EIB und Pekao Leasing unterzeichnen Darlehen über 68 Mio. Euro, um nachhaltiges Wachstum von KMU, Midcaps und öffentlichen Einrichtungen zu beschleunigen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und Pekao Leasing, eine hundertprozentige Tochter der Bank Pekao S.A., haben ein Darlehen über 68 Millionen Euro unterzeichnet. Mit dem Geld kann der langjährige Partner der EIB neue Kredite für das nachhaltige Wachstum von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), Midcap-Unternehmen und Einrichtungen des öffentlichen Sektors in Polen vergeben.

Da beide Institutionen der ökologischen Nachhaltigkeit verpflichtet sind, sollen 20 Prozent der Gesamtinvestitionen in grüne Projekte polnischer Firmen fließen.

EIB-Vizepräsidentin Teresa Czerwińska: „Die Vereinbarung mit Pekao Leasing ist ein wichtiger Schritt in Richtung Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung – zwei zentrale Prioritäten unserer Bank. Dank der EIB-Finanzierung können polnische KMU und Midcap-Unternehmen vermehrt in grüne Projekte investieren, um national und international wettbewerbsfähiger zu werden.“

Leszek Skiba, CEO der Bank Pekao S.A.: „Die Pekao-Gruppe arbeitet seit vielen Jahren mit der Europäischen Investitionsbank zusammen, um Unternehmen und den wirtschaftlichen Wandel in unserem Land zu fördern. Mit der neuen Vereinbarung, die Pekao Leasing und die EIB besiegelt haben, stehen weitere Mittel für die Modernisierung kleiner und mittlerer polnischer Unternehmen und ihre nachhaltige Entwicklung bereit.“

Krzysztof Zgorzelski, Vorstandsvorsitzender der Pekao Leasing: „Die Pekao Leasing hat in der Zusammenarbeit mit internationalen Finanzierungsinstitutionen sehr positive Erfahrungen gemacht. Wir verwenden die Mittel vor allem, um kleinen und mittleren Unternehmen unter die Arme zu greifen, die moderne Maschinen brauchen. In den zurückliegenden Quartalen haben wir wesentlich mehr Kredite ausgereicht. Daher sind wir zuversichtlich, dass das Geld der EIB schnell bei polnischen Unternehmerinnen und Unternehmern ankommt – vor allem dort, wo in geringere CO 2 -Investitionen und energieeffizientere Produktionsverfahren investiert wird.“

2022 stellte die EIB-Gruppe 695 Millionen Euro für polnische KMU und Midcap-Unternehmen bereit. Damit wurden 69 192 Firmen unterstützt und 650 888 Arbeitsplätze gesichert. Zwischen 2018 und 2022 förderte die EIB-Gruppe polnische Unternehmerinnen und Unternehmer mit 7,03 Milliarden Euro.

Hintergrundinformationen

Die EIB gehört zu den weltweit größten Geldgebern für Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit. 2022 stieg das Volumen der EIB-Finanzierungen für Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit auf 36,5 Milliarden Euro bzw. 58 Prozent ihres gesamten Finanzierungsvolumens. Als Klimabank der EU unterstützt die EIB den europäischen Grünen Deal, sie hilft Europa auf dem Weg zum ersten klimaneutralen Kontinent bis 2050 und trägt zu den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung bei. In Polen vergab die EIB 2022 Darlehen von insgesamt 5,45 Milliarden Euro, 49 Prozent davon für die grüne Transformation der Wirtschaft.