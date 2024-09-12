EIB und FirstRand Bank fördern erneuerbare Energien in Südafrika mit 400 Mio. Euro

Shutterstock

Finanzierung von Solar- und Windkraftprojekten für zuverlässigere Versorgung mit sauberem und günstigem Strom

Schaffung neuer Jobs für Bau und Betrieb der neuen Projektanlagen

Erhöhung der Stromerzeugung des privaten Sektors und weniger CO 2 -Emissionen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und die FirstRand Bank Ltd. haben heute angekündigt, gemeinsam Erneuerbare-Energien-Projekte unabhängiger Stromerzeuger in Südafrika mit 400 Millionen Euro (7,9 Milliarden Rand) zu fördern. Dabei wird die FirstRand Bank einen Kredit der EIB von 200 Millionen Euro (3,9 Milliarden Rand) in gleicher Höhe ergänzen. Das Geld fließt vor allem in Fotovoltaik- und Windkraftprojekte sowie in Vorhaben zur Steigerung der Energieeffizienz. Die Projekte sollen landesweit das Angebot an zuverlässiger, bezahlbarer, sauberer und nachhaltiger Energie erhöhen und die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen verringern.

Die Finanzierung ist Teil von Global Gateway, der europäischen Strategie für saubere und nachhaltige Infrastruktur. Sie ergänzt die Partnerschaft für eine gerechte Energiewende (JETP) und soll die Dekarbonisierung Südafrikas unterstützen sowie neue Möglichkeiten in der grünen Wirtschaft eröffnen.

Mit durchschnittlich 2 500 Sonnenstunden pro Jahr gehört Südafrika weltweit zu den drei Top-Standorten für die Erzeugung von Solarenergie. Bislang bleiben die Investitionen jedoch hinter dem Potenzial des Landes zurück. Die Förderung privatwirtschaftlicher Investitionen in einen diversifizierten südafrikanischen Energiemix wird die Energiesicherheit erhöhen, Stromausfälle verringern und den Klimawandel bekämpfen.

Bhulesh Singh, FirstRand Group Treasurer: „Wir unterstützen unsere Kunden bei der Umstellung auf erneuerbare Energien und dabei, widerstandsfähiger gegen Klimaveränderungen zu werden. Damit helfen wir Südafrika, die Herausforderungen des Klimawandels und der landesweiten Stromversorgung zu meistern.“

EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle: „Als Klimabank der EU will die EIB gemeinsam mit ihren Partnern die grüne Wende unterstützen. Die Unternehmen haben die Chancen erkannt, die sich aus dem Umstieg auf saubere Energietechnologien ergeben. Unsere Finanzierung hilft ihnen, ihren Investitionsbedarf zu decken.“

Sandra Kramer, Botschafterin der Europäischen Union in Südafrika: „Um den Klimawandel zu bekämpfen, den Übergang zu Netto-Null zu schaffen und ein grünes Wirtschaftswachstum zu fördern, müssen öffentliche und private Akteure Hand in Hand arbeiten. Die Initiative der Europäischen Investitionsbank und der FirstRand Bank zeigt, dass es möglich ist, mit öffentlich-privaten Partnerschaften Ressourcen für diese Ziele zu mobilisieren.“

Angekündigt wurde die Initiative mit der FirstRand Bank von EIB-Vizepräsident Fayolle in Südafrika anlässlich der Eröffnung des EIB-Regionalbüros für das südliche Afrika und den Indischen Ozean.

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Sie vergibt Mittel für solide Investitionen, die zu den Kernzielen der EU beitragen.

Die EIB Global ist der Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für wirksamere internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierung. Sie arbeitet als Teil von Team Europa eng und zielorientiert mit anderen Entwicklungsfinanzierungsinstituten und der Zivilgesellschaft zusammen. Über unsere Büros in aller Welt bringt die EIB Global die EIB-Gruppe näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort. 2005 eröffnete die EIB ihr erstes Büro in Südafrika.

Global Gateway

Global Gateway ist die europäische Strategie, die intelligente, saubere und sichere Verbindungen für Digitales, Energie und Verkehr fördern und weltweit die Gesundheits-, Bildungs- und Forschungssysteme stärken soll. Über Team Europa bringt Global Gateway die EU, ihre Mitgliedstaaten und ihre Finanzierungs- und Entwicklungsinstitutionen zusammen, um private Investitionen für eine transformative Wirkung zu erleichtern. Die Initiative soll bis zu 300 Milliarden Euro (5,94 Billionen Rand) an Investitionen mobilisieren. Sie steht in Einklang mit der Agenda 2030 der Vereinten Nationen und ihren Zielen für nachhaltige Entwicklung sowie mit dem Pariser Klimaabkommen. Die EIB ist ein wichtiger Partner von Global Gateway. Bis Ende 2027 will sie Investitionen von 100 Milliarden Euro (1,98 Billionen Rand) anschieben. Das ist rund ein Drittel des Gesamtziels der EU-Initiative. In Südafrika konzentrieren sich die Investitionen im Rahmen von Global Gateway auf den Aufbau nachhaltiger strategischer Wertschöpfungsketten im Bereich erneuerbare Energien, darunter kritische Rohstoffe, Verkehr und Gesundheit.

FirstRand Bank Ltd

Die FirstRand Bank Limited ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der FirstRand Limited, die an der Johannesburger Börse und der namibischen Börse notiert ist. Die Bank bietet ein umfangreiches Spektrum an Bankdienstleistungen für Privat-, Geschäfts-, Firmen- und Investment-Kunden in Südafrika und stellt auf bestimmten internationalen Märkten Nischenprodukte bereit. Sie verfügt über drei große Geschäftsbereiche, die jeweils unter einer eigenen Marke geführt werden: First National Bank, WesBank und Rand Merchant Bank.