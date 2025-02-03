Spanien: EIB-Kredit über 35 Mio. Euro an GreenLight Biosciences für die Entwicklung und Herstellung von RNA-basierten Bio-Pestiziden

EIB

GreenLight Biosciences ist Vorreiter beim Einsatz von RNA-Technologie in der Landwirtschaft, vor allem zur Schädlingsbekämpfung

Innovative RNA-basierte biologische Pflanzenschutzmittel sind eine Alternative zu herkömmlichen chemischen Pestiziden, fördern die regenerative Landwirtschaft und schützen die Artenvielfalt

Kredit entspricht der strategischen Priorität der EIB-Gruppe, mehr innovative Finanzierungen für Landwirtschaft und Bioökonomie zu vergeben

Finanzierung ist durch das Programm „InvestEU“ besichert, mit dem die EU bis 2027 Investitionen von über 372 Mrd. Euro in Europa mobilisieren will

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat mit GreenLight Biosciences España einen Kredit von bis zu 35 Millionen Euro unterzeichnet. Damit unterstützt die Bank die Entwicklung und Herstellung biologischer Pflanzenschutzmittel, die auf Ribonukleinsäure-Interferenz (RNAi) basieren. Solche Pflanzenschutzmittel sind eine nachhaltige Alternative zu herkömmlichen chemischen Pestiziden. Sie belasten Insekten, Honigbienen und Böden kaum oder gar nicht und schützen dadurch die Artenvielfalt.

Mit dem EIB-Kredit will GreenLight Biosciences seine FEI-Programme für die Entwicklung, Registrierung und Herstellung von zehn Produkten finanzieren, die in der EU künftig für den Pflanzen- und Bienenschutz eingesetzt werden sollen, etwa gegen Schädlinge und Krankheiten, die Kartoffeln, Trauben oder Honigbienen befallen. Das Geld fließt auch in das Forschungs- und Innovationszentrum von GreenLight Biosciences im südspanischen Sevilla.

RNAi-Lösungen für den Pflanzenschutz sind selektiv und werden schnell und rückstandslos abgebaut. Damit sind sie eine umweltfreundliche Alternative zu agrochemischen Produkten, die Gesundheit und Umwelt massiv belasten und daher dringend ersetzt werden müssen. Darüber hinaus sind RNA-basierte Bio-Pestizide ein neuer Ansatz für Landwirte gegen immer mehr Resistenzen und eine Alternative für herkömmliche Pestizide, die in der EU zunehmend vom Markt genommen werden.

EIB-Vizepräsidentin Gelsomina Vigliotti: „Gemeinsam mit GreenLight Biosciences wollen wir RNA-basierte Alternativen zu chemischen Pestiziden auf den Markt bringen. Unser Kredit zeigt, wie die EIB ihre Unterstützung für Bioökonomie und Landwirtschaft ausbaut. Wir fördern nachhaltige landwirtschaftliche Verfahren und beschleunigen Innovationen entlang der gesamten landwirtschaftlichen Wertschöpfungskette.“

Der EIB-Kredit wird durch InvestEU abgesichert. Mit diesem europäischen Flaggschiffprogramm will die EU im Zeitraum 2021–2027 öffentliche und private Finanzierungen von mehr als 372 Milliarden Euro für ihre Ziele mobilisieren. Der Kredit entspricht der strategischen Priorität der EIB-Gruppe, innovative Finanzierungen für Landwirtschaft und Bioökonomie zu vergeben.

Marta Ortega-Valle, Chief Strategy Officer und Mitgründerin von GreenLight Biosciences: „GreenLight Biosciences will Bio-Pestizide auf den Markt bringen. Denn nur so können wir eine nachhaltigere, resilientere Lebensmittelkette aufbauen. Unsere umweltfreundlichen Produkte sind eine sichere und wirksame Alternative zu herkömmlichen Pestiziden. Zusammen mit der EIB können wir noch mehr dafür tun, dass unsere innovativen Lösungen bei den Landwirten in ganz Europa ankommen.“

Beitrag der EIB-Gruppe zur Landwirtschaft und Bioökonomie

Die Landwirtschaft und die Bioökonomie tragen maßgeblich zum Wirtschaftswachstum in ländlichen Gebieten und Küstenregionen bei. Sie spielen eine wichtige Rolle für die Ernährungssicherheit, eine gesunde Ernährung und die Klimaresilienz. In vielen Ländern der Welt bilden sie auch das Fundament für Unternehmertum, Beschäftigung und soziale Entwicklung.

Die Europäische Investitionsbank-Gruppe (EIB-Gruppe) finanziert Projekte entlang der gesamten Wertschöpfungskette im Agrarlebensmittelsektor, in der Fischerei und der Forstwirtschaft. Dabei geht es vor allem um Lebensmittelqualität und -sicherheit, eine nachhaltige ländliche Entwicklung, klimasmarte Produktion, Innovation und Ressourceneffizienz. Wir fördern innovative und nachhaltige Wege zur Nutzung der Bioressourcen, die für eine grünere Wirtschaft nötig sind.

Die EIB-Gruppe hat kürzlich ein Finanzierungspaket von 3 Milliarden Euro für Europas Land-, Forst- und Fischwirtschaft sowie Maßnahmen für bessere Agrarversicherungen angekündigt. Partnerinstitute haben darüber hinaus Unterstützung in gleicher Höhe zugesagt. Insgesamt soll dies knapp 8,4 Milliarden Euro an langfristigen Investitionen für den Bioökonomie-Sektor anschieben.

Hintergrundinformationen

EIB

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Sie vergibt Mittel für Investitionen, die den Zielen der EU dienen. EIB-Projekte stärken die Wettbewerbsfähigkeit, eine nachhaltige Entwicklung und den sozialen und territorialen Zusammenhalt. Sie fördern Innovationen und beschleunigen den Übergang zur Klimaneutralität.

InvestEU

Das InvestEU-Programm mobilisiert umfangreiche private und öffentliche Mittel für langfristige Finanzierungen in der EU, die die Wirtschaft nachhaltig stärken. Zudem stößt es private Investitionen an, die zu EU-Zielen wie dem europäischen Grünen Deal und dem digitalen Wandel beitragen. InvestEU vereint die EU-Instrumente für Investitionen in der Europäischen Union unter einem Dach. So macht es die Finanzierung von Investitionsprojekten in Europa einfacher, effizienter und flexibler. Das Programm hat drei Bausteine: den InvestEU-Fonds, die InvestEU-Beratungsplattform und das InvestEU-Portal. Der InvestEU-Fonds wird von Finanzierungspartnern umgesetzt, die bei der Kreditvergabe auf die EU-Haushaltsgarantie von 26,2 Milliarden Euro zurückgreifen können. Diese Garantie erhöht die Risikotragfähigkeit der Partner und mobilisiert so mindestens 372 Milliarden Euro an zusätzlichen Investitionen.

GreenLight Biosciences

GreenLight Biosciences ist ein führender Anbieter von biologischen Pflanzenschutzmitteln der nächsten Generation. Mit naturverträglichen Lösungen will das Unternehmen zu einer Welt beitragen, in der Mensch, Natur und Planet gemeinsam gedeihen können. GreenLight Biosciences entwickelt, produziert und vermarktet hochwirksame Lösungen für Landwirtschaft und Imkerei, die umweltfreundlich und einfach in der Handhabung sind. Seine Pipeline enthält RNA-basierte Produkte zum Schutz von Honigbienen und verschiedenem Obst und Gemüse. Die Entwicklung und Herstellung erfolgt kategorienübergreifend und betrifft Insektizide, Fungizide und Herbizide.