EIB vergibt 86 Mio. Euro für Schutz ukrainischer Energieinfrastruktur

EIB hilft Ukrenergo, Anti-Drohnen-Schutz für kritische Umspannwerke zu bauen

Kredit soll ukrainisches Energiesystem gegen russische Angriffe wappnen

EU-garantierter Kredit ist Teil des Energierettungsplans der EIB für die Ukraine

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat 86 Millionen Euro für den ukrainischen Übertragungsnetzbetreiber Ukrenergo bereitgestellt, um kritische Energieinfrastruktur zu schützen. Der EU-garantierte Kredit unter dem Solidaritätspaket für die Ukraine, das die EIB mit der Europäischen Kommission geschnürt hat, ist eine der ersten Maßnahmen im Rahmen des Energierettungsplans für die Ukraine. Die Bank verabschiedete diesen Plan im Oktober 2024 mit dem Ziel, die umfangreichen kriegsbedingten Schäden an der ukrainischen Energieinfrastruktur zu beheben.

Das Geld fließt in den Bau von Schutzanlagen gegen Drohnen, die die Widerstandsfähigkeit der Umspannwerke gegen militärische Angriffe stärken und Sicherheit und Funktionalität der Infrastruktur für Energieübertragung gewährleisten. Dadurch erreicht Ukrenergo eine stabilere und zuverlässigere Energieversorgung in den ukrainischen Regionen.

Weil Russland durch gezielte Angriffe versucht, die Stromversorgung der Zivilbevölkerung und der Wirtschaft zu verhindern, sind diese Maßnahmen sehr wichtig. Denn ein geschütztes Energiesystem bedeutet eine stabile Versorgung. Sie erlaubt Unternehmen im Land zu arbeiten und erleichtert den Alltag der Menschen.

Teresa Czerwińska, EIB-Vizepräsidentin mit Aufsicht über Finanzierungen in der Ukraine: „Die 86 Millionen Euro sind ein wichtiger Schritt, um die ukrainische Energieinfrastruktur gegen militärische Angriffe zu wappnen. Wir helfen Ukrenergo, Schutzanlagen gegen Drohnen zu bauen und damit landesweit eine unterbrechungsfreie Stromversorgung sicherzustellen – für die Menschen und die Unternehmen. Die EIB setzt sich unvermindert für die Resilienz der Ukraine ein. Gemeinsam mit ihren EU-Partnern baut sie kritische Infrastruktur wieder auf und modernisiert Anlagen. Dabei konzentriert sie sich vor allem auf den Energiesektor – den Sektor, auf den es für den Alltag der Menschen, die wirtschaftliche Stabilität und den Wiederaufbau des Landes besonders ankommt.“

Valdis Dombrovskis, EU-Kommissar für Wirtschaft und Produktivität, Umsetzung und Vereinfachung: „Die Ukrainerinnen und Ukrainer stehen vor dem dritten Kriegswinter, deshalb ist der 86 Millionen Euro schwere EIB-Kredit mit Garantie der EU gerade jetzt besonders wichtig. Mit dem Geld kann die Energieinfrastruktur, die von der russischen Kriegsmaschinerie unerbittlich angegriffen wird, besser geschützt werden. Damit das Land seinen Überlebenskampf fortsetzen kann und die Menschen die harten Wintermonate überstehen, braucht es solche Investitionen. Der Kredit belegt erneut, wie unverbrüchlich die EU an der Seite der Ukraine und aller Ukrainerinnen und Ukrainer steht.“

Herman Haluschtschenko, Energieminister der Ukraine: „Die russischen Angriffe und der Terror konzentrieren sich weiter auf die Energieinfrastruktur. Russland hat schon über 1 000 Raketen auf unsere Kraftwerke, Umspannwerke und Übertragungsleitungen abgeschossen und attackiert sie täglich mit Hunderten Drohnen. Mit internationaler Hilfe, vor allem durch die EIB und die Europäische Kommission, stellen wir uns dem entgegen. Beim Schutz kritischer Energieanlagen geht es nicht nur um physische Sicherheit. Es geht um Energieunabhängigkeit, Resilienz und die Zukunft der Ukraine.“

Oleksii Brekht von NPC Ukrenergo: „Wir danken unseren Partnern für die kontinuierliche Unterstützung. Angesichts der russischen Angriffe auf das Energiesystem müssen wir unsere Umspannwerke unbedingt schützen. Vor allem bei den massiven Raketen- und Drohnenangriffen im November und Dezember hat sich gezeigt, wie wirksam die bereits umgesetzten Projekte sind. Die Bauarbeiten für weitere Schutzanlagen laufen. Je mehr Umspannwerke wir schützen können, umso resilienter wird das ukrainische Energiesystem und umso geringer die Gefahr störungsbedingter Nichtverfügbarkeiten für die Verbraucherinnen und Verbraucher.“

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Sie vergibt Mittel für Investitionen, die zu den Kernzielen der EU beitragen. Die EIB Global ist der Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für wirksamere internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierungen sowie ein zentraler Partner bei Global Gateway. Bis Ende 2027 will sie Investitionen von 100 Milliarden Euro mobilisieren, rund ein Drittel des Gesamtvolumens von Global Gateway. Als Teil von Team Europa arbeitet die EIB Global eng und zielorientiert mit anderen Entwicklungsfinanzierungsinstituten und der Zivilgesellschaft zusammen. Über unsere Büros in aller Welt bringt die EIB Global die EIB-Gruppe näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort.