Kenia: EIB Global und Family Bank fördern Frauen und junge Gründerinnen und Gründer mit 100 Mio. Euro

Finanzierung fördert Kreditvergabe an Unternehmen in Kenia, die Frauen gehören oder von Frauen geführt werden, sowie an junge Gründerinnen und Gründer

EIB Global und Family Bank stellen jeweils 50 Mio. Euro bereit

Initiative fällt unter die Global-Gateway-Strategie, mit der die EU Investitionen in Handel, verarbeitendes Gewerbe, Landwirtschaft, Klimaschutz und Dienstleistungen unterstützt, die für Kenia besonders wichtig sind

Die Europäische Investitionsbank (EIB) mobilisiert über ihren außereuropäischen Geschäftsbereich EIB Global zusammen mit der Family Bank aus Kenia insgesamt 100 Millionen Euro (14,7 Milliarden Kenia-Schilling) für die Kreditvergabe an Unternehmen im Land. Schwerpunkt sind Firmen, die Frauen gehören oder von Frauen geführt werden, sowie junge Gründerinnen und Gründer. Im Rahmen der Vereinbarung vergibt die EIB Global einen Kredit über 50 Millionen Euro an die Family Bank, die ihrerseits denselben Betrag bereitstellt. Gefördert werden kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sowie Midcap-Unternehmen in Kenia.

Bekannt gegeben wurde die Finanzierungsvereinbarung in Nairobi auf dem Wirtschaftsforum EU–Kenia, das zum zweiten Mal stattfand. Die neuen Kredite sollen den Betriebskapitalbedarf kenianischer Unternehmen decken und ihnen bei Investitionen helfen. Dabei geht es in erster Linie um Firmen im Handel und in der Landwirtschaft. Mindestens 50 Prozent der Mittel sind für Unternehmen bestimmt, die Frauen gehören oder von Frauen geführt werden. Und mindestens 30 Prozent gehen an junge Gründerinnen und Gründer.

Nancy Njau, CEO der Family Bank: „Mehr als 80 Prozent unserer Kunden sind kleine und mittlere Unternehmen. Mit diesem Segment, das wir verstärkt fördern, erwirtschaften wir immer mehr Erträge. Das unterstreicht auch das enorme Wachstumspotenzial dieser Unternehmen. Die Partnerschaft mit der EIB Global hilft uns nicht nur bei unserer Strategie 2025–2029, die Kreditvergabe an KMU auszuweiten und den Markt stärker zu segmentieren. Sie ermöglicht uns auch, in verschiedenen Wertschöpfungsketten besser auf den Bedarf von KMU einzugehen: für nachhaltiges Wachstum und langfristigen Wert.“

Die EIB Global ergänzt den Kredit an die Family Bank durch technische Hilfe für die Verbesserung ihrer Gender-Strategie und die Ausweitung ihres Produktangebots. Das schließt möglicherweise auch eine Zertifizierung im Rahmen der Initiative „2X Challenge“ ein, die 2018 von Entwicklungsbanken und multilateralen Finanzinstitutionen gestartet wurde, um weltweit die Teilhabe von Frauen zu fördern.

Nancy Njau weiter: „Uns ist bewusst, dass kleine Unternehmen und vor allem frauengeführte Firmen nicht nur Geld brauchen, sondern auch Schulungen, Informationen und Networking-Angebote. Zusammen mit der EIB Global können wir ihnen das gesamte Paket anbieten.“

Die Vereinbarung fällt unter die Global-Gateway-Strategie, mit der die EU Investitionen in Handel, verarbeitendes Gewerbe, Landwirtschaft, Klimaschutz und Dienstleistungen unterstützt, die für Kenia besonders wichtig sind. Sie entspricht auch der EU-Initiative „Investing in Young Businesses in Africa“, die überall in Afrika nachhaltige Arbeitsplätze schafft und Geschäftschancen eröffnet. Derzeit wird diese Initiative von der EIB geleitet.

EIB-Vizepräsident Thomas Östros: „Unsere Finanzierungspartnerschaft mit der Family Bank stellt dringend benötigtes Kapital für den kenianischen Privatsektor bereit. Damit fördern wir Unternehmen und schaffen Arbeitsplätze. In Unternehmerinnen und junge Gründer zu investieren, ist nicht nur richtig, sondern auch klug. Denn das bringt Wachstum und Wohlstand für Kenias Volkswirtschaft. Und daran liegt uns sehr viel.“

Der Kredit ist die vierte Finanzierung der EIB Global an die Family Bank.

Hans Stausboll, Generaldirektion für internationale Partnerschaften der Europäischen Kommission, Direktion Afrika: „Wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, über kleine und mittlere Unternehmen in Partnerländern ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum zu fördern – davon zeugt auch der EFSD+. In strategischer Partnerschaft mit der EIB mobilisieren wir mithilfe der Family Bank wichtige Finanzierungsmittel für KMU in Kenia. Dabei fördern wir nicht nur weibliches Unternehmertum und Innovation, sondern auch klimafreundliche, nachhaltige Wertschöpfungsketten. Über das verarbeitende Gewerbe, Dienstleistungen, Handel und Wettbewerbsfähigkeit trägt diese Zusammenarbeit in Kenia zur Global-Gateway-Strategie bei.“

Die EIB Global

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Die EIB vergibt Mittel für Investitionen, die zu den Kernzielen der EU beitragen.

Die EIB Global ist der Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für wirksamere internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierungen sowie ein zentraler Partner bei Global Gateway. Bis Ende 2027 will die EIB Global Investitionen von 100 Milliarden Euro mobilisieren, rund ein Drittel des Gesamtvolumens von Global Gateway. Die EIB Global arbeitet als Teil von Team Europa eng und zielorientiert mit anderen Entwicklungsfinanzierungsinstituten und der Zivilgesellschaft zusammen. Über ihre Büros in aller Welt bringt die EIB Global die EIB-Gruppe näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort. Auf unserer Website finden Sie hochwertige, aktuelle Fotos vom Sitz der EIB-Gruppe.

Global Gateway

Mit der Global-Gateway-Strategie will die EU das weltweite Investitionsgefälle verringern, intelligente, saubere und sichere Verbindungen für Digitales, Energie und Verkehr fördern und die Gesundheits-, Bildungs- und Forschungssysteme stärken. Unter Team Europa haben sich die EU, ihre Mitgliedstaaten und europäische Finanzierungs- und Entwicklungsinstitutionen zusammengeschlossen, um im Zeitraum 2021–2027 öffentliche und private Investitionen von 300 Milliarden Euro zu mobilisieren und die globale Investitionslücke zu schließen. Dabei setzen sie auf partnerschaftliche Beziehungen statt auf Abhängigkeiten.

Über ihr Global-Gateway-Investitionspaket für Afrika will die EU mit 150 Milliarden Euro auf dem Kontinent die grüne und die digitale Wende beschleunigen, nachhaltige Arbeitsplätze schaffen und die Gesundheitssysteme stärken. Weitere Informationen zum Investitionspaket und zu den länderspezifischen Leitinitiativen finden Sie auf der Website der Kommission.

Family Bank

Die Family Bank hat einen soliden Kundenstamm im Retail Banking. Sie versorgt vor allem KMU und trägt so dazu bei, die Lebensbedingungen in Afrika zu verbessern. Mit 95 Filialen in 32 Countys ist die Family Bank die achtgrößte Bank in Kenia. Sie hat landesweit über 1,2 Millionen Kunden, 6 000 Banking-Agenten (z. B. Einzelhändler) und 75 000 Akzeptanzstellen. Zum 31. Dezember 2024 belief sich die Bilanzsumme der Family Bank auf 168,5 Milliarden Kenia-Schilling, und die Einlagenbasis betrug 126,4 Milliarden Kenia-Schilling.

Die Family Bank ist Vorreiter beim Digital Banking. Als erste Bank in Kenia führte sie die Smartcard-Technologie, Mobile Banking und PesaPap ein und wurde damit papierlos. Sie war auch die erste Bank in Afrika, die die mobile Zahlung mit mVisa einführte und damit noch stärker auf nahtlose Finanzlösungen für alle setzte.

2024 wurde die Family Bank für ihr Engagement für Exzellenz ausgezeichnet und gewann bei den Innovation & Excellence Awards – East Africa den Preis für „Excellence in Customer Responsiveness“. Beim Kenya Bankers Association Customer Satisfaction and Digital Banking Experience Survey wurde sie außerdem das fünfte Jahr in Folge zur insgesamt drittbesten Bank und zur besten mittelgroßen Bank gekürt. Die Family Bank gewann auch bei den Banking on Women Awards 2024 und erhielt den renommierten Service Excellence Award in der Kategorie „CX Social Impact & Sustainability“ des Institute of Customer Experience.

Bereits 2021 wurde die äußerst erfolgreiche Unternehmensanleihen-Kampagne der Family Bank, die bei der öffentlichen Platzierung mit einer Zeichnungsquote von 147,3 Prozent 4,42 Milliarden Kenia-Schilling einbrachte, bei den Awards for Excellence der Public Relations Society of Kenya als beste „Financial Communication Campaign of the Year“ und als beste „Overall Public Relations Campaign of the Year“ ausgezeichnet.

Weitere bemerkenswerte Auszeichnungen: „Best-Performing Young Bankers in Africa“ bei der Battle of the Banks Africa Competition 2023 und „Best in Internal Customer Experience“ bei den Service Excellence Awards 2023. 2022 wurde die Family Bank für wirkungsvolle Agrarkredite an KMU von Aceli Africa zur „Bank of the Year“ gekürt. Außerdem erhielt sie bei den renommierten East Africa Awards 2017 von Banker Africa den Preis „Best SME Bank in Kenya“. Zudem wurde die Family Bank drei Jahre in Folge (2013–2015) mit dem „Think Business Fastest Growing Bank Award“ ausgezeichnet und gewann bei den Think Business Awards 2013 und 2014 den zweiten Platz im Bereich Mikrofinanzierung.

Weitere Informationen über die Family Bank unter www.familybank.co.ke