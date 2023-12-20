© Shutterstock

Neuer Kredit fördert Wirtschaftswachstum und schafft Chancen für kleine Unternehmen in Rumänien

10 Mio. Euro von den insgesamt 50 Mio. Euro fließen in grüne Investitionen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und die BRD Sogelease IFN SA haben einen Kredit über 50 Millionen Euro unterzeichnet, um Rumäniens Unternehmen und Wirtschaft zu unterstützen. Die Finanzierung eröffnet Unternehmen (kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) mit weniger als 250 Beschäftigten und sogenannten Midcaps mit bis zu 3 000 Beschäftigten) neue Möglichkeiten und trägt zu nachhaltigem Wachstum bei.

Aus dem Durchleitungsdarlehen der EIB vergibt die BRD Sogelease neue Kredite zu günstigen Konditionen an förderfähige Kunden. Der Kredit ist Teil einer umfassenderen Vereinbarung, die die Bereitstellung günstiger Finanzierungen an KMU vorsieht. 20 Prozent der Mittel sind für grüne Investitionen bestimmt, was das Engagement der Bank für ökologische Nachhaltigkeit unterstreicht.

Unter dem Green-Gateway-Programm wird das Beratungsteam der EIB auch bei der Anbahnung und Prüfung grüner Investitionen helfen. Es wird Schulungen zur Funktionsweise des Green Eligibility Checker anbieten, einem Instrument, das die EIB speziell für die Prüfung nachhaltiger Investitionen entwickelt hat. Darüber hinaus wird das Team mit den Beschäftigten der BRD Sogelease zusammenarbeiten, um sie besser mit dem EU-Rechtsrahmen für nachhaltige Finanzierungen, der EU-Taxonomie und dem Klimarisikomanagement vertraut zu machen.

EIB-Vizepräsident Kyriacos Kakouris: „Mit diesem Durchleitungsdarlehen bekräftigt die EIB ihr Engagement, nachhaltige Projekte in Rumänien zu fördern und insbesondere KMU und Midcaps den Zugang zu langfristigen Finanzierungen mit günstigen Konditionen zu erleichtern. Ich bin zuversichtlich, dass die BRD Sogelease mithilfe unserer Beratungsinstrumente die Ökologisierung der rumänischen Unternehmen fördern und das Land den größtmöglichen Nutzen aus dem EIB-Kredit ziehen kann.“

Frédéric Banco, CEO von BRD Sogelease: „Diese Zusammenarbeit ist ein Meilenstein, da sie KMU und Midcap-Unternehmen den Zugang zu dringend benötigten Finanzierungen für Projekte erleichtert.“

Hintergrundinformationen

Die EIB ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten der EU. Die EIB vergibt langfristige Mittel für solide Projekte, die den Zielen der EU entsprechen. Sie ist seit Anfang der 1990er-Jahre in Rumänien aktiv. Seither hat die Bank mit 180 Finanzierungen im Gesamtvolumen von 17,78 Milliarden Euro den regionalen Zusammenhalt, die Infrastruktur und die Gesundheitsversorgung verbessert und kleine und mittlere Unternehmen gefördert. Rumänien ist auch einer der größten Empfänger von Beratungsleistungen der EIB, die ein breites Spektrum abdecken und auf die Bedürfnisse öffentlicher und privater Kunden in verschiedenen Sektoren zugeschnitten sind. Die Beratung erstreckt sich unter anderem auf die Bereiche Verkehrssicherheit, Bildung, Gesundheit, Klimaschutz, Dekarbonisierung und digitaler Wandel.

Das Green-Gateway-Programm

Das über die InvestEU-Beratungsplattform finanzierte Green-Gateway-Programm wurde von der EIB eingerichtet, um Finanzinstituten bei der Kreditvergabe für Projekte in den Bereichen Klimaschutz und -anpassung und ökologische Nachhaltigkeit zu helfen, die von der EIB-Gruppe gefördert werden. Green Gateway unterstützt auf zwei Arten: über eine Webplattform und mit einem bilateralen Beratungsprogramm. Die Online-Plattform umfasst ein Tool namens „Green Eligibility Checker“, das die grüne Förderfähigkeit von Projekten überprüft, sowie eine Sammlung von Leitfäden und Fallstudien zu Kriterien für grüne Investitionen.

BRD Sogelease

Die BRD Sogelease IFN SA ist die Leasing-Tochtergesellschaft der BRD – Groupe Société Générale, die zur Société Générale-Gruppe gehört. Mit einer Bilanzsumme von über 15,5 Milliarden Euro ist sie die drittgrößte Geschäftsbank Rumäniens. Das Institut gehört zum europäischen Netz der Société Générale Equipment Finance, der Nummer eins unter den Leasinggesellschaften mit einem ausstehenden Forderungsvolumen von mehr als 24 Milliarden Euro.