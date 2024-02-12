Zwei Finanzierungen sollen KMU und Midcap-Unternehmen Zugang zu günstigen Krediten erleichtern, den wirtschaftlichen Zusammenhalt stärken und die grüne Wende anschieben

Konkret vergibt die EIB 500 Mio. Euro als Direktfinanzierung und eine Garantie von 150 Mio. Euro an die BPER-Gruppe. Eine erste Kredittranche von 200 Mio. Euro wurde heute unterzeichnet

Mehr Wirtschaftswachstum und Schwung für die grüne Wende, vor allem in Süditalien – das ist das Hauptziel von zwei Vereinbarungen über insgesamt 650 Millionen Euro, die heute in Mailand von EIB Vizepräsidentin Gelsomina Vigliotti und der Präsidentin des Verwaltungsrats der BPER Banca Flavia Mazzarella unterzeichnet wurden. Die EIB-Finanzierung dürfte Investitionen von mehr als 1,7 Milliarden Euro anschieben, ein Drittel davon in Süditalien.

Konkret vergibt die EIB 500 Millionen Euro als Direktfinanzierung und eine Garantie von 150 Millionen Euro an die BPER Banca-Gruppe (BPER Banca und Banco di Sardegna). Eine erste Kredittranche von 200 Millionen Euro wurde heute unterzeichnet. Mit der Vereinbarung gewährt die EIB erstmals in Italien eine direkte Garantie für Einzeldarlehen, die neu an Midcap-Unternehmen vergeben werden. Die Risikoteilungsgarantie für ein neues Portfolio sichert bis zu 50 Prozent des Risikos neuer Kredite ab, die für Investitionen und Betriebskapital an italienische Unternehmen mit 250 bis 3 000 Beschäftigten vergeben werden. Die BPER wird ein Portfolio an neuen Krediten von insgesamt bis zu 300 Millionen Euro aufbauen. Sie erhöht damit ihre Kreditvergabe und bietet Unternehmen Zugang zu günstigen Finanzierungen mit niedrigeren Zinsen, längeren Laufzeiten und geringeren Besicherungsanforderungen.

Es ist das zweite Mal, dass die EIB die BPER in Italien als Pilotbank für ein Garantieinstrument auswählt: 2017 bis 2023 war die BPER bereits Exklusivpartner der Bank für das Produkt Life 4 Energie, mit dem Energieeffizienzprojekte gefördert wurden.

Die erste Tranche von 200 Millionen Euro ist Teil eines Gesamtbetrags von 500 Millionen Euro, mit dem Investitionen und Betriebskapital kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) in Italien finanziert werden sollen. Die EIB-Mittel werden über das Filialnetz der BPER Banca und der Banco di Sardegna sowie über Sardaleasing, die Produktfabrik der BPER-Gruppe, an die Unternehmen weitergeleitet. Insgesamt soll die Finanzierung Investitionen von mehr als 1,4 Milliarden Euro in die Realwirtschaft mobilisieren. Rund 30 Prozent der Kredite sind für Projekte bestimmt, die zu Umweltzielen beitragen, etwa 40 Prozent für Projekte in den Regionen Süditaliens.

EIB-Vizepräsidentin Gelsomina Vigliotti: „Die heute unterzeichneten Vereinbarungen werden die Beziehung zur BPER weiter festigen. Sie zeigen die Nähe der EIB zu kleinen und mittleren Unternehmen in Italien, die wir mit rund 3 Milliarden Euro unterstützen. Über diese Zusammenarbeit mit den Banken wollen wir so viele Unternehmen wie möglich erreichen und bei unseren übergeordneten Zielen Klimaschutz und sozialer Zusammenhalt vorankommen.“

Flavia Mazzarella, Präsidentin des Verwaltungsrats der BPER Banca: „Die Unterzeichnung dieser Vereinbarung ist ein großer Schritt nach vorne in unserer langjährigen Partnerschaft mit der EIB. Wir fühlen uns geehrt, dass wir als innovativer, zugänglicher Partner für exklusive Produkte ausgewählt wurden, die Unternehmen in dieser kritischen Phase des wirtschaftlichen und ökologischen Übergangs helfen sollen. Das Vertrauen der EIB in die BPER – auch mit der ersten Vereinbarung über eine Direktgarantie in Italien – stärkt unser Engagement für kleine Unternehmen und Midcaps und damit für mehr Wettbewerbsfähigkeit und eine nachhaltige Entwicklung. Wir wollen unsere Schlüsselrolle für den wirtschaftlichen Zusammenhalt und als wichtiger Partner und Berater der Wirtschaft weiter festigen. Dazu bieten wir passende Finanzierungslösungen für Unternehmen, die in einem schnelllebigen wirtschaftlichen Umfeld bestehen wollen.“

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Die EIB vergibt langfristige Mittel für solide Projekte, die zu den Kernzielen der EU beitragen. Sie finanziert Vorhaben in vier vorrangigen Bereichen: Infrastruktur, Innovation, Klima und Umwelt sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU). In den Jahren 2019–2022 stellte die EIB-Gruppe 45 Milliarden Euro für Projekte in Italien bereit.

Die BPER Banca ist die Muttergesellschaft der BPER Banca-Gruppe, zu der die BPER Banca, die Banco di Sardegna und die Banca Cesare Ponti gehörden. Über ihre rund 1 650 Filialen in allen Regionen Italiens betreut die Gruppe mit über 20 000 Beschäftigten mehr als 5 Millionen Kunden.

Nach Gesamteinlagen und Anzahl der Filialen ist die BPER die drittgrößte börsennotierte Bank in Italien. Zur BPER-Gruppe gehören auch eine Reihe von Produktfabriken und Nebendienstleistungsunternehmen. Ihre Vertriebsstruktur auf dem italienischen Festland umfasst derzeit zehn Regionalsparten.

Die BPER operiert in allen wichtigen Marktsegmenten über Beteiligungen und Joint Ventures (Corporate und Investment Banking, Private Banking und Wealth Management, Bancassurance, Leasing, Factoring und Verbraucherkredite). Mit einem soliden Beteiligungs- und Partnernetz kann die Bank ihre Kunden auch in allen wichtigen internationalen Märkten qualifiziert unterstützen.

Zum Kundenkreis der BPER zählen Privatkunden, Unternehmen und Gemeinden. Sie finanziert Gründungsprojekte und fördert das Wachstum von Familienbetrieben und Regionen. Dabei setzt sie auf innovative Lösungen, die ESG-Kriterien berücksichtigen. So will sie Wachstum und finanzielle Solidität mit sozialer und ökologischer Nachhaltigkeit verbinden.