Kroatien: EIB-Gruppe vergibt 169 Mio. Euro an die PBZ zur Förderung von Unternehmen

EIB-Gruppe stellt der PBZ bis zu 169 Mio. Euro für KMU- und Midcap-Finanzierungen bereit

Zweiteiliges Paket umfasst EIB-Garantie von bis zu 100 Mio. Euro für Midcap-Unternehmen und eine EIF-Garantie über maximal 69 Mio. Euro für KMU

Gelder sollen kroatischen Unternehmen helfen, ihre grüne Wende zu beschleunigen, ihren Liquiditätsbedarf zu decken und wettbewerbsfähiger zu werden

Die Europäische Investitionsbank-Gruppe (EIB-Gruppe) stellt der kroatischen Bank Privredna Banka Zagreb (PBZ) bis zu 169 Millionen Euro zur Verfügung. Damit will die zur Intesa Sanpaolo-Gruppe gehörende PBZ mehr Kredite an heimische Unternehmen ausreichen, um ihr nachhaltiges Wachstum und ihre Wettbewerbsfähigkeit zu fördern.

Die erste Komponente des Pakets besteht aus einer EIB-Garantie über bis zu 100 Millionen Euro für Kredite der PBZ an große und Midcap-Unternehmen. Die zweite Komponente – eine EIF-Garantie von bis zu 69 Millionen Euro – dient der Absicherung von Finanzierungen an kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sowie kleine Midcap-Unternehmen. Die Finanzierungen sollen unter anderem Klimaprojekte voranbringen und umfassen erstmals in Kroatien auch Instrumente wie Midcap-Unternehmensanleihen.

EIB-Vizepräsidentin Teresa Czerwińska: „Wir unterstützen die PBZ mit einem bahnbrechenden Finanzierungspaket und vertiefen gleichzeitig den Kapitalmarkt. So erhalten die kroatischen Unternehmen beträchtliche Summen, mit denen sie ihre Bilanzen stärken und sich umweltfreundlicher aufstellen können.“

Dank der Förderung des EIF, die sich auf das InvestEU-Programm stützt, kann die PBZ in den kommenden zwei Jahren Kredite zu günstigen Bedingungen an kroatische KMU und Midcap-Unternehmen ausreichen. So können die Unternehmen umweltfreundlicher, liquider und wettbewerbsfähiger werden.

Die EIB stellt eine Garantie mit einer Risikoteilungsquote von 50 Prozent für Einzeldarlehen. So kann die PBZ mehr Kredite vergeben und kroatischen großen und Midcap-Unternehmen über 200 Millionen Euro an frischem Kapital zur Verfügung stellen. Mit der Garantie will die EIB außerdem den Kapitalmarkt-Zugang von Midcaps verbessern. Geschehen soll dies insbesondere durch Minibonds – ein Fremdkapitalinstrument, das in Kroatien bislang nicht verfügbar war.

Dinko Lucić, Vorstandsvorsitzender der PBZ: „Wir freuen uns, diese neuen Garantien im Rahmen unserer Zusammenarbeit mit der EIB und dem EIF bekanntzugeben. Damit können wir unsere Kunden – große Unternehmen, Midcaps und KMU – besser unterstützen. Insbesondere möchten wir hervorheben, dass kürzlich mit Minibonds ein innovatives Finanzinstrument eingeführt wurde, mit dessen Hilfe unsere Kunden rascher und flexibler Kapital erhalten können. Diese Partnerschaft stärkt das Wachstum und die Wettbewerbsfähigkeit unserer Kunden und versetzt sie in die Lage, geplante Investitionen zu verwirklichen.“

Durch die Verbesserung des Zugangs zu moderneren Fremdkapitalinstrumenten leisten EIB und PBZ auch einen Beitrag zur europäischen Kapitalmarktunion, indem sie die Kapitalmärkte in aufstrebenden Ländern wie Kroatien fördern.

Hintergrund

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Sie vergibt Mittel für solide Investitionen, die zu den Kernzielen der EU beitragen. EIB-Projekte stärken die Wettbewerbsfähigkeit, eine nachhaltige Entwicklung und den sozialen und territorialen Zusammenhalt. Sie fördern Innovationen und beschleunigen den Übergang zur Klimaneutralität.

Der Europäische Investitionsfonds (EIF) gehört zur Europäischen Investitionsbank-Gruppe. Über eine Vielzahl ausgewählter Finanzintermediäre – von Banken, Garantieinstituten und Leasinggesellschaften über Anbieter von Mikrokrediten bis zu Private-Equity-Fonds – verbessert er den Finanzierungszugang kleiner und mittlerer Unternehmen in Europa. Der EIF entwickelt Eigen- und Fremdkapitalinstrumente, mit denen er die Ziele der EU in den Bereichen Unternehmensgründung, Wachstum, Innovation, Forschung und Entwicklung, grüner und digitaler Wandel sowie Beschäftigung unterstützt.

Die Privredna Banka Zagreb (PBZ) gehört zur Intesa Sanpaolo-Gruppe, einer der größten Bankengruppen Europas. Sie ist gemessen an der Bilanzsumme die zweitgrößte Bank und der zweitgrößte Finanzkonzern Kroatiens und hat in mehreren Sparten einen Marktanteil von rund 20 Prozent. Sie entwickelt laufend innovative Produkte und Dienstleistungen für Privat-, Unternehmens- und KMU-Kunden. Die PBZ ist außerdem ein Kompetenzzentrum für viele Bereiche des Bankwesens innerhalb der International Banks Division der Intesa Sanpaolo. Nach der Übernahme von Mehrheitsanteilen an Intesa Sanpaolo-Banken in Bosnien und Herzegowina sowie in Slowenien hat sie sich zu einem regionalen Bankenzentrum entwickelt.

Das InvestEU-Programm mobilisiert umfangreiche private und öffentliche Mittel für langfristige Finanzierungen in der EU, um Wirtschaft und Wachstum nachhaltig zu stärken. Zudem stößt es private Investitionen an, die zu EU-Zielen wie dem europäischen Grünen Deal und dem digitalen Wandel beitragen. InvestEU vereint die EU-Instrumente für Investitionen in der Europäischen Union unter einem Dach. So macht es die Finanzierung von Investitionsprojekten in Europa einfacher, effizienter und flexibler. Der InvestEU-Fonds wird von Finanzierungspartnern umgesetzt, die bei der Kreditvergabe auf die EU-Haushaltsgarantie von 26,2 Milliarden Euro zurückgreifen können. Diese Garantie soll die Risikotragfähigkeit der Partner erhöhen und so mindestens 372 Milliarden Euro an zusätzlichen Investitionen mobilisieren.