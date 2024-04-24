Die Präsidentin der Europäischen Investitionsbank-Gruppe Nadia Calviño hat diese Woche am Forum über Entwicklungsfinanzierung 2024 in New York teilgenommen. Auf dem Forum des Wirtschafts- und Sozialrats der UN treffen sich Akteure, die an Lösungen für die großen Aufgaben unserer Zeit arbeiten und die Finanzierung einer langfristig nachhaltigen Entwicklung voranbringen wollen. Präsidentin Calviño besuchte die Vereinten Nationen erstmals seit ihrem Amtsantritt im Januar.

In ihrer Rede im UN-Hauptquartier sagte Präsidentin Calviño:

„In diesen schwierigen Zeiten ist es wichtiger denn je, das globale finanzielle Sicherheitsnetz zu stärken, indem die Zusammenarbeit multilateraler Partner auf eine solide Basis gestellt wird.

Manche fragen sich vielleicht, ob die UN-Nachhaltigkeitsziele angesichts der aktuellen Spannungen und Konflikte noch so relevant sind wie bisher.

Ja – sie sind sogar relevanter denn je.

Sie stehen, wie der ehemalige UN-Generalsekretär Ban Ki-moon sagte, für unsere wechselseitige Abhängigkeit, sie verbinden Länder, ihre Ambitionen und ihre Politik, sie schlagen einen Bogen zwischen den Generationen, und sie halten die Menschheit zusammen.

Sie sind unser Kompass für den Weg in eine bessere Zukunft.“

Calviño skizzierte in New York auch Schlüsselkomponenten des Maßnahmenpakets, das die multilateralen Entwicklungsbanken vergangene Woche am Rande der Frühjahrstagung von IWF und Weltbankgruppe angekündigt haben.

„Die Europäische Investitionsbank ist stolz, zur Familie der multilateralen Entwicklungsbanken zu gehören. Sie bringt sich aktiv ein, um die Zusammenarbeit zu vertiefen, den Rahmen für Entwicklungsfinanzierung zu stärken und Wirkung und Umfang unserer gemeinsamen Anstrengungen für die UN-Nachhaltigkeitsziele zu steigern, denn diese Ziele sind Teil unserer DNA. Und diese Woche sind wir wirklich weiter gekommen!“

„... die Spitzen von zehn multilateralen Entwicklungsbanken vereinbarten in Washington Schritte und Initiativen sowie eine Roadmap mit konkreten Zielen und Zeitvorgaben für Fortschritte in fünf kritischen Bereichen. Über Projekte, die das Leben und Wohlergehen der Menschen verbessern können, wollen sie ihre Wirkung und Reichweite steigern.“

Hier geht es zur vollständigen Rede: Präsidentin Calviño auf dem Forum über Entwicklungsfinanzierung

Eröffnungsrede der Präsidentin der EIB-Gruppe auf der UN Sustainable Development Goals Investment Fair: Präsidentin Calviño auf der SDG Investment Fair 2024

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist eine multilaterale Entwicklungsbank und die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Sie vergibt Mittel für solide Investitionen, die zu den Kernzielen der EU innerhalb und außerhalb der Union beitragen. Gemeinsam mit dem Europäischen Investitionsfonds (EIF) bildet sie die Europäischen Investitionsbank-Gruppe (EIB-Gruppe).

Bis Ende 2027 will sie außerhalb der EU Investitionen von mindestens 100 Milliarden Euro anschieben – das ist ein Drittel des Gesamtziels der EU-Initiative.