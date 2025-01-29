Deutschland: EIB, EU-Kommission und Breakthrough Energy unterstützen e-Fuel-Produktion von INERATEC

INERATEC

Die Kapitalzusage dient der Finanzierung der Entwicklung von Europas erster kommerzieller e-Fuel-Anlage in Frankfurt sowie der weiteren Forschung und Entwicklung von INERATECs e-Fuels.

Die e-Fuels werden dazu beitragen, die EU-Vorschriften zur Reduktion der CO2-Emissionen im Luftverkehr zu erfüllen, indem herkömmlicher Flugkraftstoff mit synthetischem Kerosin gemischt wird.

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und Breakthrough Energy Catalyst haben im Rahmen der EU-Catalyst-Partnerschaft ein Finanzierungspaket in Höhe von 70 Millionen Euro für INERATEC, ein in Karlsruhe ansässiges Unternehmen bereitgestellt, das sich mit der Herstellung von E-Fuels beschäftigt. Dabei gibt die EIB einen Venture-Debt-Kredit von 40 Millionen Euro, der durch das InvestEU-Programm der EU abgesichert wird. Breakthrough Energy Catalyst gewährt einen Zuschuss von 30 Millionen Euro.

Mit diesem Finanzierungspaket wird eine Produktionsanlage für kohlenstoffneutrale e-Fuels in Frankfurt sowie die weitere Forschung und Entwicklung bei INERATEC unterstützt. Die Frankfurter Anlage soll bei ihrer Eröffnung im Jahr 2025 die größte Europas sein.

Bei der Herstellung von e-Fuels werden biogenes CO2 und grüner Wasserstoff verwendet, um synthetische Kraftstoffe und Chemikalien herzustellen, die bei ihrer Verwendung kohlenstoffneutral oder nahezu kohlenstoffneutral sind. Sie haben das Potenzial, in Sektoren wie der Luftfahrt, die schwer zu dekarbonisieren sind, zur Senkung der CO2-Emissionen beizutragen. Die kommerzielle Nachfrage nach e-Fuels wird durch klare Vorschriften gestützt. Daher kann mit einem langfristigen Marktwachstum gerechnet werden.

Denn die EU-Verordnung ReFuelEU Aviation schreibt vor, dass die Anbieter von Flugkraftstoff bis 2030 einen Mindestanteil von 1,2 Prozent an synthetischem Kraftstoff anbieten müssen, der bis 2050 auf 35 Prozent ansteigen soll. INERATEC ist für diesen wachsenden Markt gut aufgestellt und bietet ein effizientes, skalierbares und modulares Produktionskonzept.

Die INERATEC-Anlage in Frankfurt wird bis zu 2.500 Tonnen e-Fuel und e-Chemikalien produzieren, darunter auch synthetisches Kerosin, also „e-Sustainable Aviation Fuel“ (e-SAF). Die Anlage wird auch eine Aufbereitungsanlage umfassen, mit der das synthetische Rohöl vor Ort zu zertifizierbarem, gebrauchsfertigem, nachhaltigem Flugkraftstoff raffiniert werden kann. Der Kraftstoff wird dazu beitragen, das EU-Mandat für synthetischen Flugkraftstoff zu erfüllen.

EIB-Vizepräsidentin Nicola Beer sagt: „E- Fuels sind ein entscheidender Faktor für das Erreichen einer wettbewerbsfähigen Netto-Null-Wirtschaft, insbesondere im Mobilitäts- und Verkehrssektor. Bahnbrechende Technologien wie die von Ineratec spielen bei diesem Übergang eine entscheidende Rolle. Gemeinsam mit der Europäischen Kommission und Breakthrough Energy unterstützt die EIB ein innovatives Start-up bei der Skalierung seiner Produktion und in der Forschung, um E- Fuels zu einer tragfähigen, nachhaltigen Alternative zu fossilen Brennstoffen zu machen.“

INERATEC CEO Tim Boeltken sagt: „INERATECs Pionieranlage wird zeigen, dass die Produktion von e-Fuel nicht länger ein technologisches Konzept ist, sondern eine skalierbare Realität. Die zuverlässige Produktion von zertifizierbarem e-SAF ist in naher Zukunft möglich - im kommerziellen Maßstab wird dies ein Durchbruch für die nachhaltige Luftfahrt sein. Die Investition der EIB und von Breakthrough Energy Catalyst ist ein Zeichen des starken Vertrauens in die INERATEC-Technologie und unseren Ansatz“.

Mario Fernandez, Leiter von Breakthrough Energy Catalyst, ergänzt: „Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Ineratec. Dieses bahnbrechende Projekt wird uns der Dekarbonisierung der Luftfahrt einen entscheidenden Schritt näherbringen.“

Die Finanzierung stärkt die Position der EIB als EU-Klimabank, die im strategischen Fahrplan der EIB-Gruppe als Priorität festgelegt ist, und unterstützt die Ziele der RefuelEU-Verordnung der Europäischen Kommission für den Luftverkehr.

Hintergrundinformationen

EIB

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Institution der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten der EU. Die EIB finanziert Investitionsvorhaben, die zum Erreichen der politischen Ziele der EU beitragen. Die Projekte der EIB stärken die Wettbewerbsfähigkeit, fördern Innovationen, unterstützen eine nachhaltige Entwicklung, verbessern den sozialen und territorialen Zusammenhalt und tragen zu einem gerechten und raschen Übergang zur Klimaneutralität bei.

Das InvestEU-Programm stellt der Europäischen Union wichtige langfristige Finanzmittel zur Verfügung, indem es erhebliche private und öffentliche Mittel zur Unterstützung einer nachhaltigen Erholung mobilisiert. Es trägt auch dazu bei, private Investitionen für die politischen Prioritäten der Europäischen Union zu mobilisieren, wie den Europäischen Green Deal und den digitalen Wandel. Das InvestEU-Programm vereint die Vielzahl der derzeit verfügbaren EU-Finanzinstrumente zur Unterstützung von Investitionen in der Europäischen Union unter einem Dach und macht die Finanzierung von Investitionsprojekten in Europa einfacher, effizienter und flexibler. Das Programm besteht aus drei Komponenten: dem InvestEU-Fonds, der InvestEU-Beratungsplattform und dem InvestEU-Portal. Der InvestEU-Fonds wird über Finanzpartner umgesetzt, die mit der EU-Haushaltsgarantie in Höhe von 26,2 Milliarden Euro in Projekte investieren. Die gesamte Haushaltsgarantie wird die Investitionsprojekte der Umsetzungspartner absichern, ihre Risikotragfähigkeit erhöhen und so mindestens 372 Milliarden Euro an zusätzlichen Investitionen mobilisieren.

EIB venture debt ist ein eigenkapitalähnliches Anlageprodukt, das sich für Unternehmen in der Früh- und Wachstumsphase eignet und ein langfristiges Darlehen mit einem Instrument kombiniert, das die Rendite an die Leistung des Unternehmens koppelt. Seit 2015 hat die EIB 6 Milliarden Euro in Risikokapital investiert, über 200 Unternehmen unterstützt und über 50 Exits realisiert. Mit der Unterstützung von InvestEU will die EIB europäische Unternehmen und Wachstumsunternehmen in den Bereichen Cleantech, Deeptech und Biowissenschaften fördern.

INERATEC setzt sich für die Defossilisierung und Dekarbonisierung der Welt ein. Das Unternehmen produziert e-Fuels und e-Chemicals: kohlenstoffneutrale Ersatzstoffe für fossile Brennstoffe, die in der Luftfahrt, der Schifffahrt und der chemischen Industrie eingesetzt werden. Seine modularen, skalierbaren Anlagen nutzen erneuerbaren Wasserstoff und biogenes CO2 zur Herstellung von synthetischem Kerosin, Benzin, Diesel, Wachsen, Methanol oder Erdgas. In Frankfurt baut es die bisher größte E-Fuels-Anlage der Welt, die bis zu 2.500 Tonnen kohlenstoffarmen Flugkraftstoff pro Jahr produzieren wird. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Karlsruhe, Deutschland, und wird von verschiedenen internationalen Investoren unterstützt.

Breakthrough Energy setzt sich dafür ein, den Weg der Welt in eine saubere Energiezukunft zu beschleunigen. Die Organisation finanziert bahnbrechende Technologien, setzt sich für eine klimafreundliche Politik ein und mobilisiert Partner auf der ganzen Welt, um wirksame Maßnahmen zu ergreifen und den Fortschritt in jeder Phase zu beschleunigen.

Breakthrough Energy Catalyst ist eine Plattform zur Finanzierung und Investition in neuartige kommerzielle Projekte für aufkommende Klimatechnologien. Durch diese Investitionen will Catalyst die Einführung neuartiger Technologien weltweit beschleunigen und deren Kosten senken.

Catalyst konzentriert sich derzeit auf fünf Technologiebereiche: sauberer Wasserstoff, nachhaltiger Flugkraftstoff, direct air capture, langfristige Energiespeicherung und Dekarbonisierung von Produktionsprozessen. Zusätzlich zum Kapital nutzt Catalyst die Erfahrung des Teams in den Bereichen Energie-Infrastruktur-Investitionen und Projektentwicklung, um mit Innovatoren zusammenzuarbeiten und ihre Projekte von der Entwicklungsphase bis zur Finanzierung und schließlich zum Bau voranzutreiben. Erfahren Sie mehr über Breakthrough Energy und Catalyst unter breakthroughenergy.org.