EIB bei #AnnualMeetings24: Stärkung der globalen Finanzarchitektur und innovative Instrumente für krisenbedrohte Länder

Präsidentin Calviño mit Delegation der EIB-Gruppe und internationale Partner in Washington bei Jahrestagung von IWF und Weltbankgruppe

EIB wird neue Unterstützung für die Ukraine und innovative Finanzierungsinstrumente für besonders klimabedrohte Länder bekannt geben

EIB engagiert sich mit anderen multilateralen Entwicklungsbanken aktiv, um das MDB-Netz zu stärken und als System effizienter zu machen

Die Präsidentin der Europäischen Investitionsbank-Gruppe (EIB-Gruppe) Nadia Calviño reist nächste Woche nach Washington. Zusammen mit einer EIB-Delegation unter ihrer Leitung nimmt sie an der Jahrestagung von Weltbankgruppe und Internationalem Währungsfonds (IWF) teil.

Die EIB will in Washington neue Finanzierungen bekannt geben: für die Ukraine und für Länder, die an vorderster Front der Klimakrise stehen. Ihre Delegation, zu der die Vizepräsidenten Ambroise Fayolle und Thomas Östros gehören sowie Andrew McDowell, Direktor mit Generalvollmacht der EIB Global, stellt bei der Tagung zusammen mit internationalen Partnern neue Lösungen und innovative Finanzierungen im Sinne der Global-Gateway-Agenda der EU vor.

Präsidentin Calviño: „Die Welt braucht heute mehr denn je gemeinsame Lösungen für die Herausforderungen, vor denen wir stehen. Wir müssen zusammenarbeiten und unsere Instrumente stärken, um die hohe Verschuldung zu bekämpfen, besonders klimabedrohten Ländern zu helfen und ein faireres Finanzsystem aufzubauen. Als Bank der EU, die den 27 Mitgliedstaaten gehört, trägt die EIB-Gruppe ihren Teil dazu bei. In Washington kündigen wir neue Unterstützung für die Ukraine an. Und zusammen mit unseren Partnern werden wir neue Investitionen unterzeichnen und innovative Finanzierungen für Klimaschutz und Resilienz unterstützen. Denn wenn wir gemeinsam handeln, kommen wir weiter und schneller voran.“

Die EIB in Washington

Die EIB-Delegation nimmt am Rande der Jahrestagung an verschiedenen Veranstaltungen teil

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Die EIB ist in über 160 Ländern tätig und vergibt langfristige Mittel für solide Projekte und strategische Partnerschaften, die den Prioritäten und Zielen der EU entsprechen.

Die EIB Global ist der Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für Finanzierungen außerhalb der EU. Mit internationalen Partnerschaften und Finanzierungsprojekten, die zu Entwicklung und Klimaschutz beitragen, bringt die EIB Global die EIB-Gruppe über Büros in aller Welt näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort.