Polen: EIB unterstützt über Pekao Leasing kleine und mittlere Unternehmen mit 150 Mio. Euro

EIB vergibt Kredit über 150 Mio. Euro an Pekao Leasing, damit in Polen mehr Geld für kleine und mittlere Betriebe bereitsteht

Mindestens 20 Prozent der Mittel fließen in klimafreundliche Investitionen

Unterstützt werden vor allem Projekte in polnischen Kohäsionsregionen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) vergibt einen Kredit über 150 Millionen Euro an das polnische Institut Pekao Leasing, um die Entwicklung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) im Land zu unterstützen. Durch den Kredit kann die Leasingeinrichtung der Bank Pekao SA mehr Finanzierungen an polnische KMU vergeben. Der Großteil der Mittel fließt in weniger entwickelte Regionen des Landes, mindestens ein Fünftel wird für grüne Projekte bereitgestellt.

EIB-Vizepräsidentin Teresa Czerwińska: „Kleine und mittlere Betriebe sind das Rückgrat der Wirtschaft und tragen wesentlich zu Innovationen und zur Energiewende bei. Deshalb gehört ihre Unterstützung zu den Hauptaufgaben der EIB. Die neue Vereinbarung mit Pekao Leasing zeigt erneut unser starkes Engagement für das Wachstum und die Wettbewerbsfähigkeit polnischer KMU.“

Der EIB-Kredit an Pekao Leasing soll insgesamt 420 Millionen Euro mobilisieren. Mindestens 20 Prozent der Mittel sind für klimafreundliche Projekte vorgesehen und helfen Betrieben, alte Maschinen durch energieeffizientere Anlagen zu ersetzen.

Der Kredit ist eine Initiative der Bank Pekao. Er ist durch Garantien der renommierten polnischen PZU-Gruppe besichert und dadurch mit günstigen Konditionen ausgestattet.

Robert Sochacki, Verwaltungsratsvize der Bank Pekao: „Wir arbeiten seit 2004 mit der EIB zusammen. Sie ist für uns ein wichtiger Partner bei der Unterstützung polnischer Unternehmen, die sich nach modernen Klimaschutzanforderungen weiterentwickeln wollen. Im Rahmen unserer Strategie für die Zusammenarbeit mit KMU und unserer ESG-Strategie haben wir über die Jahre wiederholt EIB-Kredite für Investitionen in Klimaschutz, ökologische Nachhaltigkeit und weibliches Unternehmertum erhalten. Das hat uns bei der Entwicklung in diesen Bereichen wesentlich geholfen.“

Auch die PZU-Gruppe unterstreicht mit ihrer Beteiligung ihr Engagement für eine grünere Zukunft.

Bartosz Grześkowiak, Mitglied des Vorstands der PZU: „Wir unterstützen aktiv Initiativen, die nicht nur die Entwicklung polnischer Betriebe fördern, sondern auch gut für die Umwelt sind und helfen, die Folgen des Klimawandels abzumildern. Unsere Garantien helfen Kunden und Geschäftspartnern bei der grünen Wende und sind damit ein wichtiges Instrument zur Umsetzung unserer Nachhaltigkeitsstrategie. Der neue EIB-Kredit an Pekao Leasing trägt ebenfalls dazu bei.“

Das Geld fließt größtenteils in Projekte für Energieeffizienz, erneuerbare Energien und attraktive Leasingangebote für Unternehmen, die auf emissionsarme Transportmittel setzen.

Maciej Kijo, Mitglied des Vorstands von Pekao Leasing: „Der EIB-Kredit stärkt unsere langjährige Partnerschaft für polnische KMU. Vor allem freuen wir uns, dass ein Großteil der Mittel in grüne Projekte fließt. Das entspricht unserer Strategie für nachhaltige Entwicklung und Umweltschutz. Mit dem Geld bekommen polnische Unternehmen außerdem eine echte Chance, in moderne, energieeffiziente Lösungen zu investieren und auf diesem Weg zu wachsen und wettbewerbsfähiger zu werden.“

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die 27 Mitgliedstaaten. Sie vergibt Mittel für solide Investitionen, die zu den Kernzielen der EU beitragen. EIB-Projekte stärken die Wettbewerbsfähigkeit, eine nachhaltige Entwicklung und den sozialen und territorialen Zusammenhalt. Sie fördern Innovationen und beschleunigen den Übergang zur Klimaneutralität.

Die EIB-Gruppe, zu der auch der Europäische Investitionsfonds (EIF) gehört, unterzeichnete 2023 neue Finanzierungen von 88 Milliarden Euro für über 900 Projekte. Davon gingen mehr als 31 Milliarden Euro an KMU in Europa. Diese Mittel werden voraussichtlich Investitionen von rund 320 Milliarden Euro anschieben, 400 000 Unternehmen erreichen und 5,4 Millionen Arbeitsplätze schaffen oder sichern.

Polen erhielt vergangenes Jahr insgesamt 5,1 Milliarden Euro. Davon kamen über 630 Millionen Euro KMU zugute. Inzwischen vergibt die EIB-Gruppe mehr als die Hälfte ihrer gesamten Finanzierungen in Polen für klimafreundliche Projekte.

Pekao Leasing ist die Leasingeinrichtung der Bank-Pekao-Gruppe und seit fast 30 Jahren auf dem polnischen Markt tätig.

Die Bank Pekao S.A. wurde 1929 gegründet und ist eines der größten Finanzinstitute in Mittel- und Osteuropa. In Polen ist sie mit einer Bilanzsumme von 316 Milliarden Zloty die zweitwichtigste Universalbank. Über das zweitgrößte Zweigstellennetz des Landes betreut die Bank Pekao 6,9 Millionen Kundinnen und Kunden. Als führende polnische Unternehmensbank zählt sie jedes zweite Unternehmen in Polen dazu. Ihr Status als Universalbank beruht auf ihrer Marktführerschaft im Private Banking, in der Vermögensverwaltung und bei Brokerleistungen. Ihr diversifiziertes Geschäftsprofil stützt sich auf eine erstklassige Bilanz und ein hervorragendes Risikoprofil, was sich an den niedrigsten Aufwendungen für Risikorückstellungen, soliden Kapitalkennzahlen und einer ausgeprägten Unabhängigkeit vom wirtschaftlichen Umfeld zeigt. Seit 1998 notieren die Aktien der Bank Pekao an der Warschauer Börse und sind Teil mehrerer polnischer (darunter WIG20 und WIG) und internationaler Indizes (u. a. MSCI EM, Stoxx Europe 600 und FTSE Developed). Pekao schüttet eine der höchsten Dividenden in Polen aus: insgesamt 20 Milliarden Zloty in den letzten zehn Jahren.

Die PZU-Gruppe ist das größte Finanzkonglomerat in Mittel- und Osteuropa. Sie ist in fünf Ländern tätig – in Polen, Litauen, Lettland, Estland und der Ukraine. Ihre konsolidierte Bilanzsumme beläuft sich auf mehr als 400 Milliarden Zloty. Muttergesellschaft ist die PZU SA, die 1803 als erste Versicherungsgesellschaft auf polnischem Boden entstand. Allein in Polen hat die PZU-Gruppe 22 Millionen Bank- und Versicherungskunden. Sie ist auf dem Versicherungsmarkt führend und Vorreiter bei Bank-, Investment- und Gesundheitsdienstleistungen. Die PZU gehört zu den bekanntesten Marken der polnischen Wirtschaft. Ihre Aktien sind seit 2010 an der Warschauer Börse (WSE) notiert. Seit dem Börsengang ist sie im WIG20 gelistet, dem Index der größten polnischen Aktiengesellschaften, die an der Warschauer Börse gehandelt werden. Seit 2019 werden die Aktien der PZU auch im Nachhaltigkeitsindex WIG-ESG geführt.