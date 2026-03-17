EIB unterstützt Investmentstrategie von PATRIZIA für Energiewende in asiatischen Schwellenländern mit 70 Mio. US-Dollar

EIB

PATRIZIA wird in asiatischen Schwellenländern mit seiner Emerging-Asia-Sustainable- Infrastructure-Strategie investieren, mit einem Zielvolumen von 300 Mio. US-Dollar

Zielsektoren sind erneuerbare Energien, nachhaltige Kühltechnologie und CO 2 -arme Mobilität zur Senkung von Energieverbrauch und Energieimporten in wichtigen asiatischen Märkten

EIB Global unterstützt gemeinsame Strategie von PATRIZIA und Mitsui mit 70 Mio. US-Dollar

Grundlage ist das wachsende Portfolio von PATRIZIA für Klimainfrastruktur-Investitionen in Asien-Pazifik, Europa und weltweit

PATRIZIA, ein globaler Investmentmanager für Real Assets, und Mitsui & Co., Ltd. (Mitsui), eines der größten Handels- und Investmentunternehmen der Welt, haben sich Kapitalzusagen der EIB Global von 70 Millionen US-Dollar gesichert. Die EIB Global ist der Geschäftsbereich für Entwicklung der Europäischen Investitionsbank. Mit den Mitteln wollen die Partner die Energiewende in asiatischen Schwellenländern vorantreiben und mehr privates Kapital für erneuerbare Energien, nachhaltige Kühltechnologie und CO 2 -arme Mobilitätslösungen in der Region mobilisieren.

Die Finanzierungsvereinbarung wurde am Freitag, dem 13. März, in der Frankfurter PATRIZIA-Niederlassung von hochrangigen Vertretern von PATRIZIA und der Europäischen Investitionsbank unterzeichnet.

Saji Anantakrishnan, Head of Infrastructure, Australia & Asia bei PATRIZIA: „Die aufstrebenden Schwellenländer Asiens stehen an der Spitze der globalen Energiewende, aber die Region sieht sich weiterhin mit einer erheblichen Finanzierungslücke für nachhaltige Infrastruktur konfrontiert. Das Engagement der EIB Global ist eine starke Bestätigung für die langfristige Strategie von PATRIZIA zur Energiewende in Asien. Mit dieser Partnerschaft entwickeln und skalieren wir unsere Plattformen für erneuerbare Energien, nachhaltige Kühltechnologie und CO 2 -arme Mobilität weiter.“

Nicola Beer, Vizepräsidentin der EIB: „Die anhaltende Energiekrise trifft Haushalte und Unternehmen in ganz Asien. Diese Investition zeigt, wie die EIB in großem Umfang europäisches und globales Kapital mobilisieren kann, um saubere und widerstandsfähige Infrastruktur der nächsten Generation in der Region zu entwickeln. Indem wir PATRIZIA mit langfristigem Eigenkapital unterstützen, setzen wir die Global-Gateway-Initiative in konkrete Assets und Investments um – von erneuerbaren Energien über nachhaltige Mobilität bis hin zu digitaler Konnektivität. Gleichzeitig stärken wir die wirtschaftliche Präsenz der EU und gehen die Herausforderungen in den Bereichen Klima und Entwicklung direkt an.“

Takashi Nakai, General Manager of Financial Business Division bei Mitsui & Co., Ltd.: „Unsere Partnerschaft mit PATRIZIA blickt auf eine erfolgreiche Bilanz bei der Entwicklung und dem Ausbau nachhaltiger Infrastrukturplattformen in ganz Asien zurück. Als unsere zweite gemeinsame Strategie für Schwellenmärkte untermauert der Emerging Asia Sustainable Infrastructure Fund unser gemeinsames Engagement, effektiv Kapital für die Energiewende zu mobilisieren und langfristiges, nachhaltiges Wachstum in der gesamten Region zu fördern.“

Skalierung nachhaltiger Infrastruktur in asiatischen Schwellenländern

Der neue Fonds wird in regionale Klimawende-Projekte investieren und Infrastrukturinvestitionen in ganz Asien unterstützen, darunter auf den Philippinen, in Malaysia, Thailand, Vietnam, Indien und Indonesien. Mindestens 50 Prozent der Investments sind für nachhaltige Assets in den Segmenten Energie und klimaresiliente Infrastruktur vorgesehen.

Die neuen Investitionen sollen zudem qualifizierte Arbeitsplätze schaffen und eine positive soziale Wirkung erzielen.

Ankerinvestition soll institutionelles Kapital für Asiens Energiewende mobilisieren und Prioritäten der Global-Gateway-Initiative der EU vorantreiben

In den letzten fünf Jahren hat die EIB gemeinsam mit Fondspartnern weltweit Impact-Investitionen in Höhe von 2,7 Milliarden Euro in Asien, Afrika, dem Nahen Osten und Lateinamerika unterstützt. Durch seine Partnerschaft mit der EIB Global soll der Fonds seine Governance-Standards weiter stärken, zusätzliches institutionelles Kapital mobilisieren und zu messbaren Fortschritten bei Klimaschutz und wirtschaftlicher Entwicklung in der Region beitragen. Der Fonds hat bei einer Laufzeit von zehn Jahren ein Zielvolumen von 300 Millionen US-Dollar und wird sich auf Mid-Market-Beteiligungen und Volumina zwischen 20 und 70 Millionen US-Dollar konzentrieren.

Das Kapital fließt in den Emerging Asia Sustainable Infrastructure Fund (ESIF) von PATRIZIA, ein auf Klimaschutz fokussiertes Anlagevehikel, das von PATRIZIA MBK Fund Management (PMBK) verwaltet wird. PMBK ist ein langjähriges Joint Venture zwischen PATRIZIA und Mitsui, das auf einer mehr als 15-jährigen Zusammenarbeit in Asien und den Schwellenländern aufbaut.

Der ESIF ist ein Nachfolgefonds des EMIF (Emerging Markets Infrastructure Fund), der 2008 von PMBK aufgelegt wurde und dessen gesamte Vermögenswerte bis Juni 2020 erfolgreich veräußert wurden.

Nach dem Closing wird der ESIF über ein attraktives Portfolio aus drei jeweils marktführenden und wachsenden Plattformen verfügen. Dabei handelt es sich um die Unternehmen Parkwise Inc. (Philippinen), Buskowitz Energy Inc. (Philippinen) und Kaer (Singapur, Malaysia, Indien und Indonesien sowie frühe Markteintrittsphase in neuen regionalen Märkten wie Thailand und Vietnam). Damit ist der sofortige Kapitaleinsatz in skalierbare Lösungen in den Bereichen erneuerbare Energien, nachhaltige Kühlung und kohlenstoffarme Mobilität in wichtigen Schwellenländern Asiens sichergestellt.

Der Fonds profitiert vom Zugang zum umfangreichen Netzwerk von Mitsui in den Infrastruktur-Märkten im asiatisch-pazifischen Raum und bietet Anlegern eine einmalige lokale Expertise sowohl im Deal Sourcing als auch im Asset Management.

Hintergrundinformationen

Die EIB-Gruppe

Die Europäische Investitionsbank-Gruppe (EIB-Gruppe) ist der Finanzierungsarm der Europäischen Union und eine der weltgrößten multilateralen Entwicklungsbanken. Ihre Anteilseigner sind die 27 Mitgliedstaaten. 2025 unterzeichnete die EIB-Gruppe 100 Milliarden Euro an neuen Finanzierungen und Beratung für mehr als 870 wirkungsstarke Projekte in acht Kernbereichen, die die strategischen Ziele der EU unterstützen: Klima und Umwelt, Digitalisierung und technologische Innovationen, Sicherheit und Verteidigung, territorialer Zusammenhalt, Landwirtschaft und Bioökonomie, soziale Infrastruktur, starke globale Partnerschaften sowie die Spar- und Investitionsunion. Neben der Vergabe langfristiger Darlehen für große Infrastrukturprojekte mobilisiert die EIB-Gruppe privates Kapital für risikoreiche innovative Projekte und Unternehmen. Auf den europäischen Märkten für Venture Debt, Risikokapital, Garantien und Verbriefungen kommt ihr eine wachsende Bedeutung zu.

PATRIZIA: Ein führender Partner für globale Real Assets

Seit 41 Jahren bietet PATRIZIA weltweit Investitionsmöglichkeiten in Immobilien- und Infrastrukturanlagen für institutionelle, semi-professionelle und private Investoren. PATRIZIA verwaltet ein Vermögen von über 56 Milliarden Euro und beschäftigt rund 800 Mitarbeiter an 26 Standorten weltweit. PATRIZIA engagiert sich seit 1984 für Kinder in Not, seit 1992 in enger Zusammenarbeit mit dem Bunten Kreis in Deutschland für die Nachsorge schwerstkranker Kinder und seit 1999 durch die Unterstützung der PATRIZIA Foundation. Die PATRIZIA Foundation hat in den letzten 25 Jahren mehr als 700 000 Kindern und Jugendlichen weltweit Zugang zu Bildung, Gesundheitsversorgung und einem sicheren Zuhause verschafft, um ihnen die Chance auf ein besseres, selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.patrizia.ag und www.patrizia.foundation.