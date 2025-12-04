EIB-Gruppe und Europäische Kommission bündeln Kräfte für KI-Gigafabriken

EIB

EIB-Gruppe und EU-Kommission wollen gemeinsam nächste Generation von KI-Fabriken in Europa fördern

Schub für den Aufbau von KI-Gigafabriken in der EU

EIB-Gruppe bietet Beratung für KI-Gigafabriken und gegebenenfalls Finanzierung

Die Europäische Investitionsbank-Gruppe (EIB-Gruppe) und die Europäische Kommission intensivieren ihre Unterstützung für neue Gigafabriken für künstliche Intelligenz (KI) in Europa. Gemeinsam wollen sie die technologische Unabhängigkeit und Wettbewerbsfähigkeit der EU stärken.

In einer Absichtserklärung vereinbaren die EIB-Gruppe und die Europäische Kommission, ihre Ressourcen zu bündeln, um Europas Kapazitäten für Advanced Computing und KI auszubauen. Ziel ist, fünf große KI-Gigafabriken zu schaffen. Diese Daten- und Computing-Hubs werden gebraucht, um Modelle der nächsten Generation zu trainieren und die Technologieführerschaft Europas zu stärken.

Nadia Calviño, Präsidentin der EIB-Gruppe: „Europa ist eine Technologiemacht. Wenn wir den Aufbau wichtiger KI-Gigafabriken fördern, dann schaffen wir mehr Rechenleistung und damit die Voraussetzungen für erfolgreiche Innovationen.“

Die KI-Gigafabriken trainieren sehr große, hoch komplexe KI-Modelle, die für Durchbrüche in Bereichen wie Medizin, Cleantech oder Raumfahrt eine umfangreiche Recheninfrastruktur benötigen. Pro Anlage sind rund 100 000 modernste KI-Chips vorgesehen – etwa viermal so viel wie in der aktuellen Generation von KI-Fabriken. Die neue Gigafabrik-Generation folgt auf 19 KI-Fabriken, die in Europa mit EU-Mitteln bereits im Aufbau sind.

Im Februar 2025 sagte die Europäische Kommission über ihre Initiative InvestAI 20 Milliarden Euro zu, für neue KI-Gigafabriken an bis zu fünf Standorten in der EU. Die EIB-Gruppe prüft, wie sie diese Zuschüsse durch Kredite ergänzen kann, um private Investitionen anzustoßen und eine robuste KI-Infrastruktur für europäische Start-ups, Forschende und die Industrie zu schaffen.

Henna Virkkunen, Exekutiv-Vizepräsidentin der Europäischen Kommission für technologische Souveränität, Sicherheit und Demokratie: „KI wird unsere Forschung und Innovation vorantreiben und unsere Wettbewerbsfähigkeit stärken. Wir mobilisieren Kapital in nie dagewesenem Umfang für europäische KI-Gigafabriken, damit unsere Unternehmen, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler modernste, sehr große Modelle entwickeln können, die Europa zum KI-Kontinent machen.“

Die Vereinbarung zwischen der EIB-Gruppe und der Europäischen Kommission umfasst konkrete Kooperationsbereiche, wie etwa Beratung über die InvestEU-Beratungsplattform, um die Bankfähigkeit von Investitionsvorhaben zu verbessern. So kann die EIB-Gruppe aus innovativen Konzepten tragfähige Projekte machen, die das nötige Kapital anziehen und greifbare Ergebnisse liefern.

Innovative KI-Start-ups, -Scale-ups und -Infrastruktur zu unterstützen, ist auch Kern von TechEU. Mit diesem Flaggschiff-Programm will die EIB-Gruppe bis 2027 Investitionen von 250 Milliarden Euro aktivieren.

Hintergrundinformationen

Absichtserklärung

In der Absichtserklärung vereinbaren die EIB-Gruppe und die Europäische Kommission, gemeinsam KI-Gigafabrik-Projekte zu unterstützen, die von Zuschüssen der EU und von Ländern profitieren könnten, welche bereits an einem EU-Programm zum Ausbau solcher Investitionen teilnehmen. Das bestehende Programm unter dem Namen Gemeinsames Unternehmen für europäisches Hochleistungsrechnen (GU EuroHPC) umfasst bisher 19 KI-Fabrik-Projekte. Errichtet werden die Anlagen unter der Initiative InvestAI.

EIB

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Ausgehend von acht Kernprioritäten finanzieren wir Investitionen, die zu den strategischen Zielen der EU beitragen. So fördern wir die Bereiche Klima und Umwelt, Digitalisierung und technologische Innovation, Sicherheit und Verteidigung, Kohäsion, Landwirtschaft und Bioökonomie, soziale Infrastruktur, ein stärkeres Europa in einer stabileren und friedlichen Welt sowie die europäische Kapitalmarktunion. Die EIB-Gruppe, zu der neben der EIB auch der Europäische Investitionsfonds (EIF) gehört, unterzeichnete 2024 nahezu 89 Milliarden Euro an neuen Finanzierungen für mehr als 900 wirkungsstarke Projekte, die Europa wettbewerbsfähiger und sicherer machen. Rund die Hälfte der EIB-Finanzierungen innerhalb der EU fließt in Kohäsionsregionen, wo das Pro-Kopf-Einkommen unter dem EU-Durchschnitt liegt. Und fast 60 Prozent der jährlichen Investitionen der EIB-Gruppe fördern Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit.

TechEU

Die Vereinbarung ist Teil von TechEU, ein Flaggschiff-Programm der EIB-Gruppe und die bislang größte Finanzierungsinitiative für Innovation in Europa. Im Zeitraum 2025–2027 stellt die EIB-Gruppe 70 Milliarden Euro bereit, um risikoreiche Projekte und Innovationen von der Idee bis zum IPO zu fördern. Damit will sie zusammen mit Partnern Investitionen von 250 Milliarden Euro in disruptive Technologien und Kerninfrastruktur mobilisieren. Die EIB hat dafür ein TechEU-Portal eingerichtet, das als One-Stop-Shop mit integriertem Investment Readiness Checker funktioniert. Dieses Online-Tool zeigt Start-ups und Scale-ups aus den Bereichen KI, Cleantech, Life Sciences und Verteidigungs- und Weltraumtechnologien, wie die EIB-Gruppe sie unterstützen kann.