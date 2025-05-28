Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Frankreich: Grüne Energie in Bordeaux – EIB unterstützt Investitionsplan

28 Mai 2025
EIB
  • EIB-Kredit von 90 Mio. Euro an Bordeaux Métropole Énergies (BME) für strategischen Plan 2024–2028
  • Finanzierung für vielfältige Komponenten des Plans – vom Ausbau erneuerbarer Energien im Großraum Bordeaux und Departement Gironde bis zur energetischen Sanierung von Einfamilienhäusern und Eigentumswohnungen
  • Kredit fällt unter REPowerEU, den europäischen Plan für die Energiewende und den ökologischen Wandel

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und Bordeaux Métropole Énergies (BME) haben einen Kreditvertrag über 90 Millionen Euro unterzeichnet, um den strategischen Plan des Kommunalbetriebs des Gemeindeverbands Bordeaux zu unterstützen. Damit will BME die Energiewende für Kommunen, Unternehmen und Privatpersonen im Departement Gironde vorantreiben.

Das Geld fließt in vier zentrale Bereiche:

  • Ausbau von Photovoltaik-Lösungen im städtischen und ländlichen Raum für Kommunen und Unternehmen
  • Aufbau und Erweiterung von Wärme- und Kältenetzen auf Basis erneuerbarer Energien
  • Errichtung von Methanisierungsanlagen für die Erzeugung von Biogas
  • Finanzierung energetischer Sanierungen von Wohnungen, die von Privatleuten und Eigentümergemeinschaften durchgeführt werden

Ambroise Fayolle, Vizepräsident der EIB: „Wir freuen uns sehr, Bordeaux Métropole Énergies bei ihrem Energiewendeplan zu begleiten. Das wird sich positiv auf das gesamte Departement auswirken.“

Fayolle weiter: „Erneuerbare Energien fördern, innovative Lösungen finanzieren, die Energiekosten für Kommunen, Unternehmen und Privatpersonen senken – all das fällt unter die Ziele der EIB bei Klimaschutz und Energiewende. So profitieren alle lokalen Akteure von europäischen Mitteln.“

Claudine Bichet, Vorsitzende des BME-Verwaltungsrats: „Die Unterstützung der EIB ist ein wichtiger Meilenstein für BME und unsere Unternehmen. Sie stärkt unsere Fähigkeit, entscheidend zur Klimaneutralität bis 2050 in unserem Einzugsgebiet beizutragen.“

Audrey Dugal, Geschäftsführerin von BME: „Damit können wir noch mehr in lokale und CO2-arme Energielösungen investieren – gemeinsam mit Kommunen und Unternehmen im Kommunalverband Bordeaux und im Departement Gironde.“

Für BME bedeutet diese Finanzierung, dass die Ziele aus dem 2024 veröffentlichten Fahrplan umgesetzt werden können. Damit kann die Gruppe noch stärker in Projekte für Photovoltaik auf Dächern, Parkplätzen und Freiflächen investieren, Wärme- und Kälteproduktion aus Erneuerbaren sowie die Biogaserzeugung vorantreiben und die energetische Sanierung von Gebäuden ausweiten.

Für die EIB hat die Zusammenarbeit mit französischen Kommunen eine lange Tradition. Gleichzeitig fällt sie unter das Klimaschutzziel der Bank, das zu ihren strategischen Prioritäten zählt, und unterstützt den REPowerEU-Plan, den die Europäischen Kommission 2022 ins Leben rief. Damit will die EU mehr Tempo bei der grünen Wende und Europa unabhängiger von fossilen Brennstoffen machen. Mit der Förderung von Wohnungssanierungen für Privatleute will die EIB außerdem dazu beitragen, den Wohnungssektor in Frankreich und der gesamten EU klimafreundlicher zu machen.

Hintergrundinformationen

EIB 

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Ausgehend von acht Kernprioritäten finanzieren wir Investitionen für Klima und Umwelt, Digitalisierung und technologische Innovationen, Sicherheit und Verteidigung, Kohäsion, Landwirtschaft und Bioökonomie, soziale Infrastruktur, die Kapitalmarktunion und ein stärkeres Europa in einer stabileren und friedlichen Welt. Die EIB-Gruppe, zu der auch der Europäische Investitionsfonds (EIF) gehört, unterzeichnete 2024 neue Finanzierungen von fast 89 Milliarden Euro für über 900 Projekte in Europa und der Welt. In Frankreich vergab sie 2024 insgesamt 12,6 Milliarden Euro für über 100 Projekte.  Fast 60 Prozent der jährlichen Finanzierungen der EIB-Gruppe fließen in Projekte, die zu Klimaschutz, Klimaanpassung und einer gesünderen Umwelt beitragen.

BME

Bordeaux Métropole Énergies (BME) ist ein wichtiger Akteur der lokalen Energiewende. Die Gruppe besteht aus vier Tochterunternehmen (Gaz de Bordeaux, Mixéner, Néomix, Régaz-Bordeaux) und unterhält zwei Produktlinien (Facirénov und Via33). Alle Töchter und Geschäftsbereiche haben sich der Dekarbonisierung verschrieben. Die Teams von BME unterstützen Kommunen, Unternehmen und Privatpersonen bei Energiewende und Dekarbonisierung mit energetischer Sanierung und dem Aufbau eines vielfältigen lokalen Energiemixes (grünes Gas, Solarenergie, Wärme und Kälte aus erneuerbaren Energien). Seit 2017 ist BME eine SAEML (lokale gemischtwirtschaftliche Aktiengesellschaft nach französischem Recht). Die Anteile halten öffentliche Partner wie der Kommunalverband Bordeaux Métropole (67,9 Prozent), private Akteure wie Engie (20 Prozent), die öffentliche Förderbank Banque des Territoires (12 Prozent) und 13 Kommunen im Departement Gironde (0,1 Prozent).

Tags

  • Umwelt
  • Klima
  • Ambroise FAYOLLE
  • Klimaschutz
  • Direktorium
Mehr Weniger

