Ericsson hat mit der EIB zwei Finanzierungsverträge über insgesamt 420 Millionen Euro unterzeichnet

Die Kredite mit 7 Jahren Laufzeit finanzieren Ericssons FEI-Investitionen in drahtlose Technologie und Energieeffizienz zwischen 2023 und 2025

Ericsson kann damit weltweit den Energieverbrauch in Mobilfunknetzen senken und bis 2040 sein Netto-Null-Ziel erreichen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und Ericsson (Nasdaq: ERIC) haben zwei Finanzierungsverträge über insgesamt 420 Millionen Euro unterschrieben. Die erste Tranche von 170 Millionen Euro wurde im Dezember 2023 ausgezahlt. Die Kredite stärken Ericssons Bilanz und finanzielle Flexibilität, und sie unterstützen seine Investitionen in Forschung, Entwicklung und Innovation (FEI) im Zeitraum 2023–2025, um eine verbesserte Drahtlos-Technologie zu entwickeln und die Energieeffizienz der Netze zu steigern. Die FEI-Investitionen sind ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg des Unternehmens, durch einen niedrigeren Energieverbrauch der Mobilfunknetze sein Netto-Null-Ziel 2040 zu erreichen.

EIB-Vizepräsident Thomas Östros: „Bei der Entwicklung der 5G-Technologie wirkt Ericsson als Katalysator für technologischen Fortschritt. Mit seiner Forschung, Entwicklung und Innovation spielt das Unternehmen seit Langem in der ersten Liga. Die EIB unterstützt Ericssons Ambitionen, in den Mobilfunktechnologien der Zukunft weltweit führend zu bleiben und Europas Unabhängigkeit bei kritischer strategischer Kommunikation zu sichern. Darauf sind wir stolz.“

Carl Mellander, CFO von Ericsson: „Drahtlose Technologie spielt eine zentrale Rolle beim Übergang in eine CO 2 -arme Wirtschaft. Der Finanzierungsvertrag mit der EIB bietet Ericsson mehr Flexibilität, um kritische Forschung und Entwicklung voranzutreiben und unsere Produkte wettbewerbsfähiger und energieeffizienter zu machen. Und unsere Betreiberkunden und andere Branchen können dadurch weiter eine positive Wirkung entfalten.“

Die Kredite ergänzen weitere Finanzierungsquellen und sind ein wesentlicher Bestandteil der Mittelbeschaffungsstrategie des Unternehmens.

Hintergrundinformationen

Ericsson ist ein führender Anbieter von Telekommunikationsausrüstung und -dienstleistungen mit Sitz in Stockholm. Das Unternehmen verfügt über mehr als 60 000 Patente und hat rund 105 000 Beschäftigte in über 180 Ländern.

Im Dezember 2023 unterzeichnete Ericsson mit der Nordischen Investitionsbank (NIB) einen Vertrag über eine grüne Finanzierung von 100 Millionen Euro mit einer Laufzeit von sieben Jahren. Mit den Geldern finanziert das Unternehmen FuE-Investitionen in drahtlose Technologie. Am 23. November 2023 gab Ericsson die erfolgreiche Platzierung einer grünen Anleihe mit einem Volumen von 500 Millionen Euro und einer Laufzeit von 4,5 Jahren bekannt. Die Euro-Anleihe wurde unter dem Rahmen für grüne Finanzierungen und dem Programm „Euro Medium Term Notes“ (EMTN) des Unternehmens begeben.