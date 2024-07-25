Italien: EIB und SIMEST mobilisieren über 90 Mio. Euro für Auslandsexpansion italienischer Unternehmen – Fokus auf Nachhaltigkeit und Innovation

EIB

EIB vergibt 46 Mio. Euro an SIMEST

Zwei strategische Prioritäten: grüne Wirtschaft und Innovation

Beratung der EIB hilft SIMEST, Innovationen und die grüne Wende stärker zu unterstützen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und das italienische Entwicklungsfinanzierungsinstitut SIMEST haben heute in Rom eine Vereinbarung unterzeichnet, die Investitionen von über 90 Millionen Euro anstoßen wird. Anwesend waren Pasquale Salzano, Chairman von SIMEST, Gelsomina Vigliotti, Vizepräsidentin der EIB, und Regina Corradini D’Arienzo, CEO von SIMEST. Ziel der Vereinbarung ist es, innovative und nachhaltige Investitionen italienischer Unternehmen in Europa zu fördern.

Die EIB vergibt einen Kredit von 46 Millionen Euro an SIMEST. Damit kann SIMEST zusätzliche Mittel zu attraktiven Bedingungen bereitstellen, um die Expansion kleiner und mittelgroßer italienischer Unternehmen in der EU zu fördern. Die Unternehmen erhalten so Zugang zu günstigen mittel- bis langfristigen Krediten für ihre Projekte im Ausland. Insgesamt werden Investitionen in die Realwirtschaft von über 90 Millionen Euro ermöglicht.

Knapp die Hälfte der von der EIB bereitgestellten Mittel dienen zwei strategischen Prioritäten – der grünen Wirtschaft und der Förderung von Innovation.

Außerdem wurde heute eine Vereinbarung über technische Beratung der EIB unterzeichnet, finanziert durch die InvestEU-Beratungsplattform. Die Beratung soll SIMEST helfen, grüne und innovative Projekte zu identifizieren, zu strukturieren und ihre Wirkung zu verfolgen.

EIB-Vizepräsidentin Gelsomina Vigliotti: „Diese Vereinbarung wird die internationale Wettbewerbsfähigkeit italienischer Unternehmen steigern. Durch unsere Beratung helfen wir ihnen zudem, ihren ökologischen Fußabdruck zu verbessern.“

Regina Corradini D’Arienzo, CEO von SIMEST: „Mit dem heute unterzeichneten Kredit starten wir die erste Zusammenarbeit zwischen SIMEST und der EIB, um nachhaltige Investitionen in die internationale Wettbewerbsfähigkeit italienischer Unternehmen zu fördern. Indem wir kleinen Firmen günstige Mittel anbieten, bringen wir Italien auf den Weltmärkten weit nach vorne.“

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Sie vergibt Mittel für solide Investitionen, die zu den Kernzielen der EU beitragen. EIB-Projekte stärken die Wettbewerbsfähigkeit, eine nachhaltige Entwicklung und den sozialen und territorialen Zusammenhalt. Sie fördern Innovationen und beschleunigen einen gerechten Übergang zur Klimaneutralität. In den vergangenen fünf Jahren hat die EIB-Gruppe über 58 Milliarden Euro für Projekte in Italien bereitgestellt.