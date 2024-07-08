Die meisten Menschen in Österreich (70 %) wissen, dass recycelbare Produkte zur Eindämmung des Klimawandels beitragen können.

65 % gaben auch korrekt an, dass öffentliche Verkehrsmittel besser sind als das eigene Auto.

Allerdings weiß nur eine Minderheit (45 %), dass besser gedämmte Gebäude gegen den Klimawandel helfen.

Weniger als der Hälfte (47 %) ist klar, dass es auch gut ist, seltener neue Kleidung zu kaufen.

Nur ein Drittel (33 %, 7 Prozentpunkte mehr als im EU-Durchschnitt) weiß, dass niedrigere Tempolimits auf Straßen den Klimawandel eindämmen könnten.

Den meisten Menschen in Österreich ist nicht bewusst, wie stark sich die Nutzung digitaler Medien auf das Klima auswirkt: Nur 12 % (3 Prozentpunkte mehr als im EU-Durchschnitt) gaben an, dass weniger Video-Streaming den Klimawandel bremsen kann.

Wie in den meisten europäischen Ländern konnte in Österreich nur eine Minderheit (45 %) die persönliche CO 2 -Bilanz korrekt als den „Gesamtausstoß an Treibhausgasen einer Person pro Jahr“ definieren.

Generationslücke

Der Wissensstand über den Klimawandel variiert je nach soziodemografischen Merkmalen. Er korreliert vor allem mit dem Alter. Die über 50-Jährigen in Österreich kennen sich mit den Ursachen des Klimawandels, seinen Folgen und den Lösungen besser aus als die Jüngeren – sie erreichten insgesamt 6,89 von 10 Punkten (ggü. 6,18 bei den unter 50-Jährigen). Je nach Themenbereich bestehen erheblich Unterschiede.

Signifikant ist die Differenz bei der Frage zur Definition und den Ursachen des Klimawandels (über 50-Jährige 8,22; unter 50-Jährige 7,26 Punkte).

Auch beim zweiten Teilindex zu den Folgen des Klimawandels gibt es einen deutlichen Unterschied (7,92 ggü. 6,96).

Weniger signifikant ist die Lücke bei den Maßnahmen im Kampf gegen den Klimawandel (4,53 ggü. 4,31).

Als Finanzierungsinstitution der EU beteiligt sich die EIB an wichtigen Projekten in Österreich, die den ökologischen Wandel unterstützen. Ein aktuelles Beispiel ist die Finanzierung eines Forschungs- und Entwicklungsprogramms des österreichischen Stahlherstellers voestalpine, das die Stahlproduktion dekarbonisieren wird. Derzeit ist die Stahlproduktion für 5 % der gesamten österreichischen CO2-Emissionen verantwortlich. Mit der neuen Technologie wird der CO2-Ausstoß des Unternehmens um 30 % sinken.

Wir investieren auch in neue Windparks im Land, zum Beispiel in den neuen Windpark Engelhartstetten in Niederösterreich und den Windpark Pretul hoch oben in den Bergen der Steiermark.

EIB-Vizepräsident Thomas Östros: „Nur gemeinsam können wir den Klimawandel eindämmen. Jetzt gilt es, Wissenslücken zu schließen, die wir in unserer Klimaumfrage festgestellt haben. Die EIB vergibt Finanzierungen für Projekte, die den Klima-Aufbruch voranbringen. Aber sie muss sich auch in die Klimadebatte und Klimabildung einbringen. Denn mit Bildung lässt sich in Sachen Klima viel bewegen. Deshalb ergänzen wir unsere Kredite durch Initiativen, die informieren und Menschen für das Klima sensibilisieren. So bauen wir eine nachhaltige Zukunft für alle auf.“

Hintergrundinformationen

Daten und Methodik

Methodik, Fragebogen und vollständiger Datensatz zum Download.

Die EIB

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Die EIB ist in über 160 Ländern tätig und vergibt langfristige Mittel für solide Projekte, die den Zielen der EU entsprechen. Weitere Informationen über die EIB und Klimabildung

BVA Xsight

BVA Xsight ist eine führende Marktforschungs- und Beratungsfirma.