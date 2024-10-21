Deutschland: EIB und Deutsche Leasing unterstützen die grüne Wende bei kleinen und mittelgroßen Unternehmen

EIB

Deutsche Leasing vergibt günstige Leasingfinanzierungen an kleine und mittelgroße Unternehmen in Deutschland und in Osteuropa

Zweite Tranche der im Februar initiierten Finanzierung unterzeichnet

Die Leasingfinanzierungen haben zwei Schwerpunkte: 50 Prozent für Kohäsion und 30 Prozent für grüne Investitionen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und die Deutsche Leasing haben die zweite Tranche eines Leasingprogramms für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sowie Midcap-Firmen bekannt gegeben. Für ein Gesamtinvestitionsvolumen von 560 Millionen Euro hat die EIB insgesamt 200 Millionen Euro genehmigt. Die erste Tranche von 50 Millionen Euro war im Februar unterzeichnet worden.

Im Rahmen des Kooperationsprogramms finanziert die Deutsche Leasing Maschinen und Technologien, die Energieeinsparungen, CO 2 -arme Mobilität und andere umweltfreundliche Verbesserungen ermöglichen und so die grüne Wende unterstützen.

Die Deutsche Leasing vergibt die EIB-Mittel an kleine und mittlere Unternehmen (KMU, unter 250 Beschäftigte) und Midcaps (bis zu 3 000 Beschäftigte) in Deutschland und EU-Ländern Osteuropas. Damit finanzieren die Firmen langfristige Investitionsprojekte. Bei der zweiten Tranche liegt der Schwerpunkt auf Klimainvestitionen. Mindestens 30 Prozent der EIB-Mittel sind für Klima und Umwelt vorgesehen, etwa für energieeffiziente industrielle Anlagen und landwirtschaftliche Maschinen. Darin eingeschlossen sind auch Maßnahmen zur Klimaanpassung.

Die EIB verfügt über das bestmögliche Rating AAA und kann sich daher an den Kapitalmärkten zu günstigen Konditionen refinanzieren. Die günstigen Konditionen werden an die Unternehmen weitergereicht. So erhalten die Firmen die nötigen Mittel, um ihr Geschäft auszubauen und ihre grüne Wende voranzutreiben. Das fördert langfristig Wirtschaft und Beschäftigungssicherheit. Die Finanzierung kommt voraussichtlich 570 Unternehmen und damit etwa 47 300 Beschäftigten zugute.

„KMU und Midcaps sind das Rückgrat unserer europäischen Wirtschaft“, sagt EIB-Vizepräsidentin Nicola Beer. „Sie zu unterstützen ist eine der Kernaufgaben der EIB. Gemeinsam mit Finanzierungspartnern wie der Deutschen Leasing stellen wir langfristige, stabile Finanzierungen für den Mittelstand bereit, damit dieser in innovative Projekte für den grünen und digitalen Wandel investieren und helfen kann, die europäische Wettbewerbsfähigkeit zu sichern.“

Die Deutsche Leasing unterstützt KMU und Midcaps dabei, die anstehende Transformation zu einer grünen Wirtschaft mit innovativen Technologien zu bewältigen. Sie hilft Unternehmen, die dafür notwendigen Technologien in ihren Zielmärkten in der EU und darüber hinaus einzuführen und zu verbreiten. Außerdem berät sie Unternehmen und öffentliche Einrichtungen und spielt eine wichtige Rolle dabei, die Kreislaufwirtschaft zu etablieren.

Mit der Vergabe von Finanzierungen über die Deutsche Leasing kann die EIB auch kleinere Projekte fördern, die oft nicht das Volumen für eine direkte EIB-Unterstützung erreichen.

„Wir freuen uns, unsere gute Zusammenarbeit mit der EIB jetzt auch im Zusammenhang mit der grünen Wende fortzuführen“, sagt Kai Ostermann, CEO Deutsche Leasing. „Mit Unterstützung der EIB bieten wir als Deutsche Leasing Gruppe unseren mittelständischen Kunden die Möglichkeit, Projekte für die grüne Transformation im europäischen Markt umzusetzen.“

Die EIB setzt mit dem Kredit die langjährige Zusammenarbeit mit der Deutsche Leasing fort und ergänzt damit die synthetischen Verbriefungen, die sie 2020 und 2023 mit der Tochter Deutsche Leasing Romania vereinbart hatte. Dabei waren Garantien für KMU- und Midcap-Kredite vergeben worden.

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Sie vergibt Mittel für solide Investitionen, die zu den Kernzielen der EU beitragen. EIB-Projekte stärken die Wettbewerbsfähigkeit, eine nachhaltige Entwicklung und den sozialen und territorialen Zusammenhalt. Sie fördern Innovationen und beschleunigen einen gerechten Übergang zur Klimaneutralität. Die EIB-Gruppe, zu der auch der Europäische Investitionsfonds gehört, unterzeichnete 2023 neue Finanzierungen von insgesamt 88 Milliarden Euro für über 900 Projekte. Diese Mittel werden voraussichtlich Investitionen von rund 320 Milliarden Euro anschieben, 400 000 Unternehmen erreichen und 5,4 Millionen Arbeitsplätze schaffen oder sichern.

Die Deutsche Leasing Gruppe ist der lösungsorientierte Asset-Finance-Partner für den deutschen Mittelstand. Das Unternehmen begleitet Investitionsvorhaben im In- und Ausland und bietet vielfältige Finanzierungslösungen (Asset Finance) und ergänzende Dienstleistungen (Asset Services) für das Anlage- und Umlaufvermögen an. Im Zusammenhang mit den großen Transformationsthemen dieser Zeit unterstützt das Unternehmen seine Kunden bei der Finanzierung von Wandel und Innovation – egal, ob es um Dekarbonisierung, Digitalisierung oder zukunftsfähige Infrastruktur geht. Als zentraler und international ausgerichteter Verbundpartner ist die Deutsche Leasing Gruppe innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe das Kompetenzzentrum für Leasing, Factoring und weitere alternative Finanzierungsformen.