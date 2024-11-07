Tschechisches IT-Unternehmen Y Soft sichert sich bei der EIB Forschungsfinanzierung von 30 Mio. Euro

EIB

EIB stellt Venture-Debt-Finanzierung von 30 Mio. Euro für tschechischen Software-Hersteller Y Soft bereit

Mittel fließen in Entwicklung und Einsatz Cloud-basierter Office-Lösungen und Automatisierungstools

Unterstützung durch InvestEU-Programm

Die Europäische Investitionsbank (EIB) unterstützt den multinationalen Software- und Elektronik-Hersteller Y Soft aus Tschechien mit 30 Millionen Euro bei der Entwicklung von innovativen Office-Management-Lösungen.

Im Mittelpunkt stehen Cloud-basierte Office-Lösungen (SAFEQ) und eine Gruppe von Automatisierungstools (AIVA), bei denen Robotik, Kameras, Sensoren und Software ineinandergreifen. Mit dem frischen Kapital will Y Soft die Entwicklung und den Einsatz dieser Produkte beschleunigen. Die EIB stellt das Geld als Venture Debt zur Verfügung. Diese Form der Finanzierung vereint Elemente von Fremd- und Eigenkapital. Das bietet den Empfängern mehr Flexibilität und bewirkt, dass sich Investoren und Unternehmen Risiko und Ertrag stärker teilen.

Die Finanzierung unterstützt vor allem die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten von Y Soft am tschechischen Hauptsitz Brünn in den nächsten drei Jahren. Dabei deckt die EIB-Finanzierung die Hälfte der Projektkosten von insgesamt 60 Millionen Euro. Möglich wird die Venture-Debt-Finanzierung dank des InvestEU-Programms, mit dem die EU von 2021 bis 2027 zusätzliche Investitionen für ihre Ziele mobilisieren will.

EIB-Vizepräsident Kyriacos Kakouris: „Wir sind stolz, Y Soft bei seiner Pionierarbeit in den Bereichen Digitalisierung und Automatisierung zu unterstützen. Mit dieser Finanzierung bekräftigen wir nicht nur unser Bestreben, die Innovationskraft und die wirtschaftliche Resilienz der EU zu stärken, wir kurbeln auch das regionale Wachstum in der Tschechischen Republik an. Das Projekt von Y Soft zeigt, wie moderne Lösungen für mehr Produktivität und Nachhaltigkeit sorgen. Es passt zu unserer Mission, Europas digitale Transformation zu beschleunigen, und dynamische Unternehmen mit globaler Reichweite zu unterstützen.“

Y Soft wurde 2000 in Brünn in Tschechien gegründet und entwickelt Unternehmenssoftware für das Druck- und Scan-Management vor Ort und in der Cloud. Die Produkte des Unternehmens kommen in mehr als 190 Ländern weltweit zum Einsatz. Sie helfen Unternehmen, auf Druckserver zu verzichten, die Sicherheit zu erhöhen und dokumentenbezogene Workflows in der Cloud zu automatisieren.

John Collins, CFO & Vice Chairman bei Y Soft: „Die Zusammenarbeit zwischen Y Soft und der Europäischen Investitionsbank unterstreicht das langfristige Bestreben unseres Unternehmens, auf globaler Ebene erstklassige Lösungen für digitale Automatisierung und Cloud Computing bereitzustellen. Die Finanzierung der EIB ergänzt die erheblichen internen Investitionen von Y Soft; sie verstärkt und beschleunigt die ehrgeizige Wachstumsstrategie des Unternehmens.

Durch die Partnerschaft mit der EIB intensiviert Y Soft seine Bestrebungen, die wirtschaftliche Wertschöpfung in der Tschechischen Republik und in der EU zu halten und zu erhöhen und seine Position als Weltmarktführer zu stärken.“

Die AIVA-Produktfamilie bietet eine umfassende Palette an Tools für die Automatisierung von Testverfahren und die kontinuierliche Einbindung in die Hardware-Welt. Die IT-Branche spricht hier von Continuous Integration. Robotik, Kameras, Sensoren und Software arbeiten nahtlos zusammen und automatisieren Qualitätskontrolle, Tests und Konfiguration. Die Produktfamilie soll nicht weniger als die gängige Praxis revolutionieren, indem sie manuelle Eingriffe reduziert und die operative Präzision erhöht.

Die EIB-Finanzierung steht im Einklang mit dem Ziel der EU, Innovationen, die digitale Transformation und den wirtschaftlichen Zusammenhalt zu stärken. Mit ihrer Unterstützung für Unternehmen wie Y Soft tragen die EIB und InvestEU zu technologischen Neuerungen bei, die die Stellung der EU auf dem Weltmarkt stärken. Dabei unterstützt die Finanzierung nicht nur die Entwicklung modernster Technologien, sie bringt auch die breiteren Ziele nachhaltiges Wachstum und Schaffung von Arbeitsplätzen in der EU voran.

Die InvestEU-Unterstützung für die Y-Soft-Finanzierung fällt unter die Förderung von „Zukunftstechnologien“, bei der Deep-Tech-Investitionen und Zukunftstechnologien in der EU im Vordergrund stehen. Die EU-Unterstützung für Y Soft dürfte auch andere Eigenkapital- und Fremdkapitalgeber anziehen.

Hintergrund

EIB

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Sie vergibt Mittel für solide Investitionen, die zu den Kernzielen der EU beitragen. Die EIB fördert Projekte, die Wirtschaftswachstum, Innovationen und die Schaffung von Arbeitsplätzen maßgeblich stärken. Als einer der größten Klimafinanzierer unterstützt sie darüber hinaus Projekte für mehr ökologische Nachhaltigkeit und den Kampf gegen den Klimawandel.

InvestEU

Das InvestEU-Programm mobilisiert umfangreiche private und öffentliche Mittel für langfristige Finanzierungen in der EU, die die Wirtschaft nachhaltig stärken. Zudem stößt es private Investitionen an, die zu EU-Zielen wie dem europäischen Grünen Deal und dem digitalen Wandel beitragen. InvestEU vereint die EU-Instrumente für Investitionen in der Europäischen Union unter einem Dach. So macht es die Finanzierung von Investitionsprojekten in Europa einfacher, effizienter und flexibler. Das Programm hat drei Bausteine: den InvestEU-Fonds, die InvestEU-Beratungsplattform und das InvestEU-Portal. Der InvestEU-Fonds wird von Finanzierungspartnern umgesetzt, die bei der Kreditvergabe auf die EU-Haushaltsgarantie von 26,2 Milliarden Euro zurückgreifen können. Diese Garantie soll die Risikotragfähigkeit der Partner erhöhen und so mindestens 372 Milliarden Euro an zusätzlichen Investitionen mobilisieren.

Venture Debt

Durch Venture-Debt- und Scale-up-Finanzierungen unterstützt die EIB verstärkt die nächste Generation europäischer Technologiepioniere. Mit ihren Venture-Debt-Finanzierungen bietet sie eine langfristige Struktur und geduldiges Kapital. Damit können Unternehmen ihre Forschung beschleunigen, strategisch investieren und ihre Marktreichweite vergrößern. Im Fokus dieser Initiative stehen innovative Unternehmen aus strategischen Sektoren in einer späten Wachstums- und Scale-up-Phase, die Europas Führungsrolle in Life Sciences, Weltraum, künstlicher Intelligenz, Robotik, Sicherheit & Verteidigung sowie Quanteninformatik stärken. Start-ups, die interessiert sind, müssen unter anderem einen überzeugenden Businessplan vorlegen und einen strengen Due-Diligence-Prozess bestehen.

Y Soft

Y Soft bietet intelligente Office-Lösungen für moderne Arbeitsplätze. Zu den Produktfamilien gehören SAFEQ® (lokal installierte und Cloud-Office-Lösungen), AIVA (Testautomatisierung), CLERBO® (digitales Erlebnis der Beschäftigten) und intern produzierte Hardware (einschließlich Kartenlesern und OMNI Bridge®). Mit Kunden in mehr als 190 Ländern hat sich Y Soft zum Ziel gesetzt, bessere Arbeitsweisen zu ermöglichen und tägliche Tätigkeiten in Unternehmen aller Größenordnungen zu vereinfachen und zu automatisieren. 2022 übernahm Y Soft den führenden dänischen Anbieter von Cloud-basierten Drucklösungen EveryonePrint. Im November 2022 erhielt Y Soft von der weltweit anerkannten Branchenorganisation MPSA Association die Auszeichnung „Best MPS Innovation“. Dabei steht MPS für Managed Print Services.

Y Soft wurde 2000 gegründet. Das Unternehmen mit Sitz im tschechischen Brünn hat Niederlassungen in Nord- und Lateinamerika, Europa, im Nahen Osten und in Afrika sowie in der Region Asien-Pazifik, einschließlich Australien.