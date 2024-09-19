Polen: EIB und SGEF Polen stellen für KMU und Klimafinanzierung 200 Mio. Euro bereit

EIB-Finanzierung von 100 Mio. Euro an SGEF Polen für kleine und mittlere Unternehmen

SGEF Polen vergibt neue Kredite in Höhe des zweifachen Volumens

Vereinbarung im Rahmen der EU Sustainable Finance Days 2024 umfasst mindestens 40 Mio. Euro für Klimaschutz

Die Europäische Investitionsbank (EIB) vergibt 100 Millionen Euro an die SG Equipment Leasing Polen (SGEF Polen), die zur französischen Société Générale gehört. Das Geld ist für die Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) bestimmt. Die SGEF Polen wird in der Folge neue Kredite im Volumen von insgesamt 200 Millionen Euro ausreichen.

Mindestens ein Fünftel der Finanzierung dient dem Klimaschutz, darunter der Senkung von Treibhausgasemissionen. Gefördert werden emissionsarme Fahrzeuge und Maschinen für Industrie und Landwirtschaft sowie erneuerbare Energien.

EIB-Vizepräsidentin Teresa Czerwińska: „KMU sind der Eckpfeiler unserer Volkswirtschaften, und ihre Förderung ist eine der Kernaufgaben der EIB. Eine weitere Priorität besteht darin, die Investitionslücke bei den EU-Klimazielen zu schließen. Im Fall Polen geht es dabei oft darum, die Energiewende voranzutreiben und die Treibhausgasemissionen zu verringern. Mit dieser Vereinbarung, die wir im Rahmen unserer langjährigen, bewährten Partnerschaft mit der SGEF Polen unterzeichnet haben, werden wir beiden Aufgaben gerecht.“

90 Prozent der Finanzierung für die SGEF Polen sind für Projekte von KMU bestimmt, der Rest für den öffentlichen Sektor. Laut der Umfrage der EIB-Gruppe zur Investitionstätigkeit und -finanzierung 2023 (EIBIS) war die Besorgnis über Beschränkungen beim Zugang zu Finanzierungen bei KMU aus Mittel- und Osteuropa am größten.

Gemäß der Finanzierungsvereinbarung müssen außerdem mindestens 20 Prozent der Mittel für den Klimaschutz verwendet werden. Die Vereinbarung wurde im Rahmen der EU Sustainable Finance Days 2024 geschlossen. Diese Initiative soll auf die EU-Förderung für Einrichtungen aufmerksam machen, die in eine nachhaltige Entwicklung investieren – darunter auch Finanzinstitute, Unternehmen, Kommunen und Universitäten.

Dies ist bereits die zehnte Vereinbarung zwischen der EIB und der SGEF Polen im Rahmen ihrer 2010 geknüpften Partnerschaft.

Olivier Rambert, CEO der SGEF Polen: „Unsere langjährige Zusammenarbeit mit der EIB ist ein Beleg dafür, wie wir uns für die Realwirtschaft stark machen. Unser Kerngeschäft ist die Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen. Dank der Unterstützung der EIB können wir auch die Bereiche neue Energien und nachhaltige Lösungen ausbauen. Der Auftrag der EIB und die Vision der SGEF Polen decken sich. Die neue Finanzierung macht das erneut deutlich.“

Über die Hälfte der fast 5,1 Milliarden Euro, die die EIB-Gruppe 2023 in Polen vergab, entfielen auf klimafreundliche Projekte. Mehr als 630 Millionen Euro gingen an KMU. Damit unterstützte die Bank über 47 700 polnische Unternehmen und sicherte fast 450 000 Arbeitsplätze.

Die SGEF Polen folgt der Strategie ihrer Muttergesellschaft und finanziert Investitionen in eine nachhaltige Entwicklung und die Energiewende. Mit der aktuellen Vereinbarung kann sie ihre Bemühungen in diesem Bereich verstärken.

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist eine Einrichtung der Europäischen Union, die langfristige Finanzierungen für solide Projekte bereitstellt. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Die EIB stärkt mit ihrer Arbeit die Wettbewerbsfähigkeit, eine nachhaltige Entwicklung und den sozialen und territorialen Zusammenhalt. Sie fördert Innovationen und beschleunigt den Übergang zur Klimaneutralität. Ihr Ziel ist es, bis Ende dieses Jahrzehnts ca. 1 Billion Euro für Klimainvestitionen zu mobilisieren, und sie ist auf gutem Weg dorthin.

Die SG Equipment Leasing Polen (SGEF Polen) ist Teil der Société Générale-Gruppe mit Sitz in Paris. Als eine der größten Leasinggruppen in Europa will sie weltweiter Partner für integrierte Anlagenlösungen werden und eine nachhaltige und positive Wirkung für den Planeten erzielen. In Polen konzentriert sich die SGEF auf die Finanzierung von Maschinen und Anlagen (in Form von Leasing oder Krediten) in fünf Sektoren: Landwirtschaft, Verkehr, Luftfahrt & Spezialfinanzierungen, Industrie sowie Technologie (IT und grüne Energie).