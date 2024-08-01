Armenien: EIB Global und Evocabank vergeben 12 Mio. Euro an kleine Unternehmen

EIB

Damit werden knapp 100 Unternehmen in Armenien unterstützt und rund 1 200 Arbeitsplätze gesichert

Partnerschaft fördert gerechtes Wirtschaftswachstum: 20 Prozent gehen an frauengeführte Unternehmen

Mittelvergabe in Landeswährung, unterstützt durch einen EU-Zuschuss

Der außereuropäische Geschäftsbereich der Europäischen Investitionsbank, EIB Global, arbeitet erstmals mit der armenischen Bank Evocabank zusammen, um kleinen Unternehmen in Armenien den Zugang zu Finanzierungen zu erleichtern. Dafür stellt die EIB Global der Evocabank 12 Millionen Euro zur Verfügung.

Durch den EIB-Kredit kann die Evocabank mehr Finanzierungen an armenische Unternehmen vergeben, damit diese ihr Geschäft erweitern, Arbeitsplätze schaffen und neue Marktchancen nutzen können. Zudem fördert der Kredit gerechtes Wirtschaftswachstum in Armenien, denn 20 Prozent gehen an frauengeführte Firmen. Fast 100 Unternehmen sollen davon profitieren, 1 200 Arbeitsplätze werden gesichert.

Der Kredit wird in Landeswährung vergeben, um das Wechselkursrisiko auszuschalten. Die Europäische Union (EU) steuert einen Zuschuss bei, der einen günstigen Zinssatz für den Kredit ermöglicht.

Der Kredit ist Teil der MSME Outreach Initiative für den Südkaukasus. Ziel der Initiative ist es, den Wettbewerb im Bankensektor zu stimulieren und kleinen Unternehmen in der Region den Zugang zu mehr und günstigeren Krediten zu eröffnen. Zudem trägt der Kredit zum Ziel der EU bei, im Rahmen des Wirtschafts- und Investitionsplans für die Östliche Partnerschaft 30 000 kleine Unternehmen in Armenien zu unterstützen.

EIB-Vizepräsidentin Teresa Czerwińska mit Aufsicht über die EIB-Aktivitäten in Armenien: „Team Europa setzt sich dafür ein, in Armenien die Wettbewerbsfähigkeit kleiner Unternehmen zu fördern und Arbeitsplätze zu schaffen. Dank der Partnerschaft mit Evocabank bekommen kleine Unternehmen Kredite in Landeswährung zu günstigen Konditionen. Damit können sie zu einer nachhaltigen und gerechten Wirtschaft beitragen. Indem wir das Potenzial unterversorgter kleiner Unternehmen in Armenien aktivieren, fördern wir finanzielle Teilhabe.“

Jan Plešinger, Beauftragter der EU-Delegation in Armenien: „Es ist uns wichtig, dass die Kreditkonditionen sehr attraktiv sind. Dazu trägt auch der EU-Zuschuss für die Kredite in Landeswährung bei. Dieser Zuschuss der Nachbarschaftsinvestitionsplattform (NIP) ergänzt die Finanzierungen, die die EIB auf eigenes Risiko vergibt. Das verbessert den Kreditzugang und die finanzielle Unterstützung für lokale Unternehmen.“

Karen Yeghiazaryan, Chairman des Management Board von Evocabank: „Es freut uns, mit der EIB an dieser transformativen Initiative zusammenzuarbeiten, die Armeniens kleinen Unternehmen zugutekommt. Diese 12 Millionen Euro sind ein neuer Meilenstein in unserem Einsatz für lokale Unternehmen. Dadurch können diese ihr Geschäft ausweiten, Arbeitsplätze schaffen und neue Marktchancen nutzen. Ein wichtiger Aspekt dieser Finanzierung ist, dass unser Wirtschaftswachstum allen zugutekommen soll. Deshalb gehen 20 Prozent der Mittel an frauengeführte Unternehmen. Mithilfe des EU-Zuschusses werden die Finanzierungen in Landeswährung vergeben. Das erspart den Unternehmen das Wechselkursrisiko und stärkt die Finanzstabilität. Wir freuen uns über die Chancen, die diese Zusammenarbeit für unsere Wirtschaft bringt. Auf unsere kontinuierliche Unterstützung können sich die Unternehmerinnen und Unternehmer in Armenien verlassen.“

Hintergrundinformationen

Die EIB und die EIB Global

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Sie vergibt Mittel für solide Investitionen, die zu den Zielen der EU beitragen, und unterstützt Projekte in vier Bereichen: Infrastruktur, Innovation, Klima und Umwelt sowie kleine und mittlere Unternehmen.

Die EIB Global ist der Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für wirksamere internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierung. Sie trägt zu den drei übergeordneten Prioritäten der EU bei: dem europäischen Grünen Deal, Global Gateway und der Strategie für Beschäftigung und intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum. Im Team Europa fördert die EIB Global zusammen mit anderen Entwicklungsfinanzierungsinstituten und der Zivilgesellschaft tragfähige, fokussierte Partnerschaften und arbeitet dabei eng mit anderen multilateralen Entwicklungsbanken zusammen. Über Büros in aller Welt bringt die EIB Global die EIB-Gruppe näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort. Wir haben auch eine Regionalvertretung für den Südkaukasus, einschließlich Armenien.

Evocabank

Die 1990 gegründete Evocabank ist die erste registrierte Geschäftsbank in Armenien mit über 34 Jahren Erfahrung im Bankensektor. Ihr Hauptsitz ist in Eriwan, Armenien. Sie verfügt über 13 Zweigstellen in Eriwan und der Region.

Die Evocabank bietet Finanzdienstleistungen für Privatpersonen, kleinste und kleine Betriebe und größere Unternehmen an. Dank neuester Technologien lassen sich ihre Angebote schnell, einfach, bequem und mobil nutzen. Evocabank setzt auf einen digitalen Ansatz und ist eine der am schnellsten wachsenden Banken Armeniens. Sie gewann einige internationale Awards, etwa „The Best SME Bank of Armenia“ und „The Best Digital Bank of Armenia“ vom Global Finance Magazine.