Deutschland: EIB unterstützt Oceanloop mit €35 Millionen für die nachhaltige Indoor-Garnelenzucht-Technologie

EIB

Das Münchner Food-Tech-Unternehmen bietet hochwertig und umweltfreundlich produzierte Garnelen als Alternative zu Importen von außerhalb der EU an

Die Investition der EIB in Höhe von €35 Millionen wird durch das InvestEU-Programm der Europäischen Union garantiert.

Die Europäische Investitionsbank (EIB) stellt dem deutschen Aquakultur-Technologie Unternehmen Oceanloop ein Darlehen über 35 Millionen Euro zur Verfügung, um sein Wachstum in Deutschland und die Expansion nach Gran Canaria (Spanien) zu unterstützen. Dieser Venture-Debt Kredit der EIB wird es dem Unternehmen zusätzlich ermöglichen, die Entwicklung seiner Aquakultur-Technologie für die nachhaltige Indoor-Zucht zu beschleunigen.

Der EIB-Kredit wird Oceanloop’s Expansion in zwei wichtigen Phasen fördern: Oceanloop wird die EIB-Mittel in die Erweiterung seiner Farm für Forschung und Entwicklung in Kiel von 5 Tonnen auf 60 Tonnen pro Jahr investieren. Außerdem wird das Unternehmen auf Gran Canaria die erste industrielle Indoor-Farm für White Tiger Garnelen mit einer Jahreskapazität von 2.000 Tonnen pro Jahr aufbauen.

Oceanloop wurde 2012 in München gegründet und ist ein deutsches Food-Tech Unternehmen, das zwei innovative, landgestützte Garnelenfarmen in Kiel und München in der Pilotphase betreibt und über sein Schwesterunternehmen Honest Catch Restaurants, Supermärkte und Verbraucher direkt mit Garnelen in Premiumqualität beliefert. Das Unternehmen bietet eine hochwertige, nachhaltige, rückverfolgbare und tierschutzkonforme Alternative zu Importen aus Ländern außerhalb der EU. Mit der Oceanloop-Technologie können die Betreiber jeden Parameter in der Produktion kontrollieren, um die Effizienz und die Nutzung der natürlichen Ressourcen zu verbessern. Darüber hinaus arbeitet Oceanloop mit digitalen Technologien wie Computer Vision und AI, um Biomasse und Stresslevel in Echtzeit zu erkennen und so ein besseres Tierwohl sicherzustellen.

Die White Tiger Garnele ist in allen Weltküchen beliebt und wegen ihrer positiven Nährwerte mit einer Jahresproduktion von mehr als 5 Millionen Tonnen die am häufigsten gezüchtete Meeresfrucht der Welt. Die EU ist größtenteils auf Importe von Garnelen aus aller Welt angewiesen. Die von Oceanloop selbst entwickelte landgestützte Zuchttechnologie setzt neue Maßstäbe in Sachen Qualität, Nachhaltigkeit und Produktivität und trägt damit zur wachsenden Nachfrage nach klimafreundlichen Proteinquellen bei. Die softwaregesteuerten künstlichen Ökosysteme von Oceanloop sind modular, skalierbar und standortunabhängig.

Das Unternehmen arbeitet zudem an der Abfallverringerung durch Kreislaufwirtschaft. Abfallstoffe werden durch thermische Verkohlung zu Biokohle-Dünger und durch anaerobe Vergärung zu Biogas. Das Unternehmen plant außerdem, mit einer Windturbine und PV-Anlage erneuerbare Energie für den Eigenverbrauch zu erzeugen.

„Die Europäische Investitionsbank unterstützt europäische Technologiepioniere mit europäischen Ambitionen, die innovative Lösungen vorantreiben. Oceanloop ist ein perfektes Beispiel für unser Engagement, Start-ups und Scale-ups in ihrer Wachstumsphase mit den richtigen Finanzierungslösungen zu unterstützen“, sagte EIB-Vizepräsidentin Nicola Beer. "Die in Europa entwickelte, innovative Technologie von Oceanloop eröffnet neue Wege zur umweltfreundlichen Produktion von Meeresfrüchten, indem neue Technologien in die Aquakultur integriert werden. Die Verringerung des Wasserverbrauchs und der CO2-Emissionen trägt dazu bei, die Umwelt zu schützen und gleichzeitig proteinreiche, hochwertige Meeresfrüchte an Land zu produzieren."

"Während die Nachfrage nach nachhaltig erzeugten tierischen Proteinen in den kommenden Jahren deutlich steigen wird, sind ihre Quellen heute besonders gefährdet. Jahrzehntelange Überfischung und eine nicht nachhaltige Aquakulturindustrie, die in Zeiten des Klimawandels nur schwer kontrolliert werden kann, führen zu einem zunehmenden Risiko von Unterbrechungen der Lieferketten nach Europa. Wir freuen uns sehr, dass die EU dies erkannt hat und uns dabei unterstützt, unsere innovative Technologie im industriellen Maßstab zu vermarkten", so Dr. Fabian Riedel, Gründer und CEO von Oceanloop.

Das EIB-Darlehen wird durch das Programm InvestEU unterstützt, das bis 2027 zusätzliche Investitionen in neue Technologien von mehr als 372 Milliarden Euro auslösen soll. Die Transaktion steht im Einklang mit dem InvestEU-Ziel, Forschung, Entwicklung und Innovation zu fördern.

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Sie vergibt Mittel für solide Investitionen, die zu den Kernzielen der EU beitragen. Die Schwerpunkte der EIB sind Klima und Umwelt, Entwicklung, Innovation und Wissen, KMU sowie Infrastruktur und Kohäsion. Die Bank arbeitet eng mit anderen EU-Einrichtungen zusammen, um die europäische Integration voranzubringen, die Union weiterzuentwickeln und die EU-Ziele in über 140 Ländern weltweit zu fördern.

Das InvestEU-Programm mobilisiert umfangreiche private und öffentliche Mittel für langfristige Finanzierungen in der EU, die die Wirtschaft nachhaltig stärken. Zudem stößt es private Investitionen an, die zu EU-Zielen wie dem europäischen Grünen Deal und dem digitalen Wandel beitragen. InvestEU vereint die EU-Instrumente für Investitionen in der Europäischen Union unter einem Dach. So macht es die Finanzierung von Investitionsprojekten in Europa einfacher, effizienter und flexibler. Das Programm hat drei Bausteine: den InvestEU-Fonds, die InvestEU-Beratungsplattform und das InvestEU-Portal. Der InvestEU-Fonds wird von Finanzierungspartnern umgesetzt, die bei der Kreditvergabe auf die EU-Haushaltsgarantie von 26,2 Milliarden Euro zurückgreifen können. Diese Garantie soll die Risikotragfähigkeit der Partner erhöhen und so mindestens 372 Milliarden Euro an zusätzlichen Investitionen mobilisieren.

Venture Debt ist ein eigenkapitalähnliches Produkt, mit dem die EIB Unternehmen in der Früh- und Wachstumsphase fördert. Es verbindet ein langfristiges Darlehen mit einer erfolgsabhängigen Komponente. Die EIB hat seit 2015 in Europa über 100 Venture-Debt-Finanzierungen im Gesamtvolumen von über 2,1 Milliarden Euro vergeben. Mit der Absicherung über InvestEU unterstützt die Bank europäische Start-ups und Scale-ups in den Bereichen Cleantech, Deeptech und Life Sciences.

Oceanloop ist ein Technologieunternehmen für Aquakultur mit zwei innovativen, landgestützten Garnelenfarmen in München und Kiel, Deutschland. Oceanloop-Farmen ermöglichen die Produktion von qualitativ hochwertigen, antibiotikafreien und nachhaltigen Meeresfrüchten überall auf der Welt. Die Oceanloop-Plattformtechnologie eignet sich für diverse Spezies und ist modular, softwaregesteuert und skalierbar. Im Vergleich zu konventionellen Farmen reduziert Oceanloop den Ressourcenverbrauch und den ökologischen Fußabdruck erheblich. Als weltweiter Pionier in der Kreislauf-Aquakulturtechnologie ist die Vision von Oceanloop, weltweit nachhaltige landgestützte Fisch- und Garnelenfarmen zu errichten und so zur Dekarbonisierung der Lebensmittelindustrie beizutragen.