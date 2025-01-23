Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Griechenland: EIB knackt 1-Mrd.-Euro-Marke an grünen Finanzierungen für griechische KMU und Midcaps

23 Januar 2025
EIB
  • EIB vergibt 250 Mio. Euro an die National Bank of Greece für grüne Investitionen von KMU und Midcaps
  • Mit dem Kredit erreichen EIB-Finanzierungen über lokale Banken für Klimaprojekte griechischer Unternehmen 1 Mrd. Euro
  • Finanzierung unterstützt die lokale Wirtschaft mit günstigen Krediten für erneuerbare Energien, Energieeffizienz und weitere ökologische Projekte

Die Europäische Investitionsbank (EIB) vergibt 250 Millionen Euro an die National Bank of Greece (NBG), um grüne Investitionen kleiner und mittelgroßer Unternehmen (KMU und Midcap-Unternehmen) in Griechenland stärker zu fördern. Mit der Finanzierung steigt der Gesamtbetrag der EIB-Mittel für die Dekarbonisierung kleinerer griechischer Unternehmen auf eine Milliarde Euro.

Hunderte von KMU und Midcap-Unternehmen in Griechenland können damit von der NBG zinsgünstige Kredite erhalten, um in den Klimaschutz zu investieren. Die Finanzierung schließt an ähnliche EIB-Vereinbarungen mit der NBG und der Piraeus Bank seit 2020 an.

EIB-Vizepräsident Yannis Tsakiris: „Mit dem Erreichen der 1-Milliarden-Euro-Marke zeigen wir unsere starke Unterstützung für die grüne Wende und ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum in Griechenland. Unsere Zusammenarbeit mit der NBG ist wichtig, damit griechische Firmen Zugang zu Krediten für Klima-Investitionen erhalten. So können sie wachsen und gleichzeitig zu einer grüneren Zukunft beitragen.“

Der Kredit in Höhe von 250 Millionen Euro an die NBG ist Teil eines EIB-Programms für grüne Investitionen griechischer KMU und Midcaps, die das Rückgrat der griechischen Wirtschaft bilden. Das 2020 aufgelegte Programm ist das erste seiner Art in Griechenland und steht allen förderfähigen Banken offen. Bisher haben die NBG und die Piraeus Bank teilgenommen. Zusammen mit der jüngsten Finanzierung hat die NBG bisher 800 Millionen Euro aus dem Programm erhalten.

NBG-CEO Pavlos Mylonas: „Die NBG hat 80 Prozent der Gesamtmittel aus dem Programm von einer Milliarde Euro erhalten. Das unterstreicht unser anhaltendes Engagement für griechische KMU und Midcaps und ermöglicht uns, noch mehr Kredite für grüne Projekte zu vergeben. Die heutige Unterzeichnung ist ein weiterer wichtiger Meilenstein unserer langjährigen Zusammenarbeit mit der EIB.“

Unterstützung für das grüne Wachstum kleiner und mittelgroßer Unternehmen

Das EIB-Programm für grüne Finanzierungen in Griechenland soll

  • Unternehmen in Sektoren unterstützen, die mit Klimaschutz und ökologischer Nachhaltigkeit in Verbindung stehen
  • Investitionen von KMU und Midcap-Unternehmen in erneuerbare Energien, Energieeffizienz und andere grüne Projekte ermöglichen, egal in welchem Sektor sie aktiv sind
  • die Beschäftigung junger Menschen und die Gleichstellung der Geschlechter am Arbeitsplatz fördern

Bisher haben mehr als 350 griechische Unternehmen von der Unterstützung der EIB im Rahmen des Programms profitiert. Laut Vereinbarung müssen die begünstigten Banken zusätzlich eigene Mittel in Höhe der EIB-Finanzierung vergeben. Damit sollen insgesamt zwei Milliarden Euro für grüne Projekte in Griechenland mobilisiert werden.

Langjährige Partnerschaft mit der NBG

In den letzten fünf Jahren haben die EIB und die NBG zusammen verschiedene strategische Prioritäten unterstützt, darunter die Wettbewerbsfähigkeit von KMU, die Landwirtschaft, die Bioökonomie und den Klimaschutz. Das Gesamtvolumen der EIB-Finanzierungen für die NBG belief sich in diesem Zeitraum auf mehr als zwei Milliarden Euro und dürfte weitere 3,8 Milliarden Euro für KMU und Midcap-Unternehmen mobilisieren.

Hintergrundinformationen

EIB

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Bank der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Sie vergibt Mittel für solide Investitionen, die zu den Kernzielen der EU beitragen. EIB-Projekte stärken die Wettbewerbsfähigkeit, eine nachhaltige Entwicklung und den sozialen und territorialen Zusammenhalt. Sie fördern Innovationen und beschleunigen den Übergang zur Klimaneutralität.

Kontakt

Wood Graham

Press Office

Referenz

2025-019-DE

