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ARMENIA MSME RESILIENCE FACILITY - AMERIABANK

Unterzeichnung(en)

Betrag
105.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Armenien : 105.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 105.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
2/12/2024 : 105.000.000 €
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Armenien: EIB Global und Ameriabank vergeben 105 Mio. Euro an kleine Unternehmen
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EIB Group and Ameriabank strengthen support for Armenian businesses through EU-backed guarantee
Übergeordnetes Projekt
ARMENIA MSME RESILIENCE FACILITY (LE)

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
26 September 2024
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 02/12/2024
20240523
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ARMENIA MSME RESILIENCE FACILITY - AMERIABANK
AMERIABANK CJSC
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 105 million
not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The operation will support the intermediary in financing eligible small and medium investments undertaken by micro, small and medium-sized enterprises (MSMEs) and mid-caps in Armenia,

The operation aims to contribute to economic resilience and employment-generating activities in the country.

Additionality and Impact

The operation aims to finance eligible small and medium sized investments undertaken by micro-, small- and medium-sized enterprises (MSMEs) and Mid-Caps in Armenia, thereby contributing to economic resilience, employment generating activities and alleviating the economic burden of the recent displacement crisis in the country. MSMEs make up the vast majority of firms in Armenia and, as such, play a vital role in creating and safeguarding employment. Lack of access to long-term finance has been identified as one of the most significant obstacles to the expansion of MSMEs, and the proposed operation is expected to address these problems.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
6 November 2024
2 Dezember 2024
Projekte zum thema
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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