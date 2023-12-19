©gremlin/ Getty Images

Die Beteiligung der EIB Global am Private-Equity-Fonds Amicus Capital Partners II soll die Digitalisierung und Technologien voranbringen, um geografische Grenzen zu überwinden

Zielsektoren des Fonds sind Gesundheit und Konsumgüter, Finanz-, Technologie-, Verbraucher- und Unternehmensdienstleistungen sowie die Herstellung von Spezialprodukten. Dafür investiert er in Digitalisierung und Marktzugang

Der Vizepräsident der Europäischen Investitionsbank (EIB) Kris Peeters und der Mitgründer und Partner von Amicus Capital Mahesh Parasuraman gaben heute eine Beteiligung der EIB von bis zu 40 Millionen US-Dollar an dem Private-Equity-Fonds Amicus Capital Partners Fund II bekannt. Unterstützt werden damit Investitionen in kleine und mittlere Unternehmen (KMU) verschiedener Wirtschaftszweige Indiens.

Der Fonds setzt auf Digitalisierung und Technologie, um geografische Grenzen zu überwinden und eine tiefere Marktdurchdringung zu erleichtern. Dafür priorisiert er Investitionen in digitale Geschäftsmodelle, arbeitet mit Unternehmen am Ausbau ihrer technologischen Infrastruktur und hilft ihnen, klare Digitalisierungsfahrpläne aufzustellen, die die digitale Transformation in konventionellen Geschäftszweigen vorantreiben.

Die Strategie des Fonds, über die Digitalisierung in einer Reihe von Branchen den Marktzugang zu erleichtern, passt hervorragend zu den Zielen von Global Gateway. Diese Initiative fördert solide Projekte, die die globale und regionale Konnektivität verbessern. Dazu wirkt sie mit Partnerländern der digitalen Kluft entgegen und arbeitet an der weiteren Integration in das weltweite digitale Ökosystem. Der Amicus Capital Partners Fund II hilft auch Betrieben vor Ort, die expandieren, unterversorgte Regionen und Bevölkerungsgruppen mit Waren und Dienstleistungen versorgen und ein nachhaltiges Wachstum für alle fördern.

EIB-Vizepräsident Peeters: „Ich freue mich über diese EIB-Unterstützung für den Amicus Capital Partners Fund II. Der Fonds verfolgt eine gezielte Investmentstrategie, die Digitalisierung und Marktzugang kombiniert und zu einem chancengerechten Wirtschaftswachstum in verschiedenen Branchen beitragen will. Das entspricht den strategischen Prioritäten der EU in Indien. In einem Fundraising-Umfeld voller Hürden verspricht diese Beteiligung eine hohe Zusätzlichkeit, und sie fördert die Mobilisierung und Diversifizierung der Investorenbasis.“

Amicus-Capital-Mitgründer Parasuraman: „Die EIB als Hauptinvestor in den Fonds zu holen, ist eine große Sache für uns. Das ist ein wichtiger Meilenstein auf unserem Weg. Die Beteiligung der EIB wird weiteres privates Kapital in den Amicus Capital Partners Fund II lenken. Der Fonds wird auf die globale Investmenterfahrung des EIB-Teams zurückgreifen, um Midmarket-Unternehmen in Indien bei Digitalisierung und Marktzugang unter die Arme zu greifen.“

Hintergrundinformationen

Die EIB

Mit dem Fachwissen ihrer Ingenieure und Ökonominnen hilft die EIB Projektträgern, hochwertige Projekte zu entwickeln und zu prüfen. Als Bank der EU mit AAA-Rating bietet sie attraktive Kredite zu günstigen Zinsen und mit Laufzeiten, die auf die Projekte abgestimmt sind. Über Partnerschaften mit der EU und anderen Gebern stellt sie häufig auch Zuschüsse bereit, damit ihre Projekte noch mehr Wirkung entfalten.

Die EIB Global in Indien

Die EIB ist der weltweit größte multilaterale Darlehensgeber. 2022 vergab sie über die EIB Global rund 10,8 Milliarden Euro für Projekte außerhalb der EU. Die EIB Global wurde im gleichen Jahr als Geschäftsbereich für die Aktivitäten außerhalb Europas eingerichtet. Die EIB ist seit 1993 in Indien tätig und hat dort seither 26 Projekte unterstützt. Dafür stellte sie fast 5 Milliarden Euro in den Bereichen Verkehr, Energie, Landwirtschaft, Fischerei und Forstwirtschaft sowie für kleine und mittlere Unternehmen bereit.

Die EIB Global in Asien

Die EIB Global unterstützt Projekte in Asien seit 2022 mit günstigen langfristigen Finanzierungen und stellt durch technische Hilfe sicher, dass die Projekte eine positive Wirkung auf Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt haben. Seit 25 Jahren fördert die EIB die wirtschaftliche Entwicklung in Asien und im Pazifik. Sie finanziert Projekte, die den Menschen das Leben erleichtern – von einer neuen U-Bahn-Linie in Bengaluru, die die Fahrzeit verkürzt, bis hin zu bezahlbarer, sauberer Energie im Westen Nepals. In Asien legt die Bank den Schwerpunkt auf die Finanzierung von Klimaprojekten. Dabei achtet sie auch auf die Gleichstellung der Geschlechter. Frauen, Männer, Mädchen und Jungen sollen fair und ausgewogen von ihren Projekten profitieren.

Die Global-Gateway-Initiative

Die EIB Global ist ein zentraler Partner bei Global Gateway – einer EU-Initiative für Projekte, die die globale und regionale Konnektivität in den Bereichen Digitales, Klima, Verkehr, Gesundheit, Energie und Bildung verbessern. Investitionen in Konnektivität gehören zur DNA der EIB Global. Dabei schöpft sie aus der 65-jährigen Erfahrung der Bank in diesem Bereich. Seite an Seite mit ihren Partnern, anderen EU-Institutionen und den Mitgliedstaaten will die EIB – unter anderem in Indien und Asien – bis Ende 2027 Investitionen von 100 Milliarden Euro mobilisieren, rund ein Drittel des Zielvolumens von Global Gateway.

Amicus Capital

Amicus Capital (www.amicuscapital.in) ist ein auf Indien spezialisierter Fonds, der Wachstumskapital in der Frühphase bereitstellt. Fondsmanager sind die erfahrenen Private-Equity-Experten Sunil Theckath Vasudevan und Mahesh Parasuraman. Amicus Capital verwaltet derzeit in zwei Fonds ein Vermögen von 246 Millionen US-Dollar. Die Fonds konzentrieren sich auf Wirtschaftszweige, in denen das Investmentteam über umfangreiche Erfahrung und Netzwerke verfügt: Finanz-, Verbraucher-, Technologie- und Unternehmensdienstleistungen sowie die Herstellung von Spezialprodukten. Zwei Hauptinvestmentthemen sind Digitalisierung und Marktzugang. Amicus Capital investiert in wachstumsstarke, kapitaleffiziente Unternehmen, die hochskalieren wollen, sobald sich ihr Geschäftsmodell bewährt hat. In Partnerschaft mit ihnen will der Fonds Segment- und Kategorieführer aufbauen.