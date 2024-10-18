Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

EIB bei #AnnualMeetings24: Stärkung der globalen Finanzarchitektur und innovative Instrumente für krisenbedrohte Länder

18 Oktober 2024

 

  • Präsidentin Calviño mit Delegation der EIB-Gruppe und internationale Partner in Washington bei Jahrestagung von IWF und Weltbankgruppe
  • EIB wird neue Unterstützung für die Ukraine und innovative Finanzierungsinstrumente für besonders klimabedrohte Länder bekannt geben
  • EIB engagiert sich mit anderen multilateralen Entwicklungsbanken aktiv, um das MDB-Netz zu stärken und als System effizienter zu machen

Die Präsidentin der Europäischen Investitionsbank-Gruppe (EIB-Gruppe) Nadia Calviño reist nächste Woche nach Washington. Zusammen mit einer EIB-Delegation unter ihrer Leitung nimmt sie an der Jahrestagung von Weltbankgruppe und Internationalem Währungsfonds (IWF) teil.

Die EIB will in Washington neue Finanzierungen bekannt geben: für die Ukraine und für Länder, die an vorderster Front der Klimakrise stehen. Ihre Delegation, zu der die Vizepräsidenten Ambroise Fayolle und Thomas Östros gehören sowie Andrew McDowell, Direktor mit Generalvollmacht der EIB Global, stellt bei der Tagung zusammen mit internationalen Partnern neue Lösungen und innovative Finanzierungen im Sinne der Global-Gateway-Agenda der EU vor.

Präsidentin Calviño: „Die Welt braucht heute mehr denn je gemeinsame Lösungen für die Herausforderungen, vor denen wir stehen. Wir müssen zusammenarbeiten und unsere Instrumente stärken, um die hohe Verschuldung zu bekämpfen, besonders klimabedrohten Ländern zu helfen und ein faireres Finanzsystem aufzubauen. Als Bank der EU, die den 27 Mitgliedstaaten gehört, trägt die EIB-Gruppe ihren Teil dazu bei. In Washington kündigen wir neue Unterstützung für die Ukraine an. Und zusammen mit unseren Partnern werden wir neue Investitionen unterzeichnen und innovative Finanzierungen für Klimaschutz und Resilienz unterstützen. Denn wenn wir gemeinsam handeln, kommen wir weiter und schneller voran.“

Die EIB in Washington

Die EIB-Delegation nimmt am Rande der Jahrestagung an verschiedenen Veranstaltungen teil, die wichtigsten Events finden Sie auf unserer Website.  

Anfragen für Interviews mit Mitgliedern der EIB-Delegation richten Sie bitte an die Pressestelle.

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Die EIB ist in über 160 Ländern tätig und vergibt langfristige Mittel für solide Projekte und strategische Partnerschaften, die den Prioritäten und Zielen der EU entsprechen.

Die EIB Global ist der Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für Finanzierungen außerhalb der EU. Mit internationalen Partnerschaften und Finanzierungsprojekten, die zu Entwicklung und Klimaschutz beitragen, bringt die EIB Global die EIB-Gruppe über Büros in aller Welt näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort. 

Weitere Seiten zu diesem Thema

Kontakt

Shirin Wheeler

Monica Faro

Press Office

Referenz

2024-380-DE

Teilen

Tags

  • Institutional
  • Ambroise FAYOLLE
  • Direktorium
  • Nadia Calviño
Mehr Weniger

Weitere Pressemitteilungen

16 April 2025

Die EIB-Gruppe auf der Frühjahrstagung von IWF und Weltbank: Engere Partnerschaften für Win-win-Ergebnisse und kollektive Sicherheit

Eine Delegation der Europäischen Investitionsbank-Gruppe (EIB-Gruppe) unter der Leitung von Präsidentin Nadia Calviño nimmt diese Woche in Washington an der Frühjahrstagung 2025 des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbankgruppe teil. Präsidentin Calviño und die Vizepräsidenten Ambroise Fayolle und Thomas Östros treffen sich dort zu Gesprächen mit wichtigen internationalen Entwicklungs- und Finanzierungspartnern. Zentrale Themen sind der Aufbau solider Partnerschaften und eine noch engere Zusammenarbeit aller multilateralen Entwicklungsbanken (MDB).

Direktorium Nadia Calviño
23 Juli 2025

Ukraine: Schule in Tscherniwzi öffnet nach EU-geförderter Sanierung wieder ihre Türen

Die Schule Nr. 20 in der südwestukrainischen Stadt Tscherniwzi hat heute nach einer umfangreichen Modernisierung ihren Türen wieder geöffnet. Bei der Finanzierung der Arbeiten half die Europäische Investitionsbank (EIB). Die Grund- und Mittelschule wurde für 930 000 Euro saniert und bietet nun bessere Bedingungen für mehr als 400 Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte. Unter den 6- bis 15-Jährigen sind auch Kinder, die durch den russischen Einmarsch in die Ukraine 2022 vertrieben wurden.

Solidarity with Ukraine Allgemeine und berufliche Bildung Ukraine Östliche Nachbarschaft Erweiterungsländer Entwicklung weltweit Soziale Infrastruktur
16 Juli 2025

Armenien: EIB Global fördert Entwicklung der Provinz Sjunik mit 50 Mio. Euro

Der Geschäftsbereich der Europäischen Investitionsbank (EIB) für Entwicklungsfinanzierung, die EIB Global, stellt der Republik Armenien 50 Millionen Euro für wichtige sozioökonomische Projekte in der Provinz Sjunik zur Verfügung. Besiegelt wurde die neue Finanzierung beim ersten Besuch eines armenischen Vize-Premierministers am Sitz der EIB.