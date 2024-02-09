©Gregory Hayes/ Unsplash

Synthetische Verbriefung über 335 Mio. Euro mit der EIB-Gruppe senkt das Kreditrisiko der Deutsche Leasing Romania und setzt Finanzierungskapazität frei

Deutsche Leasing Romania sagt parallel neue Finanzierungen von 439 Mio. Euro für kleine und mittelgroße Unternehmen zu, die über ökologisch nachhaltige Projekte die Klimaneutralität voranbringen und Wachstum und Beschäftigung fördern

Die EIB-Gruppe, zu der die Europäische Investitionsbank (EIB) und der Europäische Investitionsfonds (EIF) gehören, vertieft ihre Zusammenarbeit mit der Deutschen Leasing Romania IFN SA (DLRO), einer Gesellschaft der Deutsche Leasing Gruppe. Beide Partner haben eine synthetische Verbriefung unterzeichnet und neue Finanzierungen vereinbart, um rumänische Betriebe mit Liquidität zu versorgen. Durch die Kapitalentlastung wird bei der DLRO Finanzierungskapazität freigesetzt. Dieser Spielraum soll dafür genutzt werden, kleine und mittelgroße Unternehmen in Rumänien beim Übergang zur Klimaneutralität zu unterstützen.

Dabei besichert der EIF eine Mezzanine-Tranche von 54 Millionen Euro (mit Rückgarantie der EIB) und eine Senior-Tranche von 276 Millionen Euro (50 Prozent mit Rückgarantie der EIB). Verbrieft wird ein Portfolio aus Leasingforderungen und Krediten mit einem ausstehenden Saldo von 355 Millionen Euro. Die Struktur umfasst einen synthetischen Excess Spread auf Use-it-or-lose-it-Basis, eine dreijährige Wiederauffüllungsphase und eine anteilige Amortisierung der Senior- und der Mezzanine-Tranche (mit entsprechenden Performance-Triggern).

Die DLRO sagt unter der Vereinbarung zu, innerhalb von drei Jahren neue Finanzierungen von 439 Millionen Euro für kleine und mittelgroße Unternehmen bereitzustellen. Knapp 30 Prozent sollen in Projekte für Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit fließen. Dies unterstreicht den festen Willen der DLRO und der EIB-Gruppe, den Übergang zu einer CO 2 -armen Wirtschaft zu fördern.

Die neuen Finanzierungen – Leasingfinanzierungen und Kredite – dürften vor allem Landwirtinnen und Landwirten zugutekommen, wobei ein wesentlicher Teil des DLRO-Kundenstamms landwirtschaftliche Betriebe in Kohäsionsregionen sind. Die DLRO konzentriert sich auf Anlagevermögen, etwa den Austausch von Erntemaschinen und Traktoren, die Modernisierung von Bewässerungssystemen und Direktsaatgeräte, sowie die Energieeffizienz in der Landwirtschaft und weiteren Branchen.

EIB-Vizepräsident Kyriacos Kakouris: „Gemeinsam mit der Deutsche Leasing unterstützen wir Landwirtinnen und Landwirte in rumänischen Kohäsionsregionen, wir fördern die Dekarbonisierung des Agrarsektors und bringen die grüne Wende voran. Die EIB kann sich mit der Deutsche Leasing auf einen langjährigen Partner verlassen, der den Betrieben in diesen herausfordernden Zeiten zur Seite steht.“

Marjut Falkstedt, geschäftsführende Direktorin des EIF: „Wir freuen uns, die Zusammenarbeit mit der Deutsche Leasing Romania fortzusetzen, damit Klimaprojekte leichter und schneller das nötige Geld erhalten. Die Verbriefung schafft Spielraum für neue Finanzierungen an rumänische Betriebe in der Landwirtschaft und anderen Branchen, und gleichzeitig trägt sie zur grünen Wende bei.“

Laurentiu Zaharia, Geschäftsführer der DLRO: „Die Verbriefung ist ein wichtiger Meilenstein für die Deutsche Leasing Romania und unsere Kunden, weil sie unsere Finanzierungsoptionen erweitert und mehr Flexibilität ermöglicht. Wir stehen für innovative, maßgeschneiderte Finanzierungslösungen, die unsere Kundschaft auf ihrem Weg zu Wachstum und Erfolg begleiten. Die Partnerschaft mit der EIB-Gruppe bestärkt uns darin.“

Nach einem ersten Projekt im Jahr 2020 ist dies die zweite synthetische Verbriefung der EIB-Gruppe mit der DLRO.

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Sie vergibt langfristige Mittel für solide Projekte, die den Kernzielen der EU entsprechen. Schwerpunkte der EIB sind Klima und Umwelt, Entwicklung, Innovation und Wissen, kleine und mittlere Unternehmen sowie Infrastruktur und Kohäsion. Die EIB arbeitet eng mit anderen EU-Einrichtungen zusammen, um die europäische Integration voranzubringen, die Union weiterzuentwickeln und die EU-Ziele in über 160 Ländern weltweit zu fördern.

Der Europäische Investitionsfonds (EIF) gehört zur EIB-Gruppe. Seine Aufgabe besteht im Wesentlichen darin, kleinsten sowie kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in Europa den Zugang zu Finanzierungen zu erleichtern. Das Angebot des EIF umfasst Risiko- und Wachstumskapital, Garantien und Mikrofinanzprodukte. Damit trägt der EIF zu Kernzielen der EU bei, wie Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum, Innovation und Digitalisierung, soziale Wirkung, Kompetenzen und Humankapital, Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit.

Die Deutsche Leasing Gruppe ist der führende Asset-Finance-Partner des deutschen Mittelstands und einer der führenden Leasinganbieter in Europa. Sie bietet ein breites Spektrum an Finanzierungslösungen für Investitionsvorhaben sowie ergänzende Services an. Die Deutsche Leasing ist innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe das Kompetenzcenter für Leasing, Factoring sowie weitere Asset-Finance-Lösungen und Services für den Mittelstand in Deutschland und anderen Ländern. Im internationalen Geschäft begleitet die Deutsche Leasing ihre Kunden aus Deutschland in 23 Länder, darunter die wichtigsten Exportmärkte Europas sowie China, USA, Kanada und Brasilien.