Deutschland: 500 Millionen Euro für Hochwasserschutz und Klimaanpassung

EIB

Renaturierung, Deiche und Pumpwerke schützen Hunderttausende besser vor Starkregen und Überflutungen

Langfristige EIB-Kredite mit günstigen Zinsen machen Investitionen in Hochwasserschutz und Klimaanpassung bezahlbar

EIB, Emschergenossenschaft und Lippeverband stärken ihre Partnerschaft für sauberes Wasser und klimaresiliente Infrastruktur im Ruhrgebiet.

Die Europäische Investitionsbank (EIB) mit Sitz in Luxemburg gewährt den beiden regionalen Wasserwirtschaftsverbänden Emschergenossenschaft und Lippeverband (EGLV) Förderdarlehen in Höhe von insgesamt 500 Millionen Euro für Projekte zur Klimaanpassung sowie für die Hochwassersicherheit in der Emscher-Lippe-Region. Die entsprechenden Darlehensverträge haben Nicola Beer, Vizepräsidentin der EIB, und Prof. Dr. Uli Paetzel, Vorstandsvorsitzender von EGLV, am Freitag (16.1.) auf dem Hof Emscher-Auen in Castrop-Rauxel/Dortmund unterzeichnet. Die Darlehen haben eine Laufzeit von 30 Jahren und tragen mit ihren günstigen Zinskonditionen trotz der hohen Investitionen in den Bereichen Klimaanpassung und Hochwasserschutz erheblich zur Gebührenverträglichkeit in der Region bei.

Bei der Vielzahl an Projekten von EGLV zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels sowie zur Verbesserung des Hochwasserschutzes handelt es sich unter anderem um Maßnahmen zur Renaturierung von Gewässern, zur Sanierung von Deichen sowie zur Ertüchtigung von Pumpwerken.

„Mit unseren langfristigen Finanzierungen investieren wir seit vielen Jahren in das Wasser der Emscher-Lippe-Region – zuerst in moderne Abwasserreinigung und Umweltschutz, jetzt in Hochwasserschutz und Klimaanpassung. So werden mehrere hunderttausend Menschen in der Region besser vor Starkregen und Überflutungen geschützt, Kommunen vermeiden hohe Kosten durch künftige Flutschäden, und dank der flexiblen, zinsgünstigen Darlehen der Europäischen Investitionsbank bleiben die Investitionskosten für Bürgerinnen und Bürger tragbar“, sagt Nicola Beer, Vizepräsidentin der Europäischen Investitionsbank.

„Die Darlehen der Europäischen Investitionsbank ermöglichen uns als EGLV, die mit hohen Investitionen verbundenen Projekte zeitnah zum Wohle der Bevölkerung umzusetzen – während die finanzielle Beteiligung unserer Mitglieder über mehrere Jahrzehnte gestreckt werden kann. Auf diese Weise werden vor allem die Bürgerinnen und Bürger geschont, da die Förderdarlehen eine sehr verträgliche Anpassung der Abwasserbeiträge über einen langen Zeitraum ermöglichen“, sagt Prof. Dr. Uli Paetzel, Vorstandsvorsitzender von Emschergenossenschaft und Lippeverband.

Mit den neuen Investitionen knüpfen EIB, Emschergenossenschaft und Lippeverband an eine jahrzehntelange Zusammenarbeit für sauberes Wasser und eine intakte Umwelt an: Nach dem erfolgreichen ökologischen Umbau des Emscher-Systems und dem Aufbau einer modernen Abwasserreinigung steht nun der Schutz vor Hochwasser und Starkregen im Mittelpunkt.

Die Maßnahmen reichen von der weiteren Renaturierung von Gewässern über die Sanierung und den Ausbau von Deichen bis hin zur Ertüchtigung von Pumpwerken und Rückhaltebecken, um Überflutungen in dicht besiedelten Stadtteilen gezielt zu vermeiden. So werden Hunderttausende Bürgerinnen und Bürger in der Emscher-Lippe-Region besser vor den Folgen der Klimakrise geschützt, während durch vorbeugenden Hochwasserschutz hohe Schäden an privatem Eigentum und öffentlicher Infrastruktur gar nicht erst entstehen.

Die flexiblen, langfristigen Darlehensstrukturen der EIB ermöglichen es Emschergenossenschaft und Lippeverband, ihr Investitionsprogramm über viele Jahre zu strecken, ohne die Beitragszahlerinnen und Beitragszahler übermäßig zu belasten. Dank der günstigen Zinskonditionen werden die notwendigen Milliardeninvestitionen für Klimaanpassung und Hochwasserschutz für Kommunen sowie Bürgerinnen und Bürger finanzierbar, weil die Kosten gleichmäßig über Generationen verteilt werden und Prävention damit günstiger wird als spätere Schadensbeseitigung.

Bereits seit 2011 finanziert die Europäische Investitionsbank den von der Emschergenossenschaft geplanten und umgesetzten Emscher-Umbau: Als Generationenprojekt mit insgesamt 2,1 Milliarden Euro an Förderdarlehen hat der Emscher-Umbau zur ökologischen Wiederherstellung der zuvor als „schmutzigster Fluss Deutschlands“ geltenden Emscher beigetragen.

Dieses langjährige Engagement für die Renaturierung der Emscher und die Verbesserung der Lebensqualität im Ruhrgebiet wird mit den neuen Investitionen in Hochwasserschutz und Klimaanpassung konsequent fortgeführt.

Die Europäische Investitionsbank hat in den vergangenen zehn Jahren mehr als 3,3 Milliarden Euro für langfristige Wasserinvestitionen in Deutschland bereitgestellt, unter anderem in Augsburg, Berlin, Halle, Hamburg, Köln sowie in Projekten in den Ländern Sachsen und Niedersachsen.

Hintergrundinformationen

EIB

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Ausgehend von acht Kernprioritäten finanzieren wir Investitionen, die zu den strategischen Zielen der EU beitragen. So fördern wir die Bereiche Klima und Umwelt, Digitalisierung und technologische Innovation, Sicherheit und Verteidigung, Kohäsion, Landwirtschaft und Bioökonomie, soziale Infrastruktur, Kapitalmarktunion und ein stärkeres Europa in einer stabileren und friedlichen Welt.

Alle von der EIB-Gruppe finanzierten Projekte entsprechen dem Pariser Klimaabkommen – so wie in unserem Klimabank-Fahrplan zugesagt. Fast 60 Prozent der jährlichen Finanzierungen der EIB-Gruppe fließen in Projekte, die direkt zu Klimaschutz, Klimaanpassung und einer gesünderen Umwelt beitragen.

Die Gruppe setzt sich für eine stärkere Integration der Märkte ein und mobilisiert mit ihrem Engagement zusätzliche Investitionen. 2024 stieß sie Rekordinvestitionen von mehr als 100 Milliarden Euro in Europas Energiesicherheit an und mobilisierte 110 Milliarden Euro an Wachstumskapital für Start-ups, Scale-ups und europäische Pioniere.

Rund die Hälfte der EIB-Finanzierungen innerhalb der EU fließt in Kohäsionsregionen, wo das Pro-Kopf-Einkommen unter dem EU-Durchschnitt liegt.

Auf unserer Website finden Sie hochwertige, aktuelle Fotos vom Sitz der EIB.

Emschergenossenschaft und Lippeverband

Emschergenossenschaft und Lippeverband (EGLV) sind öffentlich-rechtliche Wasserwirtschaftsunternehmen, die als Leitidee des eigenen Handelns das Genossenschaftsprinzip leben.

Die Aufgaben der 1899 gegründeten Emschergenossenschaft sind unter anderem die Unterhaltung der Emscher, die Abwasserentsorgung und -reinigung sowie der Hochwasserschutz. Der 1926 gegründete Lippeverband bewirtschaftet das Flusseinzugsgebiet der Lippe im nördlichen Ruhrgebiet und baute unter anderem den Lippe-Zufluss Seseke naturnah um. Gemeinsam haben Emschergenossenschaft und Lippeverband rund 2.000 Beschäftigte und sind Deutschlands größter Abwasserentsorger und Betreiber von Kläranlagen und Pumpwerken (rund 782 Kilometer Wasserläufe, rund 1533 Kilometer Abwasserkanäle, mehr als 500 Pumpwerke und 59 Kläranlagen).