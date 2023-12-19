EIB-Gruppe unterzeichnet synthetische Verbriefung mit der BNP Paribas über 106 Mio. EUR

BNP Paribas kann dadurch Teil ihres aufsichtsrechtlichen Kapitals freisetzen und so kleine und mittlere französische Unternehmen mit zusätzlichen 425 Mio. EUR unterstützen. Mindestens 85 Mio. EUR davon fließen in Projekte für den Übergang zur Klimaneutralität

Die Europäische Investitionsbank-Gruppe, bestehend aus Europäischer Investitionsbank (EIB) und Europäischem Investitionsfonds (EIF), hat mit der BNP Paribas ihre vierte synthetische Verbriefung seit 2017 abgeschlossen. Ähnlich wie bei den drei vorherigen Transaktionen unterstützt sie damit kleine und mittlere Unternehmen und den Übergang zur Klimaneutralität.

Der EIF besichert eine Mezzanine-Tranche von 106 Millionen Euro (die wiederum durch eine Rückgarantie der EIB abgesichert ist) über eine Garantie ohne weitere Mittelbereitstellung. Die Struktur sieht einen synthetischen Excess Spread, eine zweijährige revolvierende Phase und eine anteilige Amortisierung der erstrangigen und der Mezzanine-Tranche (mit entsprechenden Performance Triggern) vor. Grundlage ist ein Portfolio aus Unternehmenskrediten (Unternehmen, KMU und Kleinstunternehmen) der BNP Paribas mit einem ausstehenden Saldo von insgesamt etwa 1,4 Milliarden Euro. Im Rahmen der Verbriefung überträgt die BNP Paribas Kreditrisiken über die durch die EIF-Garantie besicherte Mezzanine-Tranche. Das Portfolio aus verbrieften Krediten verbleibt in der Bilanz der Bank.

Die Verbriefung wurde so strukturiert, dass eine optimale risikogewichtete Kapitalentlastung über die nächsten fünf Jahre erreicht wird und Kreditvergabekapazitäten zur weiteren Unterstützung der Realwirtschaft freigesetzt werden.

Die BNP Paribas verpflichtet sich im Rahmen der Vereinbarung zu Neukrediten von 425 Millionen Euro zugunsten kleiner und mittlerer französischer Unternehmen über einen Zweijahreszeitraum. Mindestens 20 Prozent davon fließen in Projekte für Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit. Dies unterstreicht die Bereitschaft der BNP Paribas und der EIB-Gruppe, den Übergang zu einer CO 2 -armen Wirtschaft zu fördern.

Marguerite Bérard, Leiterin des französischen Retail-Banking-Geschäfts der BNP Paribas und Mitglied der Geschäftsleitung: „Wir freuen uns sehr, mit Unterstützung der EIB-Gruppe zum vierten Mal zinsvergünstigte Neufinanzierungen von 425 Millionen Euro für kleine und mittlere Unternehmen über die nächsten zwei Jahre zusagen zu können. Dies hilft unseren Kunden, ihre Energiewende voranzutreiben. Zusätzlich unterstützen wir Firmenkunden bereits mit vielen Programmen, die so gut wie möglich auf ihr jeweiliges wirtschaftliches Umfeld zugeschnitten sind.“

EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle: „Mit ihrer vierten gemeinsamen Verbriefung seit 2017 machen sich die EIB und die BNP Paribas weiter für die Finanzierung von kleinen und mittelgroßen Unternehmen stark. Dies ist eine Priorität der EIB und Europas. Dafür entwickeln wir gemeinsam mit unseren Bankenpartnern attraktive Kreditlösungen, die Unternehmen helfen und Investitionen fördern.“

Marjut Falkstedt, geschäftsführende Direktorin des EIF: „Der EIF freut sich über die Zusammenarbeit mit der BNP Paribas und ihre Nutzung unserer Verbriefungsinstrumente, um kleinen und mittleren Unternehmen zusätzliche Mittel bereitzustellen. Die BNP Paribas ist ein langjähriger und zuverlässiger Partner des EIF, der uns hilft, französische Unternehmen effektiv bei der Finanzierung ihrer Investitionen zu unterstützen.“

Hintergrundinformationen

Die EIB

Die Europäische Investitionsbank (EIB) wurde 1958 durch die Römischen Verträge gegründet. Sie ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die 27 Mitgliedstaaten der EU. Die EIB hat die Aufgabe, Projekte zu finanzieren, die die Integration, eine ausgewogene Entwicklung sowie den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt in der Europäischen Union fördern. Dazu nimmt sie Mittel an den Kapitalmärkten auf und stellt sie zu sehr günstigen Konditionen für Projekte bereit, die den EU-Zielen entsprechen. Als Klimabank der EU fördert sie die Entwicklung und Anwendung neuer Technologien, um aktuelle Herausforderungen – wie die Energiewende und emissionsarmes Wachstum – zu meistern. 2022 investierte die EIB in Frankreich 5,9 Milliarden Euro in erneuerbare Energien, saubere Mobilität und Energieeffizienz. Das entspricht 70 Prozent ihrer Gesamtfinanzierungen von 8,4 Milliarden Euro in dem Land.

Der Europäische Investitionsfonds

Der Europäische Investitionsfonds (EIF) ist Teil der EIB-Gruppe. Seine Aufgabe besteht im Wesentlichen darin, kleinsten, kleinen und mittleren Unternehmen den Zugang zu Finanzierungen und Risikokapital zu erleichtern. Darüber hinaus unterstützt der EIF Investitionen von Klimafonds mit einem klaren Fokus auf ökologischer Nachhaltigkeit. Damit fördert er die Ziele der EU in den Bereichen Innovation, Forschung und Entwicklung, Unternehmertum, Wachstum und Beschäftigung.

Die BNP Paribas

Die BNP Paribas ist die führende Bank in der EU und gehört zu den wichtigsten internationalen Finanzinstituten. Mit fast 185 000 Beschäftigten, davon mehr als 145 000 in Europa, ist sie in 65 Ländern vertreten. Die Gruppe nimmt eine Schlüsselposition in ihren drei Hauptgeschäftsfeldern ein: Commercial, Personal Banking & Services, in dem das Commercial und Retail Banking der Gruppe sowie mehrere Spezialbereiche zusammengefasst sind, darunter BNP Paribas Personal Finance und Arval; Investment & Protection Services für Spar-, Anlage- und Absicherungslösungen; Corporate & Institutional Banking für Firmenkunden und institutionelle Kunden. Mit ihrem diversifizierten und integrierten Geschäftsmodell unterstützt die Gruppe all ihre Kunden (Privatpersonen, Verbände, Unternehmerinnen und Unternehmer, KMU, Firmen- und institutionelle Kunden) bei der Realisierung ihrer Projekte. Dazu bietet sie Lösungen in den Bereichen Finanzierung, Investitionen, Sparen und Absicherung. In Europa hat die BNP Paribas vier Heimatmärkte: Belgien, Frankreich, Italien und Luxemburg. Die Gruppe baut ihr integriertes Commercial-Banking- und Privatkundengeschäftsmodell in verschiedenen Mittelmeerländern aus, etwa in der Türkei und in Osteuropa. Als international renommierter Bankdienstleister verfügt die Gruppe über führende Plattformen und Geschäftszweige in Europa, eine starke Präsenz in Nord- und Südamerika sowie ein solides und wachstumsstarkes Geschäft im asiatisch-pazifischen Raum. Bei all ihren Aktivitäten setzt die BNP Paribas auf die soziale Unternehmensverantwortung. So wirkt sie am Aufbau einer nachhaltigen Zukunft mit und gewährleistet gleichzeitig die Leistungsfähigkeit und Stabilität der Gruppe.