© Shutterstock

Erster Kreditvertrag der EIB mit einer italienischen Bank, der ausschließlich Innovationen unter Italiens nationalem Übergangsplans 4.0 fördert

Vereinbarung soll 300 Mio. Euro für Firmen mobilisieren, die mit Innovationen zum Wachstum kleiner und mittlerer Unternehmen beitragen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und die Banca Ifis haben eine Vereinbarung unterzeichnet, um neue Finanzierungen von 300 Millionen Euro an kleine und mittlere Unternehmen und Midcaps in Italien zu vergeben.

Mit dem Geld aus dem EIB-Kredit über 150 Millionen Euro will die Banca Ifis hauptsächlich Leasingfinanzierungen für innovative Initiativen vergeben, die unter Italiens nationalen Übergangsplans 4.0 fallen. Im Rahmen der Vereinbarung stellt die Banca Ifis Mittel im gleichen Betrag bereit, sodass insgesamt 300 Millionen Euro zur Verfügung stehen.

Die neue Vereinbarung ist die fünfte EIB-Finanzierung an die Banca Ifis und die erste mit einer italienischen Bank, die ausschließlich den innovativen Wandel kleiner und mittlerer Unternehmen fördert. Zusammen mit der neuen Finanzierung haben die EIB und die Banca Ifis in den letzten vier Jahren insgesamt 700 Millionen Euro für Investitionen bereitgestellt.

EIB-Vizepräsidentin Gelsomina Vigliotti: „Kleine und mittlere Unternehmen spielen eine wichtige Rolle für die Wirtschaft. Sie schaffen nicht nur Arbeitsplätze, sondern investieren in der Regel auch mehr in Forschung und Entwicklung und in neue Technologien. Mit der neuen Finanzierung intensivieren wir unsere enge Zusammenarbeit mit der Banca Ifis und tragen dazu bei, kleinen und mittleren Firmen besseren Zugang zu Kapital zu geben, Innovationen voranzubringen und das Land wettbewerbsfähiger zu machen.“

Ernesto Fürstenberg Fassio, Präsident der Banca Ifis: „Mit der neuen Finanzierungsvereinbarung setzen wir unsere Partnerschaft mit der EIB fort und fördern diesmal ausschließlich den innovativen Wandel kleiner und mittlerer Unternehmen in Italien. Dieses Vorreiterprojekt mit einer so renommierten und zuverlässigen Institution wie der EIB zeigt, dass wir den Bedürfnissen von Unternehmen gerecht werden können. Sie müssen ihren Innovationsprozess beschleunigen, um international wettbewerbsfähig zu bleiben.“

Mit dem Darlehen, das eine Laufzeit von 18 Monaten hat, stellt die EIB der Banca Ifis insgesamt 150 Millionen Euro in zwei Tranchen von jeweils 75 Millionen Euro zur Verfügung. Die Banca Ifis ergänzt den Betrag um Mittel in gleicher Höhe und vergibt das Geld für dieselbe Art von Investitionen an italienische Unternehmen. Die Mittel aus dem zinsgünstigen Darlehen sind für kleine und mittlere Unternehmen (mit bis zu 249 Beschäftigten) und Midcaps (mit bis zu 2 999 Beschäftigten) bestimmt, die in Einklang mit Italiens nationalem Übergangsplans 4.0 in Innovationen investieren oder innovative Güter beschaffen wollen. Vergeben werden unter anderen Finanzierungsleasingverträge mit einer Laufzeit von mindestens 24 Monaten.

Hintergrundinformationen

Die EIB finanziert Vorhaben in vier vorrangigen Bereichen: Infrastruktur, Innovation, Klima und Umwelt sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU). In den vergangenen fünf Jahren hat die EIB-Gruppe über 58 Milliarden Euro für Projekte in Italien bereitgestellt.

Weitere Informationen zu den Bedingungen, Beschränkungen und sonstigen Details der Vereinbarung sind dem Informationsblatt in der Rubrik Transparenz auf www.bancaifis.it zu entnehmen.

Die Überprüfung der Bonität und der Einhaltung der Kreditvergabekriterien liegt im alleinigen Ermessen der Banca Ifis.