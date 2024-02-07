EIB vergibt 115 Mio. Euro an MEDZ für den Ausbau und die Modernisierung von zehn Technologieparks in fünf marokkanischen Regionen

Die Finanzierung unterstützt die Regionalisierungspolitik Marokkos und sein Neues Entwicklungsmodell; sie entspricht den Resilienz- und Klimawendezielen der neuen EU-Agenda für den Mittelmeerraum

Ziel ist, bis zu 51 500 direkte Dauerarbeitsplätze zu schaffen und regionale Gefälle durch mehr Innovation und Wettbewerbsfähigkeit zu reduzieren

Auf dem EIB-Forum am 7. und 8. Februar 2024 haben die Europäische Investitionsbank (EIB) und die marokkanische Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) in Luxemburg ihr gemeinsames Engagement für nachhaltige Entwicklung und Klimafinanzierung bekräftigt. Anlass war die Unterzeichnung eines Finanzierungsvertrags mit der für die territoriale Entwicklung zuständigen CDG-Tochter MEDZ am 29. Dezember 2023, mit dem 115 Millionen Euro (1,3 Milliarden marokkanische Dirham) für das Projekt Technologieparks Marokko II bereitgestellt werden. Im Sinne der regionalen Wirtschaftsentwicklung soll das Projekt helfen, Marokko als wettbewerbsfähigen, dekarbonisierten Industriestandort zu positionieren.

Mit dem Kredit der EIB Global sollen zehn Technologieparks in verschiedenen Regionen Marokkos nachhaltig erweitert und ökologisch auf den neuesten Stand gebracht werden. In den ausgewählten Parks entstehen integrierte Unternehmenscluster und Industrieplattformen mit erheblichem Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationspotenzial sowie Bildungskomponenten mit Nachhaltigkeitsfokus.

Die marokkanische Regierung will das Land vor allem mit dem Neuen Entwicklungsmodell und dem Plan zur Beschleunigung der industriellen Entwicklung zu einer Referenz für die dekarbonisierte und nachhaltige Produktion machen. Diese Ziele unterstützt das ambitionierte Projekt. Gleichzeitig soll es die nachhaltige wirtschaftliche Erholung fördern und Regionalgefällen im Sinne der Regionalisierungsstrategie entgegenwirken.

Das Projekt knüpft an seinen Vorläufer Technologieparks Marokko I aus dem Jahr 2012 an, durch den rund 36 000 Arbeitsplätze entstanden. Dieser Erfolg belegt, was die Partnerschaft von CDG und EIB erreichen kann.

In die EU-Ziele unter der neuen Agenda für den Mittelmeerraum fügt sich das Projekt ebenfalls ein, speziell unter den Punkten Resilienz, Wohlstand, grüne Wende, menschliche Entwicklung, Migration und Mobilität. Außerdem trägt es zur Grünen Partnerschaft EU-Marokko vom Oktober 2022 bei und fördert die Schaffung zahlreicher Arbeitsplätze.

EIB-Vizepräsidentin Nicola Beer: „Wir freuen uns, die Partnerschaft mit der Groupe CDG zu vertiefen. Die Finanzierung markiert eine wichtige Etappe unserer erfolgreichen Zusammenarbeit. Sie steht für unseren gemeinsamen Einsatz für nachhaltige Entwicklung, wirtschaftlichen Wohlstand und die Dekarbonisierung der marokkanischen Industrie. Das ehrgeizige Projekt gibt der Wirtschaft des Landes einen Innovationsschub, es steht für langfristige Arbeitsplätze, reduziert regionale Unterschiede und fördert eine grüne und wettbewerbsfähige Industrie.“

Kalid Safir, Generaldirektor der CDG: „Unsere Partnerschaft mit der EIB hat sich über die Jahre kontinuierlich gefestigt, und wir freuen uns über die neuerliche Zusammenarbeit. Die EIB und die CDG verfolgen dasselbe Ziel: Wir wollen Marokkos Regionen wirtschaftlich und sozial erfolgreich machen und Regionalgefälle abbauen. Als wirkungsorientiertes Institut möchte sich die CDG noch stärker für eine nachhaltige Wirtschaft engagieren. Deshalb suchen wir für unsere Investitionen und Finanzierungen weiter den Schulterschluss mit großen Institutionen wie der EIB, die unsere Werte teilt.“

Hintergrundinformationen

Die EIB

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist seit über 40 Jahren ein wichtiger Partner Marokkos. Sie finanziert die Entwicklung und Umsetzung von Projekten in Schlüsselsektoren der marokkanischen Wirtschaft. Gefördert werden Unternehmen und Projekte in den Bereichen Landwirtschaft, Wasser- und Abwasserwirtschaft, Bildung, Gesundheit, Verkehr und erneuerbare Energien.

Die EIB Global ist der Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für wirksamere internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierung. Sie arbeitet als Teil von Team Europa eng und zielorientiert mit anderen Entwicklungsfinanzierungsinstituten und der Zivilgesellschaft zusammen. Über unsere Büros in aller Welt bringt die EIB Global die EIB-Gruppe näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort.

CDG

Die 1959 gegründete Caisse de Dépôt et de Gestion du Maroc, kurz CDG, ist ein öffentliches Finanzinstitut, das langfristige Spareinlagen verwaltet. Sie fördert den Umbau der marokkanischen Wirtschaft und die Modernisierung der Regionen. Dazu beteiligt sie sich aktiv an großen Aufgaben in den Bereichen Regionalisierung, Energie- und Technologiewandel. Sie fördert strategische Sektoren für Wachstum und sozialen Fortschritt. Als öffentliche Einrichtung, die private Gelder verwahrt, hat sie einen doppelten Auftrag. Sie wacht über die Einlagen und begleitet die wirtschaftliche Entwicklung des Landes.

MEDZ

Die CDG-Tochter MEDZ ist der größte institutionelle Investor in Marokko und gilt als Referenz für die Entwicklung und Verwaltung von Gewerbeparks für die Industrie. Seit ihrer Gründung im Jahr 2002 setzt sie ihre Expertise und ihr Know-how für die wirtschaftliche, soziale und territoriale Entwicklung des Landes ein. Die MEDZ bietet Investoren ein optimales Umfeld, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu maximieren. An begehrten marokkanischen Standorten stellt sie Infrastruktur nach internationalen Standards bereit, die die Anforderungen für eine nachhaltige Entwicklung erfüllt.