000.000 €
Polen : 126.250.000 €
Dienstleistungen : 17.550.000 €
Energie : 128.700.000 €
Unterzeichnungsdatum
19/12/2025 : 300.000 €
19/12/2025 : 960.000 €
19/12/2025 : 1.200.000 €
19/12/2025 : 1.440.000 €
19/12/2025 : 2.200.000 €
19/12/2025 : 2.640.000 €
19/12/2025 : 7.040.000 €
19/12/2025 : 8.800.000 €
19/12/2025 : 10.560.000 €
19/12/2025 : 11.010.000 €
19/12/2025 : 19.360.000 €
19/12/2025 : 80.740.000 €
Übersicht

Veröffentlichungsdatum
7 August 2024
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 19/12/2025
20240100
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
KRONOSPAN RENEWABLE ENERGY
ACCEPTABLE CORPORATE(S)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 146 million
EUR 196 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the roll-out of ground-based and rooftop solar photovoltaic (PV) investments located on-site and off-site across the promoter's manufacturing sites in Central and Eastern Europe (Poland, Czech Republic, Slovakia, Austria and in Ukraine).

The aim is to allow the promoter to decrease the carbon footprint of its manufacturing sites by increasing electricity generation from solar PV plants.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The programme schemes are expected to have limited environmental impacts. None of the investment schemes is expected to require an Environmental Impact Assessment (EIA) under Directive 2014/52/EU (amending Directive 2011/92/EU). The Promoter is expected to apply sound environmental and social management procedures.

The Promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement. The company applies private procurement procedures following good business practices.

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
21 Juli 2025
19 Dezember 2025
24/09/2025 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KRONOSPAN RENEWABLE ENERGY
Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KRONOSPAN RENEWABLE ENERGY
Datum der Veröffentlichung
24 Sep 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
248848330
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20240100
Sektor(en)
Energie
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Slowakei
Tschechien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
