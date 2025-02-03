Armenien: EIB Global und Ameriabank vergeben 105 Mio. Euro an kleine Unternehmen

EIB

EIB Global vergibt einen Kredit über 105 Mio. Euro an Ameriabank zur Förderung des armenischen Privatsektors

Größter Direktkredit der EIB Global an eine Bank im Südkaukasus

Unterstützung für rund 400 kleine Unternehmen soll 15 000 Arbeitsplätze sichern; mindestens 20 Prozent der Mittel fließen in grüne Investitionen

Durch EU-Zuschuss können die Mittel zum Teil in Landeswährung vergeben werden, um die Firmen vor Währungsrisiken zu schützen

Die EIB Global, der Geschäftsbereich der Europäischen Investitionsbank (EIB) für Aktivitäten außerhalb der EU, vergibt ihre erste Finanzierung an die Ameriabank. Der Kredit über 105 Millionen Euro ist zudem ihr größter Direktkredit an eine Bank im Südkaukasus. Mit dem Geld werden kleinste, kleine und mittlere Unternehmen (KKMU) sowie Midcap-Unternehmen in Armenien unterstützt, um ihnen in puncto Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit sowie bei der Einführung umweltfreundlicher, nachhaltiger Verfahren zu helfen. Die Initiative unterstreicht das Engagement der EIB Global für die wirtschaftliche Entwicklung, einen wachsenden Privatsektor und die Schaffung nachhaltiger Arbeitsplätze in Armenien.

Durch die Finanzierung kann die Ameriabank heimischen Unternehmen günstige Kredite anbieten. Sie kommen rund 400 KKMU zugute und sollen über 15 000 Arbeitsplätze in der armenischen Wirtschaft sichern. Mindestens 20 Prozent der Mittel fließen in grüne Investitionen, die Armenien beim Übergang zu einer nachhaltigen, resilienten Wirtschaft helfen.

Teresa Czerwińska, EIB-Vizepräsidentin mit Aufsicht über die Finanzierungen der Bank in Armenien: „Gemeinsam mit der Ameriabank wollen wir Armeniens Privatsektor stärken und ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum fördern. Die Finanzierung ist ein wichtiger Beitrag zu nachhaltiger Entwicklung und wirtschaftlicher Resilienz und entspricht den Prioritäten der EU und Armeniens.“

Die Mittel werden zum Teil in Landeswährung vergeben, um die Firmen vor Währungsrisiken zu schützen. Ein Zuschuss der EU ermöglicht einen günstigen Zinssatz. Die Finanzierung entspricht dem Ziel der EU, 30 000 kleine Unternehmen in Armenien zu unterstützen und eine nachhaltige, innovative und wettbewerbsfähige Wirtschaft zu fördern. Das ist eine der fünf Leitinitiativen des Wirtschafts- und Investitionsplans für die Östliche Partnerschaft in Armenien.

Vassilis Maragos, Botschafter und Leiter der EU-Delegation in Armenien: „Wir fördern armenische KKMU, damit der Privatsektor weiter wachsen kann und leichter an dringend benötigte Finanzierungen kommt, auch in Landeswährung. Die Hilfe ist Teil des Wirtschafts- und Investitionsplans, mit dem die EU in Armenien das Wirtschaftswachstum, eine nachhaltige Entwicklung und den Wohlstand fördert. Wir werden noch mehr tun und unter dem Resilienz- und Wachstumsplan im Zeitraum 2024–2027 insgesamt 270 Millionen Euro bereitstellen. Ein Großteil des Geldes fließt in die Entwicklung von Unternehmen im Technologiesektor, in Start-ups und in neue Exportmöglichkeiten. Damit soll die Wirtschaft in Armenien vielfältiger werden.“

Die Ameriabank leitet die Mittel über ihr breites Filialnetz an unterversorgte Unternehmen weiter, damit sie wachsen, wettbewerbsfähig werden und ökologisch nachhaltige Verfahren einführen können.

Hovhannes Toroyan, Finanzvorstand der Ameriabank: „Zusammen mit der EIB Global vergeben wir günstige Kredite an kleinste, kleine und mittlere Unternehmen in Armenien. So können sie ihr Potenzial voll ausschöpfen und maßgeblich zum Wirtschaftswachstum beitragen. Wir sind der größte Kreditgeber der armenischen Wirtschaft und haben ein solides Portfolio an grünen, nachhaltigen Finanzierungen. Damit fördern wir in Armenien eine nachhaltige und gerechte wirtschaftliche Zukunft.“

Hintergrundinformationen

Die EIB Global

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Die EIB vergibt Mittel für Investitionen, die zu den Kernzielen der EU beitragen.

Die EIB Global ist der Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für wirksamere internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierungen sowie ein zentraler Partner bei Global Gateway. Bis Ende 2027 wollen wir Investitionen von 100 Milliarden Euro anschieben, rund ein Drittel des Gesamtvolumens von Global Gateway. Die EIB Global arbeitet als Teil von Team Europa eng und zielorientiert mit anderen Entwicklungsfinanzierungsinstituten und der Zivilgesellschaft zusammen. Über unsere Büros in aller Welt bringt die EIB Global die EIB-Gruppe näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort.

Ameriabank

Die Ameriabank ist ein führendes Finanzinstitut in Armenien und leistet mit einer Bilanzsumme von rund 1,9 Billionen Dram einen wichtigen Beitrag zur Wirtschaft des Landes. Die Bank ist kundenorientiert und will in einem zunehmend digitalen Umfeld eine hohe Servicequalität und ein modernes Bankerlebnis bieten. Sie engagiert sich für verantwortungsvolles Handeln und fördert den Übergang Armeniens in eine nachhaltige Zukunft.