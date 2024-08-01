Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

Armenien: EIB Global und Evocabank vergeben 12 Mio. Euro an kleine Unternehmen

1 August 2024
EIB
  • Damit werden knapp 100 Unternehmen in Armenien unterstützt und rund 1 200 Arbeitsplätze gesichert
  • Partnerschaft fördert gerechtes Wirtschaftswachstum: 20 Prozent gehen an frauengeführte Unternehmen
  • Mittelvergabe in Landeswährung, unterstützt durch einen EU-Zuschuss

Der außereuropäische Geschäftsbereich der Europäischen Investitionsbank, EIB Global, arbeitet erstmals mit der armenischen Bank Evocabank zusammen, um kleinen Unternehmen in Armenien den Zugang zu Finanzierungen zu erleichtern. Dafür stellt die EIB Global der Evocabank 12 Millionen Euro zur Verfügung.

Durch den EIB-Kredit kann die Evocabank mehr Finanzierungen an armenische Unternehmen vergeben, damit diese ihr Geschäft erweitern, Arbeitsplätze schaffen und neue Marktchancen nutzen können. Zudem fördert der Kredit gerechtes Wirtschaftswachstum in Armenien, denn 20 Prozent gehen an frauengeführte Firmen. Fast 100 Unternehmen sollen davon profitieren, 1 200 Arbeitsplätze werden gesichert.

Der Kredit wird in Landeswährung vergeben, um das Wechselkursrisiko auszuschalten. Die Europäische Union (EU) steuert einen Zuschuss bei, der einen günstigen Zinssatz für den Kredit ermöglicht.

Der Kredit ist Teil der MSME Outreach Initiative für den Südkaukasus. Ziel der Initiative ist es, den Wettbewerb im Bankensektor zu stimulieren und kleinen Unternehmen in der Region den Zugang zu mehr und günstigeren Krediten zu eröffnen. Zudem trägt der Kredit zum Ziel der EU bei, im Rahmen des Wirtschafts- und Investitionsplans für die Östliche Partnerschaft 30 000 kleine Unternehmen in Armenien zu unterstützen.

EIB-Vizepräsidentin Teresa Czerwińska mit Aufsicht über die EIB-Aktivitäten in Armenien: „Team Europa setzt sich dafür ein, in Armenien die Wettbewerbsfähigkeit kleiner Unternehmen zu fördern und Arbeitsplätze zu schaffen. Dank der Partnerschaft mit Evocabank bekommen kleine Unternehmen Kredite in Landeswährung zu günstigen Konditionen. Damit können sie zu einer nachhaltigen und gerechten Wirtschaft beitragen. Indem wir das Potenzial unterversorgter kleiner Unternehmen in Armenien aktivieren, fördern wir finanzielle Teilhabe.“

Jan Plešinger, Beauftragter der EU-Delegation in Armenien: „Es ist uns wichtig, dass die Kreditkonditionen sehr attraktiv sind. Dazu trägt auch der EU-Zuschuss für die Kredite in Landeswährung bei. Dieser Zuschuss der Nachbarschaftsinvestitionsplattform (NIP) ergänzt die Finanzierungen, die die EIB auf eigenes Risiko vergibt. Das verbessert den Kreditzugang und die finanzielle Unterstützung für lokale Unternehmen.“

Karen Yeghiazaryan, Chairman des Management Board von Evocabank: „Es freut uns, mit der EIB an dieser transformativen Initiative zusammenzuarbeiten, die Armeniens kleinen Unternehmen zugutekommt. Diese 12 Millionen Euro sind ein neuer Meilenstein in unserem Einsatz für lokale Unternehmen. Dadurch können diese ihr Geschäft ausweiten, Arbeitsplätze schaffen und neue Marktchancen nutzen. Ein wichtiger Aspekt dieser Finanzierung ist, dass unser Wirtschaftswachstum allen zugutekommen soll. Deshalb gehen 20 Prozent der Mittel an frauengeführte Unternehmen. Mithilfe des EU-Zuschusses werden die Finanzierungen in Landeswährung vergeben. Das erspart den Unternehmen das Wechselkursrisiko und stärkt die Finanzstabilität. Wir freuen uns über die Chancen, die diese Zusammenarbeit für unsere Wirtschaft bringt. Auf unsere kontinuierliche Unterstützung können sich die Unternehmerinnen und Unternehmer in Armenien verlassen.“

Hintergrundinformationen

Die EIB und die EIB Global

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Sie vergibt Mittel für solide Investitionen, die zu den Zielen der EU beitragen, und unterstützt Projekte in vier Bereichen: Infrastruktur, Innovation, Klima und Umwelt sowie kleine und mittlere Unternehmen.

Die EIB Global ist der Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für wirksamere internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierung. Sie trägt zu den drei übergeordneten Prioritäten der EU bei: dem europäischen Grünen Deal, Global Gateway und der Strategie für Beschäftigung und intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum. Im Team Europa fördert die EIB Global zusammen mit anderen Entwicklungsfinanzierungsinstituten und der Zivilgesellschaft tragfähige, fokussierte Partnerschaften und arbeitet dabei eng mit anderen multilateralen Entwicklungsbanken zusammen. Über Büros in aller Welt bringt die EIB Global die EIB-Gruppe näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort. Wir haben auch eine Regionalvertretung für den Südkaukasus, einschließlich Armenien.

Evocabank

Die 1990 gegründete Evocabank ist die erste registrierte Geschäftsbank in Armenien mit über 34 Jahren Erfahrung im Bankensektor. Ihr Hauptsitz ist in Eriwan, Armenien. Sie verfügt über 13 Zweigstellen in Eriwan und der Region.

Die Evocabank bietet Finanzdienstleistungen für Privatpersonen, kleinste und kleine Betriebe und größere Unternehmen an. Dank neuester Technologien lassen sich ihre Angebote schnell, einfach, bequem und mobil nutzen. Evocabank setzt auf einen digitalen Ansatz und ist eine der am schnellsten wachsenden Banken Armeniens. Sie gewann einige internationale Awards, etwa „The Best SME Bank of Armenia“ und „The Best Digital Bank of Armenia“ vom Global Finance Magazine.

Armenia: EIB Global and Evocabank join forces with €12 million loan deal to aid small businesses
Armenia EconomicResilience Facility
Armenia: EIB Global and Evocabank join forces with €12 million loan deal to aid small businesses
©EIB
Download original
Armenia: EIB Global and Evocabank join forces with €12 million loan deal to aid small businesses
Armenia EconomicResilience Facility
Armenia: EIB Global and Evocabank join forces with €12 million loan deal to aid small businesses
©EIB
Download original
Armenia: EIB Global and Evocabank join forces with €12 million loan deal to aid small businesses
Armenia EconomicResilience Facility
Armenia: EIB Global and Evocabank join forces with €12 million loan deal to aid small businesses
©EIB
Download original

Projektübersicht

ARMENIA ECONOMIC RESILIENCE FACILITY

Intermediated facility with the Central Bank of the Republic of Armenia ("CBA") to support the economic recovery and resilience of the country by enhancing the access to financing for micro, small, medium-sized enterprises and mid-caps.

Unterzeichnet | 27/12/2022

Kontakt

Begum Iman

Press Office

Referenz

2024-311-DE

Teilen

Tags

  • KMU
  • Direktorium
  • Teresa Czerwińska
Mehr Weniger

Weitere Pressemitteilungen
31 Juli 2024

Armenien: EIB Global vergibt ersten Direktkredit an eine armenische Geschäftsbank

Der außereuropäische Geschäftsbereich der Europäischen Investitionsbank (EIB), EIB Global, vergibt 55 Millionen Euro an die armenische Acba Bank. Damit werden kleinste, kleine und mittlere Unternehmen (KKMU) finanziert. Es ist der erste Direktkredit von EIB Global an eine armenische Geschäftsbank.

Direktorium Teresa Czerwińska Armenien Östliche Nachbarschaft Entwicklung weltweit
23 Juli 2025

Ukraine: Schule in Tscherniwzi öffnet nach EU-geförderter Sanierung wieder ihre Türen

Die Schule Nr. 20 in der südwestukrainischen Stadt Tscherniwzi hat heute nach einer umfangreichen Modernisierung ihren Türen wieder geöffnet. Bei der Finanzierung der Arbeiten half die Europäische Investitionsbank (EIB). Die Grund- und Mittelschule wurde für 930 000 Euro saniert und bietet nun bessere Bedingungen für mehr als 400 Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte. Unter den 6- bis 15-Jährigen sind auch Kinder, die durch den russischen Einmarsch in die Ukraine 2022 vertrieben wurden.

Solidarity with Ukraine Allgemeine und berufliche Bildung Ukraine Östliche Nachbarschaft Erweiterungsländer Entwicklung weltweit Soziale Infrastruktur
16 Juli 2025

Armenien: EIB Global fördert Entwicklung der Provinz Sjunik mit 50 Mio. Euro

Der Geschäftsbereich der Europäischen Investitionsbank (EIB) für Entwicklungsfinanzierung, die EIB Global, stellt der Republik Armenien 50 Millionen Euro für wichtige sozioökonomische Projekte in der Provinz Sjunik zur Verfügung. Besiegelt wurde die neue Finanzierung beim ersten Besuch eines armenischen Vize-Premierministers am Sitz der EIB.